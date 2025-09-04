Startup-ul Mistral AI vrea să ajungă la valoarea de 12 miliarde EUR

Startup-ul francez de inteligență artificială Mistral AI ar finaliza o nouă rundă de finanțare în valoare de 2 miliarde EUR, la o valoare a firmei „post-money” de 12 miliarde EUR, potrivit Bloomberg, citată de TechCrunch.

Informația ar constitui prima rundă majoră după cea din iunie 2024, când a fost evaluată la aproape 6 miliarde EUR (5,8 miliarde EUR). Compania a strâns anterior peste 1 miliard EUR de la investitori importanți, inclusiv Andreessen Horowitz și General Catalyst.

La începutul lunii august 2025, existau informații despre o rundă de investiții care se ridica până la 1 miliard dolari, vizând o evaluare de 10 miliarde dolari, dar discuțiile nu erau finalizate încă.

În luna iunie 2025, Mistral a lansat primul său model de raţionament, care este „excelent la matematică și la programare”, conform spuselor CEO-ului Arthur Mensch, despre care am mai scris pe StartupCafe.ro.

Compania Mistral AI este fondată de către Arthur Mensch, Guillaume Lample și Timothee Lacroix.

Arthur Mensch, CEO-ul Mistral AI, este absolvent al Politehnicii din Paris, doctorand și fost cercetător pentru Deepmind Paris, divizia de cercetare în zona de inteligență artificială a Google.

Startup-ul, susţinut de gigantul american Microsoft, este specializat în dezvoltarea de modele AI cu „greutăţi deschise” (open-weight), adică sisteme ale căror „parametri”, ajustaţi în timpul antrenării pentru a îmbunătăţi performanţa, sunt publici şi pot fi modificaţi. Această abordare le permite dezvoltatorilor să acceseze şi să adapteze direct cunoştinţele modelului, evitând costurile şi timpul necesar pentru a construi un model de la zero.