Imobiliare în Dubai? Iancu Guda: Milionari din România, „păcăliți de agenții imobiliari”. Răzvan Pascu: Emiratele Arabe sunt „ca o Elveție a Orientului Mijlociu”

Conflictul din Orientul Mijlociu și loviturile Iranului asupra Emiratelor Arabe Unite au stârnit dispute și în comunitatea antreprenorială românească. De exemplu, analistul financiar Iancu Guda, un promotor al investițiilor pe bursă, consideră că milionarii din România care și-au cumpărat proprietăți în Dubai au fost „păcăliți de agenții imobiliari care și-au luat comisioane grase”. I-a dat replica Răzvan Pascu, un antreprenor din turism care a intrat și în afacerea cu apartamente situate în Dubai.

Iancu Guda, cunoscut analist financiar și investitor la bursă, a publicat pe Grupul Antreprenorilor din România, o comunitate de aproape 280.000 de membri pe Facebook, un nou mesaj în care aduce argumente în favoarea investițiilor bursiere, în detrimentul celor imobiliare. De această dată, este vorba despre apartamentele din Dubai, în contextul în care fragmente de drone și rachete iraniene au lovit clădiri turistice importante din emirat.

„Chiar nu îți trebuie multă minte ca să realizezi că Dubai și UAE nu pot fi asociate niciodată cu ideea de «stabilitate» sau «siguranță», având în vedere poziționarea lor geografică. Am văzut acest trend al milionarilor din România care își «parchează în siguranță» banii în «investiții imobiliare cu potențial imens de creștere pe termen lung în Dubai»… păcăliți de agenții imobiliari care și-au luat comisioane grase. Între timp, se întâmplă ceea ce explic aproape în fiecare zi, de peste 10 ani: investițiile la bursă, realizate lunar, într-un portofoliu diversificat (RON, USD, EUR + emerging), cu orizont pe termen lung (+10 ani), sunt cele mai bune investiții. Priviți bursa românească: luând în calcul dividendele încasate, îți triplezi banii în ultimii 5 ani, îi multiplici de 7 ori în ultimul deceniu sau de 17 ori în ultimii 20 de ani”, a scris Iancu Guda, sâmbătă.

Duminică a venit și replica lui Răzvan Pascu, acesta referindu-se direct la Iancu Guda.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Răzvan Pascu susține că Emiratele Arabe Unite (inclusiv Dubai) sunt „una dintre cele mai sigure țări din lume”.

„Emiratele Arabe Unite, una dintre cele mai sigure țări din lume, au trecut ieri prin niște clipe la care nimeni nu s-ar fi gândit, dat fiind că sunt ca o Elveție a Orientului Mijlociu: sunt prieteni cu toată lumea, aveau relații bune și cu Iranul și i-au ajutat deseori pe iranieni. Mulți iranieni lucrează în comerț în Emirate sau au investit în Abu Dhabi și Dubai etc.”, a scris el.

Antreprenorul din turism a început, în urmă cu câțiva ani, și o activitate de intermediere a vânzării de apartamente situate în Dubai. El a promovat apartamentele unui dezvoltator de acolo către potențiali cumpărători din România.

Răzvan Pascu a arătat că apărarea emirateză a interceptat dronele și rachetele Iranului, însă fragmente din acestea au căzut în Dubai.

„Peste 100 de rachete și peste 200 de drone au trecut deasupra Emiratelor și au fost toate interceptate de apărarea emirateză și de cea americană din bazele militare SUA din Emirate, iar o parte dintre fragmentele interceptate au căzut și în Dubai, unul dintre cele mai frumoase și sigure orașe ale lumii. Sunt cu gândul alături de toți prietenii mei din Dubai, români și străini, care au stat cu spaimă ieri, și sper ca lucrurile să se liniștească pentru ei. Guvernul a anunțat deja că va suporta costurile pentru cazarea tuturor oamenilor blocați prin aeroporturi. Am vorbit cu peste 15 români și străini pe care îi știu că sunt acum în Dubai și toți sunt șocați de ziua de ieri”, a mai scris Răzvan Pascu.

El s-a declarat, însă, șocat de atitudinea unor români „care efectiv s-au bucurat de atacul asupra Dubaiului”.

„Eu sunt însă șocat de atitudinea unor români care efectiv s-au bucurat de atacul asupra Dubaiului și a altor Emirate și țări din Golf, precum Qatar. Știam că România este plină de mulți oameni de-a dreptul d0bitoci, fără șansă de recuperare, dar nu mi-am imaginat că s-a ajuns atât de departe. Am văzut replici de genul «să moară toți fraierii și bogații care au bani să viziteze sau să își cumpere apartamente în Dubai» sau «așa le trebuie dacă le place să călătorească în vremurile astea». Sau câțiva dezaxați care îmi scriau ieri comentarii și mă întrebau «cât mai costă acum un apartament în Dubai?», inclusiv un domn care, văzusem, scria la funcție că este psiholog.”

În context, Răzvan Pascu s-a referit direct și la investitorul Iancu Guda: