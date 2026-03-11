Românii de la Dexory și-au deschis centru de dezvoltare a roboților cu AI în SUA

Startup-ul britanic Dexory, fondat de 3 antreprenori originari din România, a anunțat că și-a deschis un nou sediu în Nashville, SUA, care va funcționa ca bază de implementare și ca centru de dezvoltare a roboților cu inteligență artificială.

Anunțul a fost făcut pe site-ul oficial, unde startup-ul spune că facilitatea nouă se întinde pe o suprafață de aproximativ 4.645 metri pătrați (50.000 square feet).

Prezența se extinde, astfel, la 1 an și jumătate de la intrarea pe piața americană, timp în care Dexory a strâns atât o rundă de tip Seria B, de 80 milioane dolari, și de Seria C, de 100 milioane dolari, alături de o finanțare de tip debt de 65 milioane dolari din partea Bootstrap Europe.

„SUA este o piață importantă pentru Dexory. Această facilitate reflectă angajamentul nostru pe termen lung de a oferi o valoare mai mare clienților din întreaga Americă de Nord. Scara regiunii, cerințele clienților și complexitatea operațională împing rețelele de depozite la limite. Exact aici se descurcă cel mai bine Dexory. Cu cât mediul este mai solicitant, cu atât datele noastre în timp real și informațiile acționabile pot oferi un impact mai mare”, a declarat Andrei Dănescu, cofondator și CEO al Dexory.

Startup-ul tech a fost fondat de Andrei Dănescu (CEO - foto stânga), Adrian Negoiță (CTO - foto dreapta) și Oana Jinga (marketing, vânzări, business development), în anul 2015, în Anglia. Inițial, compania s-a numit BotsAndUs, dar și-a schimbat ulterior numele în Dexory.

Compania realizează roboți autonomi care lucrează în hipermarket-uri, depozite, clădiri de birouri sau aeroporturi și preiau de la oameni sarcinile repetitive și consumatoare de timp din procesele de culegere și analiză de date din teren, servicii de relații cu clienții și alte zone care ajută managerii să ia decizii informate.

Dexory are o fabrică de roboți în apropiere de Oxford, cu peste 180 de angajați, după cum a precizat, într-un interviu acordat StartupCafe, CEO-ul Andrei Dănescu.

De asemenea, Dexory a dezvoltat DexoryView, o platformă de management al datelor, cu inteligență artificială, care ajută clienții să-și gestioneze mai bine fluxurile logistice.

Astăzi, platforma este utilizată de lideri în logistică precum GXO, Maersk și DHL; de producători industriali ca Stellantis și GE Appliances; și de clienți din industria farmaceutică și din comerț.

În total, Dexory a strâns finanțări de peste 283 milioane dolari în cei aproape 11 ani de activitate, potrivit datelor de pe Crunchbase.

Cine sunt fondatorii Dexory

Andrei Dănescu a făcut facultatea la Politehnica din București, Facultatea de Electronică. El a abandonat după 2 ani facultatea din România și s-a dus la studii în Marea Britanie, la Coventry University și Cranfield University, tot pe inginerie. Visul său a fost să lucreze în Formula 1, ceea ce a și făcut în UK. De asemenea, a lucrat și la Jaguar.

Adrian Negoiță a făcut facultatea tot la Politehnica bucureșteană, unde a urmat și un masterat în modelare de date.

Oana Jinga a studiat comunicare și relații publice la Universitatea București, după care s-a dus la studii în Anglia, unde a urmat inclusiv un masterat la Kings College din Londra, în industrii creative.