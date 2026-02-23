Antifrauda ANAF face acum controale la peste 60 de firme de pază și protecție din toată țara. Șeful Fiscului anunțase verificările

Antifrauda ANAF a demarat, luni, controale la 62 de firme din întreaga țară care oferă servicii de protecție și pază și care au fost identificate cu „risc fiscal semnificativ” de sustragere de la plata taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat.

„Selecția contribuabililor a fost realizată în baza unor analize complexe de risc, care au evidențiat practici sistematice de diminuare a bazei impozabile, externalizarea artificială a obligațiilor fiscale și neconcordanțe între volumul activității desfășurate și obligațiile declarate”, anunță ANAF.

Inspectorii antifraudă fac verificări atât la sediile firmelor, cât și în peste 300 de locuri unde acestea asigură paza, pentru a vedea dacă există o legătură între „situația operativă din teren, evidențele de personal și obligațiile fiscale declarate”.

Antifrauda vrea să verifice inclusiv modul de calcul, reținere și plată a impozitului pe veniturile din salarii și a contribuțiilor sociale obligatorii, în contextul în care analizele de risc ANAF au evidențiat suspiciuni privind:

utilizarea muncii nedeclarate sau subdeclarate;

încadrarea formală a angajaților cu salarii la nivel minim, concomitent cu acordarea de sume suplimentare neimpozitate;

utilizarea unor forme artificiale de colaborare (contracte de prestări servicii, subcontractare în lanț) pentru disimularea unor raporturi de muncă și mutarea sarcinii fiscale asupra unor entități interpuse;

evidențierea incompletă a veniturilor și a cheltuielilor în contabilitate.

„Controalele Direcției Generale Antifraudă Fiscală se desfășoară în cooperare cu inspectorii din cadrul Inspecției Muncii, în vederea identificării și sancționării muncii nedeclarate, precum și a altor încălcări ale legislației muncii”, mai spune Fiscul.

Șeful ANAF anunțase anterior controalele la firmele de pază din România

Amintim că la începutul lunii februarie, președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a anunțat la o conferință de fiscalitate că în 2026 Fiscul va avea în vedere, pentru efectuarea controalelor fiscale, industriile cu risc fiscal ridicat și a dat și un exemplu în acest sens.

În 2026, ANAF se va uita la „industriile cu risc și prima industrie vizată este cea a firmelor de pază, unde este strigător la cer să ai doi salariați în Revisal (n.r. acum Reges) și să facturezi 4.907 ore. Adică industriile cu cel mai mare risc vor fi vizate. Și aici, în zona firmelor de pază și a muncii la negru avem o colaborare sub protocol cu colegii de la ITM și vom acționa în același sens”, a declarat șeful Fiscului la conferința de fiscalitate Tax EU la care a participat și StartupCafe.ro.

El a declarat că ANAF își propune ca după desfășurarea acestui program de control la nivel național să transparentizeze „un pic din proces”.

„Adică planul de control și apoi rezultatele pe planul de control. Eu mi-aș dori, așa cum se întâmpla la un moment dat, [...] să publicăm unde ne propunem să mergem în control. Procesul acesta de a veni cumva pe ascuns la un om, care e mereu atent la interpretarea textului de lege când îți plătește taxele, pentru mine e neconstructiv și aș vrea să renunțăm la el anul acesta”, a spus șeful Fiscului.