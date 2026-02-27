Producătorul român Cris-Tim vinde „pe rupte” mezeluri în rețelele de supermarketuri din România și din străinătate. Cum reușește

Iată un producător român care nu se plânge că nu are acces în lanțurile de supermarketuri controlate de companiile străine: fabricile românești de mezeluri Cris-Tim, deținute majoritar de familia Timiș, au raportat vânzări mari în toată România și la export, explicând și cum au reușit.

Firma a vândut mezeluri și mâncare preparată (ready meals) în valoare totală de aproape 1,14 miliarde de lei, în anul 2025, în creștere cu 7% față de anul 2024, potrivit rezultatelor publicate, vineri, de Cris-Tim.

Din acest volum de vânzări, 116 milioane de lei au fost venituri din exporturi. În categoria exporturilor intră 72 de milioane de lei din contracte cu clienți localizați în străinătate, iar restul banilor din exporturi provin din contracte cu clienți localizați în România, dar care au livrat mai departe în afara țării.

În prezent, Cris-Tim spune că „este lider pe piața exporturilor de produse din carne, produsele sale fiind distribuite direct sau indirect în peste 17 țări europene”.

În plus, compania românească este unul dintre producătorii români certificați să exporte Salam de Sibiu pe piața din SUA, produsul fiind brand românesc protejat de Uniunea Europeană prin Indicație Geografică Protejată („IGP”).

Pe piața internă, Cris-Tim vinde în „toate cele 13 lanțuri” de supermarketuri și hipermarketuri prezente în România, inclusiv Kaufland, Lidl (cu capital german), Carrefour, Auchan (cu capital francez) și Mega Image (cu capital olandez și belgian).

În paralel, Cris-Tim deservește peste 15.000 de magazine din comerțul tradițional, susține canalele de retail online și operează o rețea de 18 magazine proprii.

În raportul său, producătorul român a precizat și cum a reușit acest lucru:

„Pentru a susține această acoperire extinsă a pieței, Cris-Tim operează o infrastructură logistică națională, care include nouă depozite frigorifice amplasate strategic în întreaga țară. O flotă proprie de vehicule comerciale și utilitare permite o distribuție controlată, monitorizată termic, către toate tipurile de clienți, de la hipermarketuri la magazine locale mici. Acest model integrat asigură reaprovizionare zilnică la raft, disponibilitate ridicată a produselor și rate optime de livrare la timp la nivelul tuturor canalelor de vânzare”.

În total, Cris-Tim a raportat venituri preliminare de 1,155 miliarde de lei pentru 2025, marcând o creștere de 3% față de anul precedent. Evoluția a fost susținută de performanța rezilientă a segmentului Mezeluri (+5% comparativ cu anul anterior) și de dinamica solidă a segmentului Ready Meals (+18% față de 2024). EBITDA (profit înainte de taxe) a crescut cu 11% față de anul precedent, ajungând la 185,3 milioane de lei, iar marja EBITDA s-a majorat de la 14,9% la 16% în 2025. Profitul net a înregistrat un avans de 26% în anul 2025 comparativ cu 2024, ajungând la 110 milioane de lei, marja profitului net îmbunătățindu-se de la 7,8% la 9,5%.

Compania produce alimente sub mai multe branduri: Cris-Tim, Matache Măcelaru’, Obrăjori, Csárdás, Alpinia, Bunătăți.

S-a listat pe bursă să scape de datorii, cu banii investitorilor

Cris-Tim s-a listat pe Bursa de Valori București în noiembrie 2025, rin IPO (ofertă publică inițială) și a reușit astfel să mai scape de datorii, cu banii investitorilor.

Datoriile totale (inclusiv datoriile din contracte de leasing) au scăzut semnificativ, de la 348,1 milioane de lei în 2024 la 132,4 milioane de lei în 2025. Această diminuare a fost determinată în principal de rambursarea împrumutului acordat de către compania-mamă Rangeglow Limited, în valoare de aproximativ 59,6 milioane de euro, ca parte a procesului de aliniere a bilanțului ulterior listării.

De asemenea, compania a utilizat capitalul obținut din oferta publică inițială (IPO) pentru rambursarea majorității creditelor bancare. Din IPO, firma a obținut aproape 90 de milioane de euro de la investitorii care au preluat acțiuni în business.

Ca urmare, compania a trecut de la o poziție de datorie netă de 332 de milioane de lei la data de 31 decembrie 2024 la o poziție de numerar net de 5,6 milioane de lei la data de 31 decembrie 2025.

„Aceasta reprezintă un moment important de reducere a gradului de îndatorare pentru companie”, spune Cris-Tim, în raportul său.

Afacerea a fost înființată în 1991 de un fost profesor de educație fizică, Radu Timiș, alături de soția sa, Cristina, de la numele căreia vine și numele companiei, Cris-Tim. Fiul lor, Radu-Junior Timiș, este directorul general al firmei, în prezent.

Familia Timiș deține majoritar (65%), în continuare, producătorul de alimente, prin intermediul Rangeglow Limited, o companie înregistrată în Cipru. În urma IPO-ului și listării pe bursă, restul de aproape 35% din firmă a fost preluat de investitori persoane juridice și persoane fizice, care au venit cu capital. De exemplu, unul dintre acționarii Cris-Tim este Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care a preluat 5% din firmă, în schimbul unei investiții de 13 milioane de euro.

În prezent, compania românească are o capitalizare bursieră de peste 2 miliarde de lei.

Cris-Tim a luat și bani de la stat, prin programul AFIR Investalim

Cris-Tim operează trei fabrici de mezeluri și mâncare preparată, la Filipeștii de Pădure, la Măgureni (ambele în județul Prahova) și la București.

Compania a luat și bani de la stat, prin programul Investalim, gestionat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), pentru a extinde și moderniza fabrica principală de la Filipeștii de Pădure.

Investiția totală aferentă segmentului mezeluri se ridică la 768 de milioane de lei, din care 505 milioane de lei sunt reprezentate de programul Investalim. Proiectul a fost aprobat și este deja în derulare, beneficiind de un ajutor de stat acordat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în valoare de 227 de milioane de lei (de la bugetul de stat). Contribuția proprie a companiei este de 279 de milioane de lei, reprezentând aproximativ 55% din valoarea totală a investiției.

Programul, derulat între 2025 și 2028, presupune construirea unei noi fabrici de mezeluri în Filipeștii de Pădure, concepută pentru a crește semnificativ eficiența producției, nivelul de automatizare și integrarea logistică la nivelul operațiunilor companiei.

Principalele obiective urmărite în cadrul programului Investalim includ:

Construirea unei noi facilități de depozitare pentru materii prime congelate;

Înființarea unui hub logistic centralizat în Filipeștii de Pădure, care să deservească atât categoria Mezeluri, cât și categoria Ready Meals;

Optimizarea fluxurilor de producție printr-o configurație a fabricii complet reproiectată, eliminând ineficiențele infrastructurii existente, extinse în timp;

Instalarea de echipamente de producție noi, de ultimă generație, care vor crește nivelul de automatizare în procesul de producție, peste 40% din utilajele actuale urmând a fi înlocuite.

În 2025, Cris-Tim a finalizat etapa de planificare a proiectului Investalim, care vizează construirea unei unități moderne de procesare a cărnii și a unui centru logistic în Filipeștii de Pădure. Lucrările pentru Obiectivul 1 (noile facilități de depozitare) au început în luna noiembrie 2025, iar Obiectivul 2 (extinderea depozitului logistic) va demara la finalul trimestrului I 2026. Punerea în funcțiune a ambelor componente este preconizată până la finalul anului 2026.

La finalizarea proiectului, noua unitate va crește capacitatea de producție a firmei cu aproximativ 120 de tone pe zi, raportat la media anului 2024. Această capacitate suplimentară va fi alocată în principal producției de produse sub marcă proprie pentru marile lanțuri internaționale de retail.

Proiectul include și dezvoltarea unui nou sistem de gestionare a apei, cu o capacitate de 1.000 mc, precum și crearea a 124 de noi locuri de muncă pe parcursul unei perioade de patru ani, pentru a susține volumul extins de producție.