Compania româno-americană UiPath a trecut pe profit pentru prima dată în istorie

Compania IT româno-americană UiPath, specializată în inteligență artificială și roboți software, a trecut pe profit, cu un rezultat de 282,33 milioane dolari, de la o pierdere netă de aproape 73,7 milioane în anul fiscal 2025, și a raportat venituri de 481 milioane dolari în ultimul trimestru.

Potrivit unui raport publicat recent de UiPath, compania a avut venituri totale de 1,61 miliarde dolari, în anul său fiscal 2026, care s-a încheiat pe 31 ianuarie 2026, în creștere față de anul fiscal precedent, când a obținut venituri de 1,42 miliarde dolari.

Firma a trecut pe profit pentru prima dată în istorie cu 282,33 milioane dolari, față de pierderile de 73,69 milioane de dolari, înregistrate în anul fiscal precedent.

„Sunt mulțumit de rezultatele trimestrului al patrulea și de progresul operațional obținut pe parcursul anului, inclusiv atingerea profitabilității GAAP pe întregul an pentru prima dată în istoria companiei. Disciplina operațională pe care am construit-o pe parcursul anului se traduce printr-o execuție mai consecventă și o creștere a influenței operaționale. Pe măsură ce intrăm în anul fiscal 2027, rămânem concentrați pe extinderea adopției pe platforma noastră și pe promovarea unei discipline operaționale continue pe măsură ce extindem afacerea”, a declarat Ashim Gupta, Director de Operațiuni și Director Financiar al UiPath.

De asemenea, veniturile anuale recurente (ARR) au crescut cu 11%, până la 1,85 miliarde dolari.

„Am livrat un trimestru puternic și am încheiat un an de execuție disciplinată, ARR crescând cu 11% de la an la an, ajungând la 1,853 miliarde de dolari. Pe măsură ce adoptarea AI în întreprinderi avansează de la experimentare la implementare la scară, clienții au tot mai mult nevoie de o platformă care să poată executa procese complexe cu fiabilitate, guvernanță și scalabilitate. Prin aducerea împreună de automatizare deterministă, inteligență artificială agentică și orchestrare de nivel enterprise pe o singură platformă, UiPath oferă nivelul de execuție în care companiile au încredere pentru a rula procese critice în era agențică”, a declarat Daniel Dines, fondator și director general al UiPath.

UiPath a lansat anul trecut noua platformă de automatizare cu inteligență artificială, despre care am mai scris pe StartupCafe.ro, și a cumpărat startup-ul britanic Peak AI pentru peste 40 milioane dolari, sumă făcută publică în iulie.

La nivel local, în anul 2024, firma bucureșteană UiPath SRL a raportat un număr mediu de 1.155 de salariați, cu 43 de oameni mai mulți decât în anul 2023 (creștere cu 3,86%). Subsidiara din România a raportat venituri totale de 3,52 miliarde de lei (807 milioane dolari) în anul 2024, în creștere cu circa 18% față de 2023.

De asemenea, firma UiPath SRL a realizat profit de 30,6 milioane de lei (7 milioane dolari) în anul 2024, în ușoară scădere, cu aproape 4%, față de 2023, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor. Rămâne de văzut cum arată și anul fiscal 2025 pentru subsidiara românească.

Compania UiPath a fost fondată în anul 2005, la București, sub numele de DeskOver, de programatorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă. După o scurtă perioadă de pauză, Dines a redevenit, în 2023, CEO (director general) al companiei pe care a lansat-o.

UiPath este prima companie fondată în România care a ajuns unicorn (martie 2018), adică o firmă evaluată la cel puțin 1 miliard de dolari în urma unor investiții obținute de la investitori de capital de risc, înainte de listarea la bursă. De asemenea, este singura firmă provenind din România care a ajuns să se listeze pe Bursa de la New York (aprilie 2021).

În mai 2021, valoarea de piață a companiei a ajuns aproape de 40 de miliarde de dolari, acțiunile atingând un vârf de aproape 80 de dolari. Între timp, valoarea acțiunilor UiPath a scăzut pe Bursa de la New York, până la 11 dolari și 56 de cenți, capitalizarea totală a companiei fiind de 6,18 miliarde dolari, în prezent.