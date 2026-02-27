AROBS vrea să-și consolideze poziția pe piețele internaționale și investițiile în AI, securitate cibernetică și big data, în 2026. Afaceri de 448 milioane lei în 2025

În 2026, compania IT românească AROBS va continua integrarea companiilor achiziționate anul trecut și consolidarea poziției pe piețele internaționale și investițiile în tehnologii cu impact strategic, ca inteligența artificială, securitatea cibernetică și big data, conform unui comunicat transmis StartupCafe.ro, prin care mai anunță că a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 448 milioane de lei.

Noua cifră de afaceri este cu 8% peste nivelul din 2024, anunță compania clujeană. De asemenea, AROBS a înregistrat un EBITDA de 69 milioane de lei, în urcare cu 16%, și un profit net de 32 milioane de lei, mai mare cu 50% față de anul anterior.

„Rezultatele din 2025 confirmă faptul că AROBS a intrat într-o etapă de maturitate operațională, în care creșterea este însoțită de o disciplină financiară riguroasă și de o structură a veniturilor mai echilibrată. În ultimii doi ani, am lucrat constant la optimizarea modelului operațional, la consolidarea competențelor și la integrarea companiilor achiziționate, astfel încât Grupul să funcționeze unitar, cu procese scalabile și sinergii reale între linii de business. Strategia noastră rămâne consecventă: dezvoltăm simultan cei trei piloni, Servicii Software, Produse Software și Sisteme Integrate, pentru a asigura diversificare, reziliență și acces la segmente cu potențial ridicat de valoare adăugată. În paralel, continuăm procesul de consolidare internă, prin simplificarea structurii și integrarea companiilor în ecosistemul AROBS, astfel încât să creăm un Grup puternic, capabil să susțină proiecte din ce în ce mai complexe la nivel internațional. Privim 2026 ca pe un an al consolidării și al construcției pe termen lung, în care obiectivul nostru rămâne creșterea profitabilă și generarea de valoare sustenabilă pentru acționari, pe baza unei fundații operaționale solide”, a declarat Voicu Oprean, fondator și CEO al AROBS.

La nivelul segmentelor de business, „Produse Software” a înregistrat venituri de aproape 100 de milioane de lei, în creștere cu 25% față de anul anterior, în timp ce segmentul „Sisteme Integrate” a înregistrat o creștere de peste patru ori, ajungând la venituri de 39 de milioane de lei. „Servicii Software” a generat venituri de 309 milioane de lei (-6% față de 2024), într-un context în care Grupul a pus accent pe proiectele cu marje sustenabile și a menținut disciplina comercială.

Din cifra de afaceri totală de 448 milioane de lei, aproximativ 236 milioane de lei au fost generate prin creștere organică, iar 212 milioane de lei prin firmele achiziționate.

În 2025, AROBS a preluat compania SVT Electronics, a achiziționat un pachet majoritar de 70% din Codingscape, consolidându-și prezența în SUA, și și-a întărit capabilitățile în inginerie automotive prin preluarea unui pachet majoritar de 65% din GESS Engineering. În luna ianuarie a acestui an, compania a mai semnat o nouă tranzacție strategică, prin preluarea integrală a Quest Global România.

În paralel, la finalul anului 2025, Grupul a inițiat procesul de fuziune prin absorbție în cadrul AROBS Transilvania Software, care vizează integrarea companiilor AROBS Development & Engineering, Berg Computers, Nordlogic Software, Infobest România și Centrul de Soft GPS. Proiectul va fi supus aprobării acționarilor în cadrul Adunării Generale Extraordinare convocată pentru începutul lunii martie 2026.

AROBS Transilvania Software furnizează servicii și soluții software în diverse industrii, cu aproximativ 70 de parteneri din cadrul diviziei Software Services prezenți în Europa și America. Peste 11.000 de clienți din Europa și Asia folosesc produsele software ale companiei. AROBS este prezentă în 11 locații din România și nouă din străinătate, iar peste 1.000 de specialiști ai companiei construiesc soluțiile viitorului în embedded – Automotive, Aerospațial, Maritim, Medical, precum și Travel Technology, IoT, Clinical Trials, Fintech, Enterprise Solutions, Cybersecurity și Intelligent Automation.