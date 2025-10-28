Ministrul Turismului contra voucherelor de vacanță: „Nu este în regulă ca oamenii care nu sunt bugetari să suporte prețuri mai mari și calitate mai proastă” / Atac la Burcea de la ANAT: „Să lase un pic vocea mai jos”, când asociația „are astfel de țepe față de turiști!”

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului s-a declarat împotriva voucherelor de vacanță acordate în trecut bugetarilor, pe motiv că încurajează „lenea” și lipsa investițiilor în rândul hotelierilor, Radu Miruță lansând și un „atac” la adresa omului de afaceri Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, pe care l-a îndemnat „să lase un pic vocea mai jos”, după scandalul Cocktail Holidays, o agenție membră ANAT.

„Deocamdată nu sunt vouchere. La anul, vedem ce suportă bugetul. Eu sunt împotriva lor atât timp cât nu există un mecanism prin care oamenii ăia (hotelierii și agențiile de turism – n.r.) nu se pot culca pe urechea primirii voucherelor” – a declarat ministrul Miruță, într-un interviu video pentru StartupCafe.ro, pe care urmează să-l difuzăm integral în curând.

Ministrul Economiei consideră că voucherele de vacanță acordate anterior bugetarilor au condus la scumpirea și la scăderea calității serviciilor turistice din România, în dauna consumatorilor care muncesc în mediul privat și nu primeau vouchere de vacanță.

„Eu vă spun filozofia mea: nu este în regulă să încurajezi lenea și lipsa investițiilor. Și nu este în regulă ca oamenii care nu sunt bugetari să suporte consecințele acestui mecanism care înseamnă prețuri mai mari și calitate mai proastă. Suntem în situația în care unii hotelieri, care trăiau în general doar din vouchere de vacanță, nu au mai făcut nicio investiție, pentru că erau în logica în care oricum, tot la mine vin ăștia cu voucherele și, că-s mulțumiți, și că-s nemulțumiți, ei trebuie să și le consume.

Asta a făcut adesea să fie servicii proaste și să crească prețurile. Dacă tot are ăsta de cheltuit în câteva zile 1.400 de lei, hai să-i pun ciorba 30 de lei, să-și consume toți banii la mine. Au pierdut din vedere că turiștii din România nu sunt doar angajații la stat și că, dacă venea cineva care nu era bugetar în acel hotel, trebuia să plătească tot 30 de lei ciorba, care poate avea un preț de 15 lei în mod normal. Asta a făcut o distorsiune. Unii au evitat să le mai calce pragul, ceea ce a dus la o scădere a activității unora”, a explicat Miruță, pentru StartupCafe.ro.

El a mai spus că există și antreprenori care investeau oricum în afacerea lor și care au folosit voucherele ca pe un sprijin suplimentar, dar există și hotelieri care s-au bazat doar pe banii veniți prin vouchere și nu au crescut calitatea serviciilor.

„Sunt manageri de hotel și de activități turistice care au văzut o oportunitate în voucherele de vacanță ca fiind ceva adițional și aceia au succes – vedem că au pensiunile pline, au prețuri corecte și vedem că le este călcat pragul.

Sunt unii care țipă că nu mai vin turiștii la ei și e de vină statul că nu le mai dă vouchere. Nu poți să încurajezi că – fie faci tu management bun la hotelul tău, fie nu faci – statul trebuie să acopere incapacitatea ta de a te ocupa de această activitate. Ăia mă dușmănesc, leneșii, în general, dar convingerea mea este că nu trebuie să încurajezi genul ăsta de lene și de umflare a prețurilor în mod artificial”, a mai afirmat Radu Miruță.

Ministrul a lansat critici și la adresa omului de afaceri Alin Burcea, președintele patronatului agențiilor de turism, ANAT. Miruță s-a referit astfel la un scandal recent în care a fost implicată agenția de turism Cocktail Holidays, ai cărei turiști au rămas în străinătate, fără să aibă asigurat transportul de întoarcere.

„Pe dl. Burcea l-a deranjat următorul lucru: partenerul dumnealui (partener ca membru ANAT – n.r.) este cel care a dat țeapă turiștilor care au rămas prin Turcia și prin Egipt, cu acea agenție de turism, care a luat banii oamenilor, i-a trimis în vacanță, dar nu le-a mai dat biletul înapoi. Nu prea poți să vii pe eșafodul public să vorbești despre turism când tu ești conducătorul – cum se numește asta – ANAT, asociație care practică astfel de lucruri. Cu tot respectul!

Ce s-a întâmplat cu acea agenție a fost că oamenii au plătit biletul întreg, au fost păcăliți dându-li-se niște foi de bilete de avion care erau valabile doar la dus. Dacă nu le puneau în plicul ăla cu vouchere de la agenție și biletul de întors, turiștii se întrebau: Domnule, dar n-am biletul de întors?! Ei le-au dat o foaie care mima că este bilet, fără ca acela să fi fost cu adevărat bilet. Am taxat asta și voi taxa în continuare. Dacă asta se întâmplă să fie în camera domnului Burcea, ar trebui să-și pună problema cam când e serios”, a spus ministrul Turismului.

Radu Miruță l-a îndemnat pe Alin Burcea „să lase un pic vocea mai jos”, „în condițiile în care asociația pe care tu o conduci are astfel de țepe față de turiști”.

„Patronii Cocktail Holidays sunt în conducerea asociației domnului Burcea. Ar trebui să lase un pic vocea mai jos, că e necredibil să vorbești despre interesul turistului, în condițiile în care asociația pe care tu o conduci are astfel de țepe față de turiști. Dumnealui spune despre fondul de garantare, care pot fi parțial corecte, dar, în momentul de față, nu există. Suntem preocupați să găsim o metodă funcțională. Dar nu mă poate convinge pe mine nimeni ca eu, ministrul Turismului, să aplaud o astfel de companie, care pur și simplu a vândut iluzii. Asta s-a întâmplat în realitate”, a mai spus Miruță, în interviul acordat, marți, StartupCafe.ro.

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a povestit că ministerul și alte agenții din piață au făcut atunci „un efort imens” pentru repatrierea turiștilor Cocktail Holidays.

„Am făcut un efort imens ca oamenii rămași prin străinătate să fie aduși în România și s-au ajutat agențiile între ele, s-au suportat unele pe altele să-i aducă înapoi. Am făcut o celulă de criză în cadrul ministerului, care a ținut legătura cu oamenii de acolo, a ținut legătura cu agențiile, am căutat agenții partenere care să poată suporta și să ia banii din asigurare”, a spus el.

Miruță a criticat și o practică pe care ar avea-o unele agenții, de suprarezervare a vacanțelor, peste volumul real al serviciilor pe care le pot oferi.