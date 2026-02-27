Netflix se dă bătut: nu mai cumpără Warner Bros, companie care va fi vândută, la prețul de 111 miliarde dolari, altui competitor

Platforma online de streaming Netflix a anunţat că se retrage din „războiul ofertelor”, pentru compania de filme și TV Warner Bros. Discovery, după ce competitorul Paramount Skydance a oferit un preț superior.

Paramount Skydance a făcut recent o nouă ofertă pentru a cumpăra tot ceea ce înseamnă Warner Bros. Discovery, inclusiv televiziunea CNN, oferind 31 de dolari pe acţiune, ceea ce evaluează compania la 111 miliarde de dolari, relatează, vineri, News.ro.

Warner Bros. Discovery a recunoscut că aceasta este cea mai bună ofertă, sperând ca Netflix să vină cu o nouă propunere, în care să liciteze mai mult.

Netflix, însă, a anunţat că se retrage, ceea ce înseamnă că Warner Bros. Discovery va trebui să accepte singura ofertă rămasă în picioare, cea de la Paramount Skydance.

Oferta Paramount Skydance include şi plata clauzei de încetare a acordului Warner Bros. Discovery cu Netflix, care valorează 2,8 miliarde de dolari.

Paramount este deţinut de David Ellison, un important donator al campaniei lui Donald Trump. Astfel, o miză a tranzacției ar putea să fie trecerea CNN în tabăra MAGA. David Ellison (43 de ani) este fiul lui Larry Ellison (81), fondatorul și președintele executiv al super-companiei IT Oracle.

Acţiunile Netflix au crescut cu 10% după ce a anunţat că se retrage din cursa pentru achiziția Warner Bros. Discovery.

În decembrie 2025, Netflix a fost foarte aproape de a cumpăra Warner Bros Discovery. Atunci, cele două companii au încheiat un „acord definitiv” la prețul de 82,7 miliarde de dolari, dar acum tranzacția a picat. Netflix urmărea să pună mâna pe platforma rivală HBO Max, deținută, între altele, de Warner Bros Discovery.