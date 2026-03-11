Soft de inteligență artificială dezvoltat la Cluj ajunge în sistemele antidronă ale armatei SUA din Orientul Mijlociu

Tehnologia Nemesis AI, dezvoltată de compania românească OVES Enterprise, este integrată în sistemele antidronă EAGLS™ folosite de armata americană pentru protecția trupelor desfășurate în Orientul Mijlociu.

Tehnologia de inteligență artificială Nemesis AI, dezvoltată la Cluj-Napoca de compania românească OVES Enterprise, este integrată în sistemele antidronă EAGLS™ utilizate de armata americană pentru protecția trupelor desfășurate în Orientul Mijlociu.

Compania de software fondată de antreprenorul român Mihai Filip contribuie astfel la îmbunătățirea capabilităților sistemelor C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft Systems) dezvoltate de compania americană MSI Defense Solutions, specializată în tehnologii militare avansate și partener al Departamentului Apărării al SUA.

AI dezvoltat la Cluj ajunge în sisteme militare americane

Integrarea tehnologiei Nemesis AI este rezultatul unui memorandum strategic semnat în urmă cu aproape un an între OVES Enterprise și MSI Defense Solutions.

În baza acestui acord, modelele de inteligență artificială dezvoltate de compania românească au fost antrenate și implementate în arhitectura sistemului Electronic Advanced Ground Launcher System (EAGLS™), o platformă mobilă concepută pentru detectarea și neutralizarea dronelor și a altor amenințări aeriene.

Sistemele sunt deja desfășurate în Orientul Mijlociu, unde sunt utilizate pentru protecția forțelor americane aflate în operațiuni.

Cum ajută inteligența artificială să detecteze și să intercepteze dronele

În configurația actuală, sistemul EAGLS™ utilizează rachete ghidate laser APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System), alături de senzori radar și optici pentru detectarea și interceptarea dronelor.

Tehnologia Nemesis AI adaugă o componentă avansată de analiză bazată pe mai multe modele de inteligență artificială antrenate pentru:

recunoașterea și clasificarea țintelor aeriene

analiza traiectoriei dronelor

predicția poziției viitoare a acestora

După identificarea unei amenințări, sistemul poate executa automat funcții precum target acquisition, target lock și target tracking, urmărind în mod autonom ținta și calculând parametrii necesari interceptării.

Inteligența artificială analizează datele provenite de la senzori multipli, estimează traiectoria dronei și generează parametrii necesari pentru orientarea turelei și lansarea interceptării.

Prin automatizarea acestor procese, sistemul reduce semnificativ sarcina operatorilor umani și simplifică operarea platformei. În configurațiile tradiționale, interceptarea unei drone poate necesita coordonarea mai multor operatori.

Diferența de câteva secunde care poate decide rezultatul unei interceptări

Potrivit lui Nguyen Trinh, CEO MSI Defense Solutions, integrarea inteligenței artificiale permite analizarea datelor provenite de la senzori în timp real și scurtarea semnificativă a timpului dintre detectarea unei amenințări și decizia de interceptare.

„Într-un teatru de operațiuni, timpul de reacție este critic. Integrarea inteligenței artificiale ne permite să analizăm datele provenite de la senzori în timp real și să scurtăm semnificativ intervalul dintre detectarea unei amenințări și decizia de interceptare. Uneori vorbim despre una sau două secunde – iar în astfel de situații această diferență poate însemna, literalmente, diferența dintre viață și moarte pentru oamenii aflați în teren”, spune acesta.

La rândul său, Mihai Filip, CEO OVES Enterprise, afirmă că utilizarea Nemesis AI în sisteme operaționale confirmă maturitatea tehnologiei dezvoltate la Cluj.

„Integrarea Nemesis AI în sistemele EAGLS™ confirmă faptul că tehnologia dezvoltată de OVES Enterprise poate funcționa în scenarii operaționale reale. Diferența este dată de viteza cu care sunt identificate și clasificate amenințările și de capacitatea de a reduce timpul dintre detectarea unei drone și interceptarea acesteia”, spune antreprenorul.

Dronele schimbă regulile războiului. Armatele investesc în sisteme antidronă

Utilizarea dronelor în conflictele recente a schimbat semnificativ modul în care sunt concepute sistemele de apărare.

Atacurile cu drone autonome sau coordonate în grupuri pot depăși relativ ușor sistemele tradiționale de apărare antiaeriană, ceea ce determină armatele să investească în sisteme C-UAS capabile să detecteze, clasifice și neutralizeze amenințările în timp real.

Integrarea inteligenței artificiale permite analizarea rapidă a volumelor mari de date provenite de la senzori și reducerea semnificativă a timpului de reacție.

Sistemele EAGLS™ sunt concepute ca platforme mobile capabile să intercepteze drone rapide sau autonome folosind senzori radar și optici integrați și muniție ghidată. Costul estimat al unui sistem este de aproximativ 5 milioane de dolari, ceea ce îl plasează printre soluțiile eficiente din punct de vedere operațional și economic pentru contracararea amenințărilor aeriene.

Planurile companiei românești: detectare la 20 km și apărare împotriva atacurilor swarm

OVES Enterprise continuă dezvoltarea tehnologiei Nemesis AI cu obiectivul de a extinde capabilitățile sistemului către detectarea țintelor la distanțe mai mari, inclusiv până la aproximativ 20 de kilometri, și gestionarea simultană a atacurilor coordonate de tip swarm, unul dintre cele mai complexe scenarii de pe câmpurile de luptă moderne.

În prezent, operatorul uman rămâne în lanțul decizional („human in the loop”), însă o mare parte a proceselor de identificare, urmărire și analiză a țintelor este realizată automat de sistem.

Compania analizează și posibilitatea prezentării sistemului EAGLS™ echipat cu Nemesis AI în România, inclusiv în cadrul expoziției BSDA (Black Sea Defense & Aerospace), unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei de apărare din regiune.

OVES Enterprise și-a exprimat disponibilitatea de a realiza demonstrații tehnice pentru autoritățile române interesate de evaluarea unor astfel de soluții, în contextul modernizării capacităților naționale de apărare și al creșterii importanței sistemelor antidronă în arhitectura de securitate regională.





























