„Pe vremuri, proștii erau mai deștepți. Măcar nu ieșeau în evidență” – replica șefului ANAT, Alin Burcea, pentru ministrul Turismului, Radu Miruță

Omul de afaceri Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România (ANAT), dă, miercuri, o replică acidă la declarațiile făcute de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, în interviul acordat StartupCafe.ro, privind voucherele de vacanță și incidentul de la agenția Cocktail Holidays.

„Concluzia, din păcate, e simplă: se adeverește vorba aia veche - pe vremuri, proștii erau mai deștepți. Măcar nu ieșeau în evidență” – spune Alin Burcea, în replică la interviul acordat de ministrul Radu Miruță publicației StartupCafe.ro.

Președintele patronatului ANAT consideră că turismul românesc este afectat de măsurile Guvernului Bolojan, nu de insolvența unei agenții de turism sau de voucherele de vacanță acordate în trecut de stat bugetarilor.

„Domnule Miruță, România este pe ultimul loc în Europa la sosirile de turiști străini! Bugetul de promovare alocat de ministerul dumneavoastră este mai mic decât bugetul de promovare al firmei mele! Este rușinos!”, îi mai transmite Burcea lui Miruță.

De asemenea, președintele ANAT îi cere premierului Bolojan să ia de la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului domeniul dedicat turismului și să îl treacă la o autoritate din subordinea prim-ministrului.

„Îl rugăm pe premierul Bolojan să găsească o altă soluție pentru turismul din România – o Autoritate de Turism sub primul ministru, condusă de un om competent”, mai spune Burcea.

Reamintim că ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului s-a declarat împotriva voucherelor de vacanță acordate în trecut bugetarilor, pe motiv că încurajează „lenea” și lipsa investițiilor în rândul hotelierilor, Radu Miruță lansând și un „atac” la adresa omului de afaceri Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, pe care l-a îndemnat „să lase un pic vocea mai jos”, după cazul Cocktail Holidays, o agenție membră ANAT.

„Deocamdată nu sunt vouchere. La anul, vedem ce suportă bugetul. Eu sunt împotriva lor atât timp cât nu există un mecanism prin care oamenii ăia (hotelierii și agențiile de turism – n.r.) nu se pot culca pe urechea primirii voucherelor” – a declarat ministrul Miruță, într-un interviu video pentru StartupCafe.ro, pe care urmează să-l difuzăm integral în curând.

Ministrul a lansat critici și la adresa omului de afaceri Alin Burcea, președintele patronatului agențiilor de turism, ANAT. Miruță s-a referit astfel la un incident recent în care a fost implicată agenția de turism Cocktail Holidays, ai cărei turiști au rămas în străinătate, fără să aibă asigurat transportul de întoarcere.

„Patronii Cocktail Holidays sunt în conducerea asociației domnului Burcea. Ar trebui să lase un pic vocea mai jos, că e necredibil să vorbești despre interesul turistului, în condițiile în care asociația pe care tu o conduci are astfel de țepe față de turiști. Dumnealui spune despre fondul de garantare, care pot fi parțial corecte, dar, în momentul de față, nu există. Suntem preocupați să găsim o metodă funcțională. Dar nu mă poate convinge pe mine nimeni ca eu, ministrul Turismului, să aplaud o astfel de companie, care pur și simplu a vândut iluzii. Asta s-a întâmplat în realitate”, a mai spus Miruță, în interviul acordat, marți, StartupCafe.ro.

StartupCafe a solicitat un punct de vedere oficial din partea lui Alin Burcea, pe care îl publicăm integral:

O să încep cu concluzia. Si concluzia, din păcate, e simplă: se adeverește vorba aia veche - pe vremuri, proștii erau mai deștepți. Măcar nu ieșeau în evidență.

Citesc cu stupoare încă o „perlă” a celui care se crede – că nu a demonstrat nimic în sensul ăsta – ministru al Turismului.

Este încă o dovadă că el și partidul neocomunist din care provine nu înțeleg absolut nimic din economia de piață.

Pentru domnul Miruță, intrarea în insolvență a unei agenții este o „țeapă”, iar voucherele de vacanță sunt o „golăneală” care ar scădea calitatea serviciilor și ar crește prețurile. Nu creșterea taxelor impuse de guvernul din care face parte, nu majorarea costurilor plajelor de către colega sa de la Mediu — nu, nu acestea afectează turismul, ci, vezi Doamne, voucherele de vacanță – care, a-propos, au fost printre singurele măsuri reale de combatere a evaziunii fiscale din turism și au adus în economia albă mii de locații de cazare!

Este același ministru care, în urmă cu câteva luni, se întreba: „De ce să participăm la târgurile internaționale de turism? Care este sensul lor? Care este eficiența lor?”

Domnule prim-ministru, de unde îi găsiți pe acești oameni? Chiar nu interesează pe nimeni competențele lor înainte de numire la „rotativa guvernamentală”? Numiți oameni trimiși de partide, fără o minimă verificare a pregătirii sau a calităților lor profesionale?

Domnule Miruță,

România este pe ultimul loc în Europa la sosirile de turiști străini! Bugetul de promovare alocat de ministerul dumneavoastră este mai mic decât bugetul de promovare al firmei mele! Este rușinos!

Există o lege a primei de incoming, menită să bonifice agențiile care aduc turiști străini în România – dar nu sunteți în stare să o aplicați nici în acest an! În schimb, vă pricepeți de minune la spectacole televizate, vorbind despre „reduceri de salarii nesimțite”. Cum merge? Le-ați redus? Că de vorbit, știm și noi… până una, alta – tot noi, privații ăștia pe care îi huliți, vă plătim taxele astea uriașe din care vă luați salariile.

La show-uri de televiziune, dumneavoastră și doamna de la Mediu sunteți neîntrecuți!

V-am spus, în urmă cu trei luni, că sistemul actual de garantare a agențiilor de turism, bazat pe asigurări, este ineficient și că este nevoie de o lege privind fondurile de garantare. V-am oferit chiar și un proiect de text. Noroc că am avut un martor, altfel ați fi spus că nu este adevărat!

Nu vă interesează, în realitate, garantarea banilor turiștilor. Tot ce vă interesează este spectacolul mediatic și imaginea personală. Dar faceți, din păcate, un spectacol de proastă calitate.

Și, ca să fie clar: „cartoful fierbinte” este în curtea dumneavoastră, domnule ministru!

Chiar ministerul pe care îl conduceți, prin Direcția de Control, are pârghiile și OBLIGAȚIA legală de a verifica și sancționa orice agenție care nu respectă legea sau care înșală turiștii. Dacă există probleme, ele sunt rezultatul incompetenței și pasivității instituției dumneavoastră, nu vina ANAT.

Pentru informarea dumneavoastră, ANAT nici măcar nu are voie – prin Legea Concurenței – să dețină sau să utilizeze date comerciale despre activitatea agențiilor membre.

Așadar, înainte să aruncați acuzații, uitați-vă în propria ogradă. În loc să ieșiți zilnic la televiziune ca să ne explicați ce probleme are turismul românesc, probleme pe care le știm și noi, le trăim în fiecare zi, mai bine ați încerca să le rezolvați. Sunteți acolo plătit să găsiți soluții, nu să le povestiți la televizor. De 4 sau 5 luni, de când mimați că ați conduce turismul din România, în afară de a critica tot ce se întâmplă în turism, nu ați făcut ABSOLUT NIMIC!

Îl rugăm pe premierul Bolojan să găsească o altă soluție pentru turismul din România – o Autoritate de Turism sub primul ministru, condusă de un om competent.

În final, să nu uităm – ultimii la turism din Europa! Aferim!