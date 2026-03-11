Google aduce îmbunătățiri cu AI-ul Gemini în aplicațiile Workspace: Docs, Sheets, Slides și Drive

Gigantul Google a anunțat o serie de actualizări Gemini pentru Google Docs, Sheets, Slides și Drive, care adaugă noi capabilități de creare de conținut, analiză și acces la informație în instrumentele Google Workspace, conform unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

În Google Docs, este introdus „Help me create”, care poate analiza sursa și sintetiza informații din Drive, Gmail, Chat și web pentru a genera un prim draft relevant, complet formatat. În plus, noi instrumente precum Match writing style și Match the format permit analizarea documentului pentru a menține un ton consecvent sau pentru a reflecta structura unor șabloane existente.

În Google Sheets, Gemini poate acum construi și edita foi de calcul pornind de la o descriere în limbaj natural. Utilizatorii pot reduce introducerea manuală folosind Gemini Fill și pot utiliza capabilități de optimizare avansată pentru a aborda probleme logistice prin prompturi scrise.

În Google Slides, utilizatorii pot genera slide-uri noi care se aliniază cu tema prezentării sau pot edita slide-uri existente pentru a se potrivi cu culori, stil și context din fișiere și web.

De asemenea, Google Drive adaugă AI Overviews, care poate afișa răspunsuri concise în partea de sus a rezultatelor de căutare. De asemenea, Ask Gemini permite conversații multi-turn peste fișiere și, după caz, peste Gmail și Calendar, pentru a sprijini organizarea și regăsirea informațiilor.

Disponibilitate

Funcțiile din Docs, Sheets și Slides se lansează gradual pentru abonații Google AI Pro & Ultra și pentru clienții Gemini Alpha (business), la nivel global, inițial doar pentru utilizatorii cu limba implicită US-English.

Funcțiile din Drive se lansează gradual pentru abonații Google AI Pro & Ultra și pentru clienții Gemini Alpha (business) în SUA, inițial doar pentru US-English.

