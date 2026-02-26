Statul român pune bonurile fiscale pe blockchain, ca ANAF să poată verifica datele direct într-un registru digital validat criptografic

Ministerul Finanțelor și Serviciul de Telecomunicații Speciale s-au apucat să facă un sistem pe tehnologie blockchain pentru stocarea și verificarea bonurilor fiscale emise de casele de marcat electronice, pentru ca ANAF să aibă acces direct la date într-un registru digital validat criptografic, fără să mai fie nevoie să se ducă în control la firme.

Într-un comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe, Ministerul Finanțelor a anunțat că implementează proiectul „Dezvoltarea serviciilor privind bonurile fiscale prin tehnologia blockchain (BF-CHAIN)”. Valoarea totală a proiectului este de 46,87 milioane lei, din care 32,2 milioane lei reprezintă fonduri europene nerambursabile. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), parte a Politicii de Coeziune a UE. Cofinanțarea partenerilor este de 10,78 milioane lei, iar valoarea neeligibilă a proiectului este de 3,8 milioane lei. Perioada de implementare a proiectului a început din 22 decembrie 2025 și se încheie în 22 decembrie 2027.

Proiectul BF-CHAIN este prezentat drept „o inițiativă strategică de modernizare a modului în care sunt administrate, stocate și verificate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale”.

Tehnologia blockchain, care altfel este folosită și pentru criptomonede, va permite Ministerului Finanțelor „crearea unui registru digital sigur și nemodificabil, în care bonurile fiscale sunt înregistrate automat, fără posibilitatea modificării ulterioare”.

Cel puțin declarativ, proiectul își propune să asigure stocarea datelor într-un registru digital securizat criptografic și imposibil de modificat ulterior fără înregistrarea dovezilor privind modificările aduse.

Beneficiile urmărire sunt „creșterea transparenței fiscale, reducerea riscului de fraudă sau erori umane și asigurarea unei evidențe clare și verificabile a tranzacțiilor”.

ANAF va putea verifica vânzările direct într-un registru digital validat criptografic, fără să mai meargă în control la firme

Pentru firme, utilizarea tehnologiei blockchain va aduce securitate sporită a datelor fiscale, prin eliminarea posibilității de modificare retroactivă și reducerea riscului de erori umane și a suspiciunilor legate de manipularea registrelor.

„Pe termen lung, aceasta înseamnă și diminuarea controalelor fiscale fizice, întrucât autoritățile pot verifica datele direct într-un registru digital validat criptografic. Acest lucru permite firmelor să se concentreze pe activitatea economică și mai puțin pe aspectele de birocrație și încurajează un climat de conformare voluntară” - susține Ministerul Finanțelor.

Potențial de extindere către e-Factura

Arhitectura BF-CHAIN va permite extinderea tehnologiei și către alte tipuri de date fiscale, inclusiv facturile electronice.

Integrarea blockchain în sistemul e-Factura ar putea sprijini colectarea TVA și „alinierea României la tendințele internaționale de raportare fiscală în timp real (Real-Time Reporting – RTR)”, mai spune Ministerul Finanțelor.

Un registru distribuit pentru e-Factura ar permite:

verificarea automată a facturilor între parteneri;

limitarea fraudei, prin unicitatea și trasabilitatea fiecărei tranzacții;

utilizarea, în perspectivă, a contractelor inteligente (smart contracts), care pot automatiza deducerile fiscale și plățile, reducând blocajele de cash-flow pentru companiile corecte.

Aplicație de mobil pentru consumatori, să știe dacă magazinul a înregistrat plata corect

Conform proiectului BF-CHAIN, Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național pentru Informații Financiare, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, ar trebui să dezvolte:

un sistem modern de administrare a caselor de marcat, bazat pe blockchain;

un sistem securizat de stocare a bonurilor fiscale, care garantează integritatea și trasabilitatea fiecărei tranzacții;

o aplicație mobilă dedicată cetățenilor, care va permite accesul rapid la bonurile fiscale emise.

Până la finalul perioadei de implementare a proiectului, în decembrie 2027, minimum 5.000 de case de marcat ar urma sp fie integrate în sistem, pentru ca apoi numărul acestora să crească, pe măsura extinderii utilizării la nivel național.

Ministerul Finanțelor dă asigurări antreprenorilor că „implementarea proiectului nu va necesita înlocuirea caselor de marcat, sistemul fiind implementat ulterior transmiterii bonurilor de către acestea”.

Pentru consumatori sistemul BF-CHAIN ar trebui să ofere control direct și transparent asupra bonurilor fiscale primite de la magazine:

bonurile pot fi verificate rapid din aplicația mobilă , oferind certitudinea că sumele plătite sunt înregistrate corect;

, oferind certitudinea că sumele plătite sunt înregistrate corect; bonurile digitale nu se mai deteriorează, spre deosebire de cele tipărite pe hârtie termică;

nu se mai deteriorează, spre deosebire de cele tipărite pe hârtie termică; istoricul bonurilor este ușor accesibil, ceea ce simplifică gestionarea garanțiilor, retururilor și a bugetului personal.

„În acest mod, cetățenii devin participanți activi la creșterea conformării fiscale, fără efort suplimentar” - consideră Ministerul Finanțelor.