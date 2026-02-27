Primăvara începe în online: vânzările de mărțișoare pe eMAG au crescut cu 54% în 2026

Comerțul online transformă tot mai mult o tradiție veche de sute de ani. În 2026, mărțișorul se cumpără tot mai des din Marketplace: vânzările de mărțișoare pe eMAG au crescut cu 54% față de anul trecut, potrivit datelor transmise de companie comunității antreprenoriale StartupCafe.

Interesul pentru „vestitorii primăverii” a început încă din luna ianuarie, însă febra cumpărăturilor s-a instalat în februarie, când clienții au început să caute și să adauge produsele în coș.

Peste 15.000 de căutări într-o zi

Vârful de interes a fost atins pe 24 februarie, cu cinci zile înainte de 1 martie, când platforma a înregistrat peste 15.000 de căutări legate de mărțișor și cadouri pentru luna martie.

Pe platformă sunt disponibile peste 43.000 de modele de mărțișoare, din oferta proprie și a peste 450 de selleri activi în Marketplace. O parte importantă a produselor provin de la producători locali.

„Faptul că tot mai mulți oameni aleg să cumpere online inclusiv produse simbolice, precum mărțișoarele, arată cum tehnologia poate deveni o platformă de amplificare pentru tradiții de sute de ani. Majoritatea mărțișoarelor comandate provin din oferta partenerilor producători locali. Prin programul Deschide România, susținem activ artizanii și micii producători să ajungă cu produsele lor la cât mai mulți oameni, atât la nivel național, cât și regional”, a declarat Răzvan Acsente, Chief Marketing Officer eMAG România, Bulgaria și Ungaria.



Ce alte cadouri au căutat românii

Pe lângă mărțișoare, românii au căutat și alte produse pentru începutul primăverii și pentru 8 Martie. Printre cele mai populare categorii: genți pentru femei; pachete și coșuri cadou; aranjamente florale; cadouri personalizate.

În total, în aceste categorii sunt disponibile peste 70.000 de oferte pe platformă.

Marketplace-ul, rampă de lansare pentru producători locali

Datele arată un trend relevant pentru micii antreprenori și artizani: tradițiile sezoniere devin tot mai integrate în ecosistemele de marketplace. Prin programul „Deschide România”, eMAG mizează pe atragerea producătorilor locali, care pot scala rapid la nivel național fără investiții majore în infrastructură proprie de vânzare.

Pentru antreprenorii din zona de produse handmade sau cadouri personalizate, cifrele din acest sezon confirmă că evenimentele recurente din calendar (1 și 8 martie) pot deveni adevărate motoare de vânzări în online, dacă sunt pregătite din timp - inclusiv cu listări active încă din ianuarie.





