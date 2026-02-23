Cazul antreprenorilor români cărora ANAF le cere TVA din urmă, pe ultimii 6 ani: Memoriul către premierul Bolojan, cu cele 9 soluții propuse de avocată

Avocata bucureșteană care le-a luat apărarea patronilor de firme mici cărora ANAF le cere TVA pe ultimii 6 ani, a trimis și premierului Ilie Bolojan un memoriu în care denunță ca incorecte măsurile Fiscului și îi solicită prim-ministrului să aplice un set de soluții de remediere a situației în favoarea antreprenorilor români.

E vorba despre firme, mici afaceri de familie în multe cazuri, cărora ANAF le-a anulat codul de TVA începând cu anul 2012. Patronii respectivi spun că nu au colectat TVA de la clienți, iar, la rândul lor, clienții nu și-au putut deduce TVA. Oamenii spun că în tot acest timp ANAF i-a lăsat să vândă așa, fără să-i atenționeze, ani întregi, că ar fi trebuit să colecteze TVA de la clienți. Și asta pentru ca acum ANAF să le ceară din urmă tot TVA-ul, cu penalități de întârziere și dobânzi, pe o perioadă de până la 6 ani. Sunt antreprenori care spun că și-au închis între timp afacerea, iar ANAF le cere acum sume de zeci de mii de euro, pe care nu au de unde să le plătească.

Mai mult, avocata Alina Nica, de la biroul de avocatură Lawyeresse, din București, spune că sunt cazuri în care firmele respective nici nu au depășit plafonul de 300.000 lei, cifră de afaceri anuală, pentru a fi declarate plătitoare de TVA.

Ea i-a transmis premierului Bolojan, în 13 februarie 2026, un memoriu în care îi prezintă „situația contribuabililor ale căror coduri de TVA au fost anulate în perioada 2012 și până în prezent”.

Avocata consideră că situația în care au ajuns acești oameni „reprezintă una dintre cele mai grave disfuncționalități sistemice ale administrației fiscale românești”.

„Obligația de colectare și declarare a TVA nu a fost niciodată înscrisă în vectorul fiscal al acestor persoane, iar ANAF a confirmat în mod repetat inexistența unor obligații declarative prin includerea contribuabililor în Listele albe, care cuprind exclusiv contribuabili fără obligații declarative restante”, mai spune Alina Nica.

Alte argumente invocate de avocată:

„Sumele impuse astăzi de ANAF cu titlu de TVA sunt aceleași sume care, anterior, au fost tratate ca venituri impozabile. Contribuabilii nu au avut niciodată intenția de a frauda; dimpotrivă, și-au declarat transparent veniturile și modul de determinare a acestora. 17. Nu există niciun risc de pierdere a unor venituri fiscale, deoarece nici contribuabilul, nici clienții săi nu au dedus TVA. 18. Încasarea TVA în acest moment ar reprezenta o încălcare a principiului neutralității și ar genera un venit suplimentar nejustificat pentru stat, venit pe care statul nu l-ar fi obținut dacă mecanismul TVA ar fi fost aplicat corect și la timp.

TVA nu poate fi utilizată ca sancțiune, întrucât art. 1 alin. (2) din Directiva 112/2006 stabilește că TVA este exigibilă doar după deducerea taxei suportate în etapele anterioare, art. 167 stabilește momentul nașterii dreptului de deducere, iar art. 203 prevede că TVA este datorată doar dacă este înscrisă pe factură. Contribuabilii vizați nu au avut cod de TVA, nu au înscris TVA pe facturi, nu au încasat TVA și nu au depășit plafonul legal.

Totodată, autoritățile fiscale sunt obligate să respecte jurisprudența CJUE. 21. TVA nu poate fi utilizată ca sancțiune, întrucât art. 1 alin. (2) din Directiva 112/2006 stabilește că TVA este exigibilă doar după deducerea taxei suportate în etapele anterioare, art. 167 stabilește momentul nașterii dreptului de deducere, iar art. 203 prevede că TVA este datorată doar dacă este înscrisă pe factură. Contribuabilii vizați nu au avut cod de TVA, nu au înscris TVA pe facturi, nu au încasat TVA și nu au depășit plafonul legal. 22. Colectarea TVA și a accesoriilor pentru perioade care ajung până la șase ani reprezintă o măsură vădit disproporționată. Aceasta lovește contribuabili care nu au avut nicio intenție de fraudă și este consecința unor probleme sistemice ale administrației publice, nu a comportamentului contribuabililor”.

În acest context, ea îi cere premierului Ilie Bolojan „o intervenție legislativă și administrativă urgentă, coerentă și proporțională, care să repare prejudiciile, să restabilească încrederea în Guvernul actual și în instituțiile statului și să alinieze practica fiscală la standardele europene”.

În memoriul către Ilie Bolojan, avocata Alina Nica formulează 9 „propuneri de soluții”:

Suspendarea controalelor și a executărilor silite până la clarificarea legislativă.

2. Adoptarea unei măsuri de tip „amnistie fiscală”, similar mecanismelor cuprinse în:

• Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale,

• soluțiile adoptate după hotărârile CJUE Salomie și Oltean și Senatex.

Propunere: Anularea integrală a obligațiilor fiscale principale, accesorii și de nedeclarare stabilite pentru TVA aferent perioadelor în care contribuabilul a avut codul de TVA anulat, în situațiile în care:

-nu a existat fraudă,

-contribuabilul nu a depășit plafonul legal,

-nu a înscris TVA pe facturi,

-nu a dedus TVA,

-clienții nu au dedus TVA.

Această măsură ar elimina sarcina fiscală nejustificată plasată asupra contribuabililor și ar corecta eroarea sistemică a statului.

3. Reanalizarea tuturor deciziilor de impunere emise în aceste cazuri. În baza art. 11 alin. (11) Cod fiscal, ANAF este obligată să țină cont de jurisprudența CJUE. Reanalizarea poate fi realizată:

din oficiu, prin procedură administrativă internă;

la solicitare, în contextul emiterii deciziilor de soluționare a contestațiilor deja depuse;

4. Restituirea sumelor deja achitate. Pentru contribuabilii care au achitat TVA impus retroactive și accesoriile aferente, trebuie instituit un mecanism imediat, simplificat de restituire.

5. Reglementarea expresă a unui statut fiscal distinct pentru contribuabilii cu cod TVA anulat - Persoană impozabilă cu statut TVA restricționat. Considerăm că, pentru viitor, aceste situații pot fi rezolvate prin introducerea unui statut intermediar, cu reguli clare și norme metodologice complete privind tratamentul TVA aplicabil și obligațiile declarative. România trebuie să reglementeze explicit acest statut pentru a preveni repetarea situației.

6. Emiterea unui ghid oficial ANAF privind tratamentul fiscal al contribuabililor cu cod TVA anulat. Ghidul trebuie să clarifice obligațiile contribuabililor, obligațiile autorităților, limitele impunerii și să respecte Directiva TVA și jurisprudența CJUE. Acest ghid ar trebui referit pe fiecare decizie de anulare a codurilor TVA.

7. Implementarea unui sistem informatic care să notifice contribuabilul cu privire la incidența unei cauze de anulare a Codului TVA și să confere acestuia un preaviz rezonabil, pentru remediere (de ex. 30 de zile). Acest sistem ar trebui de asemenea să prevină anulările automate, acestea fiind contrare Hotărârii Curţii (Camera a zecea) din 3 aprilie 2025 (cerere 13 de decizie preliminară formulată de Administrativen sad Veliko Tarnovo – Bulgaria) – "Cityland" EOOD/Direktor na Direktsia "Obzhalvane i danachno osiguritelna praktika" – Veliko Tarnovo (Cauza C-164/24 (1) , Cityland) (Trimitere preliminară - Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată - Directiva 2006/112/CE - Nerespectare sistematică a obligaţiilor fiscale - Radierea persoanei impozabile din registrul de identificare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) - Principiul proporţionalităţii), Publicat în Jurnalul Oficial al UE - C din 10 iunie 2025.

8. Stabilirea răspunderii administrative pentru prejudiciile cauzate În temeiul Codului administrativ : autoritatea publică răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin acte administrative ilegale,

: autoritatea publică răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin acte administrative ilegale, funcționarii răspund disciplinar și patrimonial dacă au acționat cu vinovăție. Această măsură este necesară pentru a demonstra că nimeni nu este mai presus de lege și pentru a preveni repetarea situației.

9. Dialog instituțional real între Guvern, ANAF și mediul de afaceri. Crearea unui grup de lucru mixt care să analizeze impactul, propună soluții și să monitorizeze implementarea.

Descarcă întregul Memoriu transmis de avocata Alina Nica premierului Ilie Bolojan din data de 13 februarie 2026:

