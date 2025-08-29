ANAT: „Este o situație delicată” la Cocktail Holidays. Ce se întâmplă în caz de insolvență

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) atrage atenția asupra „unei situații critice care afectează atât turiștii, cât și agențiile de turism, cauzată de dificultățile financiare ale turoperatorului Cocktail Holidays”.

Într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, patronatul spune că agenția de turism în cauză este cunoscută pentru „reputația sa bună în rândul turiștilor și agențiilor partenere”.

Acum, însă, la Cocktail Holidays „este o situație delicată care necesită informare corectă și acțiune responsabilă”, spune patronatul, din care face parte și această agenție.

Ce se întâmplă în caz de insolvență

ANAT subliniază că agențiile intermediare au responsabilitatea de a informa prompt turiștii cu privire la stadiul rezervărilor, dar nu sunt răspunzătoare pentru plata despăgubirilor sau pentru achitarea serviciilor neexecutate de turoperator.

În cazul în care agențiile intermediare achită din proprie inițiativă servicii pentru turiști, aceste plăți nu pot activa polita de insolvență, aceasta fiind un drept exclusiv al turiștilor.

Agențiile devin creditori și se pot înscrie la masa credală, urmând ca recuperarea sumelor să se facă în funcție de patrimoniul companiei aflate în insolvență și de tipul de creditor, conform ierarhiei stabilite de lege, explică ANAT.

ANAT: „Statul român este direct responsabil pentru lipsa mecanismelor eficiente de protecție a turiștilor”

Federația patronală ANAT dă vina pe statul român pentru problemele cu care se confruntă turiștii care au cumpărat vacanțe de la agențiile de turism cu probleme financiare.

Iată ce spune ANAT acum:

„Această situatie in care ne aflăm putea fi evitată! ANAT a semnalat încă din 2018, odată cu implementarea Directivei Europene privind pachetele de servicii de călătorie, lipsa unui mecanism real de garantare care să protejeze turiștii în cazul insolvenței turoperatorilor și companiilor aeriene. De-a lungul anilor, ANAT a făcut numeroase demersuri oficiale, solicitând autorităților crearea unor instrumente eficiente de protecție, atât pentru consumatori, cât și pentru stabilitatea industriei.

Anul trecut, după multiple consultări, s-a ajuns la o propunere concretă și funcțională: constituirea a două fonduri de garantare, unul pentru pachetele de servicii de călătorie și unul pentru biletele de avion, menite să asigure recuperarea integrală a sumelor plătite de turiști în caz de insolvență, mecanisme care preiau modele europene de succes și care au fost dezvoltate sub îndrumarea Asociației Europene a Fondurilor de Garantare - EGFATT.

Conducerea ANAT a avut numeroase întâlniri cu miniștrii Economiei – Radu Oprea, Bogdan Ivan și Radu Miruță – precum și cu echipele de specialiști din minister, iar proiectele de lege sunt finalizate si depuse la minister încă din august 2024, pregătite pentru adoptare. Cu toate acestea, Guvernul nu a considerat aceste măsuri prioritare, iar instrumentele existente – asigurările și scrisorile de garanție – nu asigură decât recuperarea parțială a pagubelor, expunând turiștii și agențiile la pierderi semnificative.

Statul român este direct responsabil pentru lipsa mecanismelor eficiente de protecție a turiștilor în caz de insolvență a turoperatorilor și companiilor aeriene. Prin transpunerea incorectă a Directivei Europene 2015/2302, statul a eșuat să asigure protecția integrală a consumatorilor, așa cum este prevăzută de lege. În consecință, turiștii afectați sunt perfect îndreptățiți să se îndrepte împotriva statului român, care răspunde în solidar până la completarea procentului de despăgubire de 100% asumat prin Directivă. Această situație întărește necesitatea urgentă ca autoritățile să adopte măsuri eficiente pentru protecția consumatorilor și stabilitatea industriei de turism.

Pe fondul măsurilor de austeritate, al incertitudinii generale resimțite de populație, al scăderii semnificative a puterii de cumpărare și al lipsei de semnale privind relansarea economică, ANAT se așteaptă ca astfel de situații să devină mai frecvente.

Industria noastră, foarte atentă la reputație și puternic afectată de orice eveniment care ar putea-o diminua, face eforturi pentru a preveni astfel de situații, însă trebuie subliniat că Guvernul nu consideră turismul important, deși acesta ar putea genera rapid venituri consistente pentru economie, cu investiții minime. Statul refuză să colaboreze cu specialiști și să creeze un organism profesional dedicat gestionării domeniului în beneficiul românilor și al României”.

Recomandarea patronatului pentru turiștii afectați: „calm, informare și verificarea stadiului rezervărilor înainte de orice plecare”

Pentru turiști, ANAT recomandă:

„calm, informare și verificarea stadiului rezervărilor înainte de orice plecare. Pachetele de servicii de călătorie cad în responsabilitatea organizatorului, indiferent dacă au fost achiziționate direct sau prin intermediari”.

Turiștii trebuie să contacteze asigurătorul pachetului, în baza contractului, pentru a solicita despăgubiri.

În relația cu furnizorii, unele servicii, cum ar fi biletele de avion pentru charterele cu care colaborează turoperatorul, pot fi obținute gratuit sau prin facilități, iar agențiile intermediare sunt rugate să ia legătura cu aceștia pentru a sprijini turiștii.

De asemenea, „agențiile intermediare trebuie să informeze prompt turiștii despre situația pachetelor și pașii care trebuie urmați”.

Alin Burcea, președintele ANAT:

„De mai bine de 2 ani, ANAT a făcut demersuri oficiale către toți miniștrii Economiei și către Comisia de Turism din Parlament pentru adoptarea legislației privind cele două fonduri de garantare, absolut vitale pentru industria noastră. Am avut numeroase întâlniri cu miniștrii Radu Oprea, Bogdan Ivan și Radu Miruță, precum și cu echipele din minister, iar proiectele de lege sunt gata încă din august 2024. Cu toate acestea, niciunul dintre miniștri nu a considerat important să ducă lucrurile până la capăt. Statul român este direct responsabil pentru situația de astăzi, pentru că a transpus greșit directiva europeană și nu a luat măsurile necesare pentru ca turiștii să fie protejați 100%, așa cum prevede legea europeană. Singurele instrumente funcționale – asigurările și scrisorile de garanție – nu asigură decât o recuperare parțială a pagubelor și nu respectă cerințele directivei.”

ANAT susține că „monitorizează îndeaproape situația și va transmite în timp real toate informațiile și procedurile necesare pentru protecția turiștilor și a agențiilor membre, inclusiv pașii de înscriere la masa credală pentru recuperarea sumelor de către agențiile intermediare”.