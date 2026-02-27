Deepfake cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, și Florin Talpeș (Bitdefender). Cum sunt păcăliți românii

Banca Națională a României (BNR) și Bitdefender transmit o avertizare privind o nouă înșelătorie online, în care sunt folosite în mod fraudulos imaginile lui Mugur Isărescu și ale CEO-ului Bitdefender, Florin Talpeș, pentru a promova oportunități false de investiții.

În ultima săptămână au fost publicate aproximativ 130 de reclame frauduloase pe Meta, toate provenind de pe o singură pagină, cu scopul de a convinge utilizatorii din România să investească bani într-un sistem fals de investiții bazat pe inteligență artificială și să își divulge datele personale, potrivit specialiștilor Bitdefender.

Postările tip deepfake (tehnologie bazată pe AI care permite crearea sau modificarea de conținut video, audio etc) promovează o așa-numită „Platformă Națională de Investiții”, folosind imaginea guvernatorului BNR și afirmații despre un presupus parteneriat cu Florin Talpeș.

„Reclamele susțin că platforma este integrată în programul național de dezvoltare digitală al României și că reprezintă o decizie oficială pentru cetățenii români. Utilizatorii care dau click pe reclame sunt redirecționați către romania-investition[.]info, unde aplicația falsă de investiții este prezentată sub denumirea Profit Gold Românesc, pagina de destinație fiind construită pentru a imita o platformă financiară oficială”, informează BNR.

Deepfake cu Mugur Isărescu și co-fondatorul Bitdefender. Cum funcționează înșelătoria

Victimele sunt îndemnate să plătească aproximativ 1.200 de lei pentru a activa un presupus algoritm de inteligență artificială inexistent, care ar promite câștiguri zilnice garantate. Datele Bitdefender arată că reclama frauduloasă a devenit rapid populară. Unul dintre videoclipuri a crescut de la circa 9.000 la peste 30.000 de vizualizări în 24 de ore, iar aproximativ 1 din 14 utilizatori care au văzut reclama au și accesat-o.

Pagina de Facebook care distribuie reclamele pare să fie administrată din afara României, existând indicii că ar opera din Vietnam. Vizitatorilor li se promit câștiguri nerealiste, precum între 4.000 și 6.000 de lei pe zi, generarea automată de profit în timp ce dorm, primele câștiguri în 24 de ore și un profit mediu săptămânal de 35.000 de lei.

Apoi, utilizatorii sunt îndemnați să completeze un formular de înregistrare care cere prenumele, numele, adresa de e-mail și numărul de telefon. După trimiterea formularului, aceștia ar urma să fie contactați de un „manager personal” care îi ghidează în procesul de investiție prin intermediul reclamelor distribuite pe platformele Meta.

În final, li se solicită să depună între 1.200 și 1.700 de lei pentru a activa un presupus algoritm de inteligență artificială și pentru a începe generarea de profituri.

Ce spun BNR și Bitdefender

Banca Națională a României avertizează că nu face recomandări și propuneri de investiții.

„În cazul în care ați interacționat cu astfel de materiale sau site-uri false, vă recomandăm să NU furnizați date personale și să raportați imediat aceste situații autorităților competente”, spune BNR.

La rândul său, Bitdefender susține că „această campanie reprezintă o etapă nouă într-un model de scam deja documentat”.

„Dincolo de folosirea imaginilor unor oficiali sau figuri publice, atacatorii utilizează acum direct numele Bitdefender pentru a crește nivelul de încredere. Combinarea unui oficial al băncii centrale, a unui antreprenor român de tehnologie și a unui brand recunoscut de securitate cibernetică creează un strat suplimentar de credibilitate artificială. Bitdefender nu operează, nu susține și nu participă la nicio platformă de investiții bazată pe inteligență artificială, la nicio schemă de tranzacționare financiară și la nicio inițiativă națională de investiții”, informează compania.

De asemenea, orice reclamă, website sau videoclip care susține că Bitdefender a lansat sau a încheiat un parteneriat într-un astfel de proiect reprezintă o înșelătorie.

„Dacă întâlniți numele, logo-ul sau conducerea Bitdefender folosite pentru a promova oportunități de investiții, vă încurajăm să raportați imediat situația și să contactați Bitdefender prin canalele oficiale pentru ca abuzul să poată fi investigat”, mai spune compania.