WhatsApp introduce conturi pentru copii, gestionate de părinți

Logoul WhatsApp
Sursă: © Natanael Alfredo Ginting | Dreamstime.com

Platforma de mesagerie WhatsApp, deținută de Meta (Facebook), introduce conturi pentru pre-adolescenți, care beneficiază de control parental.

Părinții sau tutorii legali trebuie să configureze numărul de telefon al lor cu cel al copiilor în platformă. Odată configurate conturile, acestea sunt controlate de părinte sau tutore, care poate decide cine poate contacta contul și la ce grupuri se pot alătura.

În plus, părinții pot analiza cererile de mesaje de la contacte necunoscute și pot gestiona setările de confidențialitate ale contului, explică WhatsApp.

De asemenea, conturile pentru copii nu vor avea acces decât la mesaje şi funcţiile de apelare directă, fără acces la celelalte secţiuni ale aplicaţiei ca Status sau Channels. În plus, copiii nu vor fi vizaţi de nicio formă de publicitate, potrivit News.ro.

Noile controale parentale și setările sunt blocate de un PIN configurat de părinte sau tutore. Numai administratorii pot accesa și modifica setările de confidențialitate. În continuare, conversațiile din platformă sunt private și protejate cu criptare end-to-end.

Noile tipuri de conturi vor fi lansate în mod treptat în următoarele luni, spune platforma gestionată de Meta.

