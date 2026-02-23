Skip to content

Reduceri de impozite locale, pentru anumite categorii de proprietari (coaliție)

Sursă: © Rochu2008 | Dreamstime.com

Politicienii din coaliția de guvernare au convenit, luni, o serie de reduceri de impozite locale pentru anumite categorii de proprietari, relatează News.ro

Astfel, acordul din coaliție prevede: 

  • reducerea de impozit cu 25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani.
  • Reducere de impozit cu 15% pe clădirile cu o vechime între 50 şi 100 de ani.
  • Persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50% la impozitul pe clădiri și mașini.
  • Persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%. 
  • Se vor aplica totuși anumite plafoane valorice în cazul reducerii de taxe acordate persoanelor cu dizabilități.
  • Ministerul Finanţelor a fost mandatat să realizeze textul de lege astfel încât să poată fi acomodate administrativ regularizările pentru cei care au plătit deja.

Potrivit unui comunicat oficial transmis de PNL, în şedinţa Coaliţiei de luni s-a ajuns, în unanimitate, la un acord asupra unui set de măsuri pentru modernizarea statului, stimularea economiei şi respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european.

Astfel, coaliţia a decis adoptarea, în şedinţă de Guvern, a reformei administraţiei centrale şi locale, un pachet care vizează reducerea suprapunerilor instituţionale şi eficientizarea proceselor interne ale instituţiilor.

„Scopul reformei este creşterea calităţii actului administrativ şi reducerea costurilor statului. Ministerul Finanţelor şi Ministerul Economiei vor finaliza ultimele detalii tehnice necesare pentru ca pachetul de relansare economică să poată fi supus adoptării Guvernului simultan cu pachetul dedicat administraţiei centrale şi locale”, arată comunicatul.

