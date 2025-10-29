Programul Startup Nation 2025 „nu a fost foarte promovat”/„Nu mai sunt în discuții taxe noi pentru antreprenori”. Cât mai ține austeritatea. Video interviu cu Radu Miruță, ministrul Economiei

Programul Startup Nation 2025, cu un buget total de aproape 450 de milioane de euro, din care circa 360 de milioane de euro din fonduri europene prin Politica de Coeziune a UE, „nu a fost foarte promovat”, dar antreprenorii vor duce o „bătălie mare” pentru granturile de până la 50.000 EUR pentru mici afaceri, a declarat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, într-un interviu video acordat comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

El a menționat și când ar urma să se redeschidă sesiunea de înscriere la cursurile de antreprenoriat din programul Startup Nation 2025, pentru locurile rămase libere.

De asemenea, Miruță a dat asigurări că Ministerul Economiei va finaliza până la sfârșitul anului 2025, plățile rămase restante pentru antreprenorii care au făcut investiții în ediția 2022 a programului Startup Nation.

Miruță a explicat și motivul pentru care a fost anulat programul ConstructPlus, care avea prevăzut un buget anual de 149 de milioane de euro, și a criticat și Programul de finanțare a industriei prelucrătoare.

În context, ministrul Economiei i-a amenințat cu acțiuni disciplinare și plângeri penale pe unii dintre angajații ministerului, care „sunt cu misiuni de a pune piedică pentru că au fost aduși aici cu alte scopuri”. El a denunțat și corupția din industria de apărare. „Acolo unde sunt bani, e mediu propice al interesului, al șpăgii, al direcționării banilor spre anumite firme. Nu ne prefacem că suntem copii mici”.

Pe partea de turism, Radu Miruță s-a exprimat împotriva voucherelor de vacanță, în mecanismul existent până acum, care ar fi încurajat lipsa investițiilor operatorilor și scumpirea artificială a serviciilor, în detrimentul consumatorilor care nu sunt bugetari.

Ministrul Turismului și-a dezvăluit și planurile pe care le are cu industria inchirierilor de locuințe în regim hotelier, prin intermediul unor platforme ca Airbnb sau Booking, dar a dat asigurări că, în plan fiscal, Guvernul Bolojan nu intenționează să adauge noi taxe pentru antreprenori, în plus față de pachetele fiscale deja adoptate.

Urmărește interviul video cu ministrul Radu Miruță:

Startup Nation 2025: Când se redeschid înscrierile la cursurile de antreprenoriat, pentru locurile rămase libere

StartupCafe.ro : Suntem la Ministerul Economiei, să aflăm informații relevante pentru comunitatea noastră antreprenorială de la domnul ministru Radu Miruță. Bună ziua, domnule ministru!

Radu Miruță: Bună ziua! Mulțumesc că ați venit și mulțumesc că prin intermediul dvs. informăm antreprenorii despre ce se întâmplă la Ministerul Economiei.

StartupCafe.ro : Startup Nation 2025! Începem cu acest subiect, pentru că este foarte important, mai ales prin prisma bugetului, care se apropie de 450 de milioane de euro, din care aprox. 360 de milioane de euro din fonduri europene, prin Fondul Social European Plus, parte a Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, o politică foarte importantă pentru toată Uniunea Europeană. Care este stadiul actual al programului Startup Nation 2025? Am văzut că ați dat drumul la înscrierile pentru persoane juridice. Erau 47 de firme înscrise aseară (luni seara - n.r.), când m-am uitat eu.

Radu Miruță: Trebuie înțeles faptul că e finanțare europeană, pentru că, atunci când am anunțat acest program că se deschide, a apărut seara acuzații că suntem într-un moment în care se face o chivernisire a banului și că pornim alte proiecte. Dacă nu-i foloseam, îi pierdeam și era o pierdere pentru antreprenorii din România. Startup Nation 2022 a fost pe fonduri naționale. Acesta, varianta 2025 de Startup Nation, pe fonduri europene, l-am găsit blocat pentru că nu se adunau cei 25.000 de aplicanți necesari. De luni de zile nu mai creștea cu nimic. Adică nici nu a fost foarte promovat.

Pur și simplu, programul era gândit că, după ce se înscriu 25.000 de oameni, începe să se deruleze. De luni de zile erau blocați undeva pe la 17-18.000 de înscriși. Acesta era motivul pentru care programul era blocat. Am luat decizia de a împărți suma completă proporțional a numărului de înscriși. Și să pornim programul cu cei 17.000 care s-au înscris. A fost o decizie bună, pentru că, după ce am anunțat înscrierea, oamenii au mai aflat despre acest program și au început să se înscrie. Deci, practic, l-am spart în două. Trei sferturi sunt asociate celor 17.000 de înscriși. Sfertul rămas cuprinde restul de la 17.000 până la 25.000 de persoane care se înscriu și care generează pornirea acestui proiect. Sfertul de pregătire în activități de management a celor care aplică. A fost un pic birocratic cu Ministerul Muncii.

Cum e în țara asta, când vrei să faci ceva, te lovești de foarte multă birocrație. Au fost selectați trainerii care să-i formeze pe cei care s-au înscris. S-a derulat această activitate și, de la 1 octombrie, chiar a început înscrierea pe platformă a proiectelor care urmează să fie analizate de colegii mei din direcția de specialitate și să meargă spre finanțare.

StartupCafe.ro : Perioada de înscriere a persoanelor juridice e 45 de zile lucrătoare. Când ar trebui să se termine, cred că pe 3 decembrie, din cât am calculat. Dar ideea e că aseară doar 47 de firme înscrise. În program, ca obiectiv general, este să se finanțeze 7.750 de firme pe cei doi piloni.

Radu Miruță: Pe cei doi piloni însă sunt împărțite activitățile pentru tineri, pentru persoane de peste 30 de ani, pe zone geografice. Colegii mei au distribuit un pic lucrurile și fiecare are cât un prag.

StartupCafe.ro : Ce vreau să vă spun este că sunt prea puțini înscriși acum și a trecut deja aproape jumătate din perioada de înscriere.

Radu Miruță: S-au înscris pentru primul pilon 19.000 de aplicanți, până în 30 de ani.

StartupCafe.ro : Acum vorbim de firme, de persoane juridice.

Radu Miruță: Am înțeles, însă mai este timp. Din 19.000 de aplicanți au fost respins și 4.411. Deci, practic, 19.000 de oameni și-au anunțat intenția de a participa și au rămas eligibili 15.000. Mă aștept ca omul care a rămas eligibil și și-a manifestat intenția, să își și depună proiectul.

StartupCafe.ro : Asta dacă face cursul de antreprenoriat, pentru că înțeleg că nu toată lumea a terminat cursurile, poate unii nici n-au început cursurile.

Radu Miruță: Nu s-au terminat. Cum funcționează asta? După ce ești declarat eligibil, nu poți să depui proiectul până nu finalizezi niște cursuri de antreprenoriat. Cursurile astea de antreprenoriat sunt în desfășurare. Cohorta mare de aplicanți nu a terminat cursurile astea de antreprenoriat și nu e în situația să poată depună. Din ce am observat istoric, bătălia este mare. Adică eu nu mă aștept să nu fie aplicații (pentru finanțarea de 50.000 EUR pe firmă n.r.), ci suntem în situația în care încă n-au terminat acele sesiuni de antreprenoriat care să le dea posibilitatea să depună proiectul.

StartupCafe.ro : Și dacă totuși nu se înscriu suficient de mulți, luați în considerare să prelungiți sesiunea de înscrieri ca persoane juridice?

Radu Miruță: Nu cred că va fi asta, dar da, luăm în considerare. Preocuparea mea este să se consume toți banii pentru a ajuta pe cât mai mulți dintre antreprenori. De asta și Comisia Europeană a gândit un pic un curs de antreprenoriat, să introducă un pic în ce înseamnă să ai o firmă, ce obligații rezultă din faptul că ești administrator unei firme, ce înseamnă un plan de business, cum e cu taxele plătite, care sunt diferențele între diversele forme de organizare, PFA, SRL, întreprindere individuală și așa mai departe.

E binevenit, pentru că în România, în care nu neapărat termină toată lumea să facă o activitate economică, de multe ori lumea spune aș vrea și eu niște bani ajutor, fonduri, să primesc și eu niște fonduri să fac ceva, și nu tot timpul înțeleg ce anume se întâmplă. Vă spun că am fost ultima oră la o frizerie, în care băiatul care mă tundea tocmai se întorsese din străinătate și își făcuse o firmă. Urmase un curs de frizeri și se văita că nu înțelege, în prima lună, când trebuie să depună declarații, cum e cu casa de marcat, lucruri care m-au frapat inițial, dar îmi dau seama că omul ăsta făcea cu totul altceva în viața lui. Acum încearcă să-și deschidă o activitate, să plătească taxe statului român. Nu e chiar ciudat că nu știe nimic.

Cursurile astea de antreprenoriat (din Startup Nation 2025 n.r.) nu sunt niște cursuri ca la Academia de Studii Economice, sunt niște chestiuni incipiente, care reușesc, pe cât de mult posibil, să inoculeze în mintea fiecărui cetățean care vrea să acceseze aceste fonduri niște minime obligații ce presupun o activitate comercială. Informații care sunt foarte binevenite, pe pielea mea am văzut-o și sunt sigur că sunt foarte multe exemple în țara asta.

Omul lucrase în construcții în străinătate, punea gresie foarte bine, era foarte apreciat, dar a avut o problemă medicală și nu mai poate să ridice greutăți. S-a făcut frizer, pentru că tundea colegii pe șantier. Foarte bine asta, trebuie încurajat, e bine că s-a întâmplat și da, e ce trebuie.

StartupCafe.ro : Domnul ministru, m-au întrebat antreprenorii din comunitatea StartupCafe, cei care vor să se înscrie acum la cursuri, pentru că sesiunea de înscriere la cursuri s-a închis temporar, și a pornit sesiunea de înscriere a persoanelor juridice la finanțare, e posibil să se redeschidă sesiunea de înscriere la cursuri?

Radu Miruță: Se va redeschide, pentru că a mai rămas un calup din această finanțare, pe care vă spuneam că l-am spart în două, pentru a putea porni. Cred că prin luna noiembrie. Cred că urmează în luna noiembrie, din câte îmi amintesc cu colegii mei de la Direcția de Specialitate. Filosofia fostului meu coleg era să aștepte până se înscriu toți. Observația era că numărul de aplicanți nu mai creștea și atunci țineam blocat tot programul. Și l-am împărțit în două. Deci pe fiecare tip de vârstă - peste 30 sau sub 30- au mai rămas niște fonduri care sunt asociate. Nu înseamnă că toți cei 17.000 care s-au înscris prima oară consumă suma completă. Lor le-a fost asignată proporțional din suma completă, cât reprezintă ei, din 25.000.

StartupCafe.ro : Și acei cursanți care vor urma cursuri, după ce redeschideți, vor mai avea șansa să se înscrie și la finanțarea de max. 50.000 EUR, ca persoane juridice?

Radu Miruță: Discuția în cadrul Ministerului a fost ca sumele să fie distribuite proporțional celor care s-au înscris până acum. Deci se păstrează proporția până la final.

StartupCafe.ro : Deci vor fi două sesiuni complete și de cursuri și de finanțări (la Pilonul I n.r.)

Radu Miruță: Și pe sesiuni și pe finanțare. Mă aștept chiar să meargă mai repede, că a fost un blocaj inițial cu calificarea, clasificarea celor care fac aceste cursuri. Trebuia să primească de la Ministerul Muncii o patalama că au capacitatea să facă aceste cursuri de antreprenoriat. Din moment ce am trecut prin barierele astea și s-au făcut deja cursuri, pentru etapa a doua cu locurile astea rămase disponibile, deja trainerii sunt calificați să facă. Nu mai trecem prin procedura astea de a primi de la Ministerul Muncii capacitatea de a putea să facă aceste cursuri.

StartupCafe.ro : Apropo de traineri, și acolo au fost anumite discuții. Unii dintre traineri ne-au comunicat și nouă, erau nemulțumiți de modul în care s-au alocat locurile și banii.

Radu Miruță: A fost o problemă inițial de la Ministerul Muncii, pe care am rezolvat-o cu colegul meu, ministrul Florin Manole. Acum, în toate lucrurile astea sunt și unii nemulțumiți. Pe alocuri, sunt situații în care oamenii au avut dreptate, pe alocuri, sunt situații în care oamenii au vrut absurdități și, din punctul meu de vedere, n-au avut dreptate. Dar așa funcționează. Important este să depășim aceste momente și să ajungem ca oamenii să primească banii pentru care și-au depus proiectul. Pe mine asta mă interesează.

StartupCafe.ro : Cam când ne așteptăm să primească banii oamenii care au aplicat la Startup Nation începând cu aprilie 2025?

Radu Miruță: Suntem un calendar, în care acum se depun proiecte. 45 de zile e termenul în care ei pot depune proiectele astea. După care în cadrul ministerului sunt niște echipe care verifică dosarele, dacă îndeplinesc condițiile menționate de regula programului, după care începe finanțarea. Nu știu să vă spun cât va dura exact verificarea ancestor dosare, dar e o preocupare ca ea să se desfășoare și să știți că ne-am ținut de calendarul anunțat până acum.

„Dăm banii pentru toate dosarele” Startup Nation 2022, în anul 2025

StartupCafe.ro : La StartUp Nation 2022 nu s-au terminat nici acum plățile către oameni, încă sunt antreprenori care s-au luat după stat, au ascultat de ceea ce a promis statul, au făcut investiții pe banii lor sau pe credite-punte de la bănci și acum încă își mai așteaptă banii.

Radu Miruță: Să știți că eu nu pot să fiu responsabil decât de ceea ce fac eu. Ce am făcut este că la rectificare m-am luptat să argumentez că e important pentru mine la minister să închidem acest program. La începutul anului nu au fost puși bani suficienți în buget pentru Startup Nation 2022. Ministrul Nazare, căruia îi mulțumesc, a înțeles, nu e că ministru vrea sau că nu vrea, trebuie să te încadrezi în niște sume pe care România le are, însă a înțeles și m-a ajutat. Eu sunt aici avocatul celor care au depus dosare, al antreprenorilor. Am obținut bani la rectificare pentru toate dosarele pe Startup Nation 2022 în aceste luni rămase până la finalele 2025. Deci din moment ce avem credite bugetare alocate, mă aștept să se termine StartUp Nation 2022 în acest an. Dăm banii pentru toate dosarele. Mai lipseau 100 de milioane de lei, s-a alocat o parte, am mutat din alte linii bugetare din cadrul ministerului. Am pus deoparte toată suma necesară. Vreo 40 de milioane de lei au venit prin rectificarea bugetară. Pentru vreo 60 de milioane de lei am găsit noi soluții în cadrul ministerului, de la alte programe, care mergeau mai rău.

StartupCafe.ro : Deci oamenii să se aștepte că acum, până la sfârșitul anului...

Radu Miruță: Da, dacă au depus tot ce trebuie, normal da. Eu puteam foarte simplu să spun: Nu-i treaba mea, nu l-am început eu, întrebați pe alții. Dar țara asta are același tricolor, Ministerul poartă același nume. E responsabilitatea fiecăruia ce trecem pe aici să ducem mai departe ce a fost început. Fie că a fost bine gândit, fie că a fost greșit gândit. Nu poți să-i lași pe oameni, depunându-și dosarele, făcându-și responsabilitatea în această interacțiune cu statul român, și să le spui că e o prostie și să întrebe pe cine a pornit programul. Eu nu sunt în logică asta. Pun și eu umărul să fie terminat și mă bucur că am reușit.

Schemă de ajutoare de stat „cam cu dedicație”. ConstructPlus, blocat și trimis la DNA

StartupCafe.ro : Ați spus că ar fi putut să fie greșit gândit programul de la bun început. În toți acești ani, pentru că acum suntem la a patra ediție StartUp Nation și ele au început din 2017, ce credeți despre aceste programe?

Radu Miruță: Nu-i rău. Dar nu mă refer doar la programul ăsta. Sunt multe scheme de finanțare în acest minister care, în mintea mea, nu întorc beneficii antreprenorului român. Și unele, din punctul meu de vedere, nu sunt gândite pe nevoia societății. Nu poți să ai o schimbă de finanțare pe care să se califice doar două firme din România. Avem un astfel de exemplu aici. Aproape că le-am învățat numele pe dinafară. Nu-i treaba mea să dau neapărat nume, dar le-am observat și mi-au sărit în ochi.

StartupCafe.ro : La ce schemă de finanțare? Construct Plus sau care?

Radu Miruță: Nu, ConstructPlus e o altă situație. Vorbesc despre o schemă de finanțare care are doar doi beneficiari și pentru care mie mi se par absurd, dar în fine, s-au semnat contractele, trebuie să le plătim. Guvernul României este al întregii Românii și nu poți să faci o schemă din care, nu știu ce criterii pui tu acolo, dar se încadrează două. Două coduri fiscale. Pare cam cu dedicație.

StartupCafe.ro : Pe ce domeniu e schema?

Radu Miruță: Pe industrializare (industria prelucrătoare n.r.).

Mai există acel ConstructPlus, care nu a fost prost ca idee, dar prost implementat. ConstructPlus era un proiect care trebuia să ajute producătorii de materiale de construcții. O idee bună, în sensul că sunt undeva la baza verigii care generează interacțiune economică. Acel proiect a avut o sumă foarte mare. Era necesar, dar s-au publicat niște criterii de eligibilitate. Sunt unii care au îndeplinit condițiile pentru a fi eligibili. La final, factorul decizional a tăiat cu pixul și a pus din pix pe cine a vrut fără să se înscrie pe lângă criterii.

S-a ajuns la DNA și s-a blocat, evident, că nu s-a respectat, nu putem folosi banii românilor anunțând un mecanism prin care dumneavoastră puteți să-i luați și la final vin eu și vă spun că nu contează că voi îndepliniți, că nu îndepliniți. Eu pun pe ala de pe locul 7 pe locul 1. Pe ăla de pe locul 1 îl pun pe 3, îi aranjez eu ca pe ouăle de paști în coșuleț. S-a dovedit că asta n-a fost legal. Din păcate, ducându-se la DNA, proiectul s-a blocat și banii s-au pierdut.

StartupCafe.ro : Cum s-a dus la DNA?

Radu Miruță: S-a găsit mecanismul ăsta. Corpul de control al ministrului a observat așa ceva și s-a făcut sesizarea la DNA. Ministerul a făcut sesizarea la DNA. Din momentul s-a făcut sesizarea la DNA, programul s-a blocat. E cercetare penală care nu mi-e transparentă mie, conform Codului procedurile penale. Dar pe mine mă deranjează ideea că au fost niște bani disponibili să se ducă în piață și nu s-a putut întâmpla asta.

StartupCafe.ro : Și până la urmă ce se întâmplă cu acest program?

Radu Miruță: S-a anulat pur și simplu. E game over.

StartupCafe.ro : Cei care au depus pe ConstructPlus, pa…

Radu Miruță: Să-i întrebe pe cei care au decis.

StartupCafe.ro : Mai sunt acele programe antreprenoriale tot pentru IMM-uri. Microindustrializare, Comerț-servicii, Accelerarea dezvoltării IMM. Ne întreabă antreprenorii din comunitatea StartupCafe, cum stați cu plățile?

Radu Miruță: La Microindustrializare sunt 97 de contracte semnate. 43 de milioane de lei și ceva echivalent. În acest moment sunt 67 de deconturi depuse spre a fi decontate în valoare de 28,8 milioane dintre care au fost plătite 19 deconturi în valoare de 8 milioane.

Acel program de activități Comercializare a produselor și servicii de piață a fost de 50 de milioane de lei, sunt 100 de contracte semnate, 80 de deconturi depuse, din care sunt plătite 19.

Pentru Accelerarea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, 89 de contracte de finanțare semnate, 40 de milioane de lei. Sunt 56 de cereri de decont depuse, deci nu au depus toți încă deconturi. Deconturile depuse sunt în valoare de 25 de milioane de lei. Au fost plătite 33 de cereri de decont din 56, în valoare de 15 milioane de lei.

StartupCafe.ro : Deci totuși sunt foarte multe proiecte, foarte mulți antreprenori care nu și-au primit banii.

Radu Miruță: Unii nu și-au depus ei deconturile, unii au depus deconturile, deconturile să știți că se plătesc în ordinea în care sunt primite. Adică se fac niște verificări, în ordinea în care sunt primite, ele sunt și plătite. E în desfășurare.

(...) De când am ajuns aici, am încercat să ușurăm viața oamenilor în sensul că ei trebuia să facă dovada dacă mai au angajat. Trebuia să se ducă la Registrul Comerțului, la Inspecția Muncii, să ia o dovadă. Am încercat să facem toate lucrurile astea online, să acceptăm prin diverse platforme să trimită astea. Tot ce se poate birocratic, pe o birocrație deja începută, am scurtat. Sunt situații de ambele părți. Sunt situații în care am primit și multe mesaje, am început să mă implic într-unele dintre ele. Am găsit pe unul că nu depusese cerere de decont. Și spunea că el e antreprenor și că de ce nu-i dă ministerul banii, dar nu depusese documentele. Sunt situații și în sens invers. Asta am moștenit, de aici încerc să optimizez cât de mult se poate. Ăsta e ritmul în care se poate.

În cadrul Guvernului, decizia este că nu sunt bani

StartupCafe.ro : Femeia Antreprenor este un alt program important. Din 2024 au depus doamnele antreprenor proiecte. Era vorba să se finanțeze 1000 de antreprenoare cu câte 200.000 de lei. Era un buget total de 200 de milioane de lei. Și pentru anul 2025, din Legea bugetului, care s-a făcut la începutul anului, de către fostul guvern, se alocaseră credite de angajament de 220 de milioane de lei pentru semnarea contractelor. Ce s-a întâmplat? S-au semnat contracte? Nu s-au mai semnat?

Radu Miruță: Eu am ajuns ministru în iunie 2023. Eu pot să gestionez lucrurile în funcție de un buget pe care l-am găsit în acest minister. Există două categorii de credite. Credite de angajament, care îți dau posibilitatea să semnezi niște contracte, și există credite bugetare, din care să plătesc pur și simplu acele contracte.

În bugetul anului 2025, pentru programul Femeia Antreprenor, nu a fost pus niciun leu credit bugetar. Au fost puse doar credite de angajament. Care permiteau semnarea contractelor, începând din ultimul trimestru al anului 2025. Deci nu puteau semna contractele până la 1 octombrie. Și dacă era cea mai bogată țară, cu buget maxim, nu se puteau semna contractele.

De la 1 octombrie se pot semna aceste contracte pentru Femeia Antreprenor. Având în vedere că programul e necesar, că oamenii au aplicat, că și-au făcut treaba și și-au depus la minister ce au avut nevoie, este o preocupare a mea de a obține credite bugetare, de a obține bani. În cadrul Guvernului, decizia este că nu sunt bani.

Din motive care au legătură cu ce s-a întâmplat în trecut. Nu pentru femeia-antreprenor, pentru toate celelalte, tot spun că e prioritar proiectul meu. Toate proiectele existente nu au acoperire bugetară. Este o discuție pe care o port cu domnul ministru Nazare pentru a vedea dacă totuși se pot aloca niște credite bugetare astfel încât să se semneze aceste contracte.

Dacă nu ai credit de bugetare, nu poți să pornești ceva ca să-i încurci pe oameni, apropo de discuția anterioară, când primești banii. Dacă eu știu că nu o să-i primești niciodată, atunci de ce-ți dau drumul la contracte?

StartupCafe.ro : Păi poate pe bugetul de anul viitor. Deci nu știți nici pe bugetul de anul viitor?

Radu Miruță: Nu, evident că bugetul pe anul viitor nu știe nimeni. Se face la finalul lunii decembrie.

StartupCafe.ro : Speram și noi că se termină cu austeritatea, nu?

Radu Miruță: Nu. Cu austeritatea începem să vedem niște numere mai bune de la jumătate anului viitor. Despre bugetul pe anul viitor nu știe niciun ministru, măcar Ministrul Finanțelor. Nu are de unde să știe, deocamdată. Bugetul pe anul viitor se face la finalul acestui an.

Eu nu sunt în situația în care să dau drumul la niște proiecte pentru că am credit de angajament dacă știu că nu vor exista bani. Pentru că asta înseamnă că doamnele vor veni, vor semna contracte, își fac un plan de business, sparg niște împrumuturi și la final eu sau alt ministru vom fi întrebați: De ce nu îmi faci plata?. Pentru că nu sunt bani. Dacă voi obține garanție că există credite bugetare, se va da drumul imediat. Totul e pregătit. Platforma e pregătită, dosarele sunt verificate. Trebuie doar să existe garanția că vor fi și bani în spatele acestor promisiuni.

Înscrierile la fondurile elvețiene pentru firmele românești, în primul trimestru din 2026

StartupCafe.ro : Despre SME Eco-Tech - fonduri elvețiene pentru firmele românești. Ce se întâmplă cu acest program și care e stadiul său actual?

Radu Miruță: Acolo sunt 70% fonduri elvețiene. În principal sunt finanțabile activități de producție din toate domeniile. S-a contractat platforma prin care să se poată depune aceste lucruri. E cu începere din 2026. E o chestie incipientă, care este în grafic. Acolo statul român trebuie să pună 30%. Preocuparea mea a fost, dacă tot primim 70%, să gestionăm și noi bugetul astfel încât să putem acoperi cei 30%, că altfel se pierde. Suma e destul de mare și acolo, deși 70% sunt fonduri elvețiene. A fost dezvoltată aplicația informatică. În perioada următoare se va elabora analiza de business pentru dezvoltarea efectivă. Deci cumva apelul de proiecte ar trebui să aibă loc în primul trimestru al 2026.

StartupCafe.ro : Deci oamenii să se aștepte. Și cred că avem speranțe mai bune pe acest program pentru că, fiind fonduri externe, interesul statului român este să-l accelereze, să aloce cofinanțarea națională pe el, să nu pierdem banii.

Radu Miruță: Nu e suficient să vă spun eu că vă promit asta. E suficient să vă arăt ce am făcut cu Startup Nation 2025, care era cu fonduri europene și care a fost deblocat în prima săptămână când am ajuns aici. Deci da, e o preocupare majoră. N-ai mulți bani, n-ai mulți bani. Dar măcar ce ai mai la îndemână este optim să folosești în cele mai bune condiții.

„E mediu propice al interesului, al șpăgii, al direcționării banilor spre anumite firme”

StartupCafe.ro : Pe turism, acum, pentru că, apropo, aveți foarte multe domenii în acest minister…

Radu Miruță: Da. Tot ce nu au vrut alții să ia în ministerul lor au pus deoparte și s-a format acest minister din resturi.

StartupCafe.ro : Aveți și industria de apărare, care acum e foarte importantă. Care e un minister în sine. Și care acum e crucial cu un război la graniță.

Radu Miruță: Și e foarte bine că e și o s-o dezmorțim și o să arătăm că se pot face lucruri și acolo.

StartupCafe.ro : Da, dar tocmai de aceea senzația antreprenorilor noștri din comunitatea StartupCafe, care suntem o comunitate de antreprenori IMM, senzația noastră de multe ori este că aveți foarte multe atribuții și din cauza asta cumva oamenii se simt neglijați de ministru, pe partea de IMM-uri.

Radu Miruță: Parțial adevărat, dar nu că se simt neapărat neglijați și că sunt foarte multe lucruri în acest minister și toate au câte o prioritate și ăsta e ritmul în care putem să funcționăm cu niște oameni pe care i-am găsit aici. Unii dintre ei nu sunt bine pregătiți profesional unii sunt, unii sunt cu misiuni de a pune piedică pentru că au fost aduși aici cu alte scopuri.

StartupCafe.ro : Stați puțin, cum adică unii sunt nepregătiți profesional și alții au misiuni de a pune piedică, cum adică?

Radu Miruță: Da, bineînțeles, sunt foarte multe interese în acest minister, se gestionează foarte mulți bani și foarte multe activități. Și, acolo unde sunt bani, e mediu propice al interesului, al șpăgii, al direcționării banilor spre anumite firme. Nu ne prefacem că suntem copii mici, există treaba asta în România acolo unde sunt bani, acolo unde nu e transparență. În zona de apărare multe lucruri nu pot fi făcute publice - în zona industriei naționale, nu mă refer la Ministerul Apărării, mă refer la companiile care sunt în zona industriei de apărare - e mediu ideal pentru dezvoltarea bacteriilor de băgat mâna în buzunarul oamenilor, că lumea nu poate să afle, banii sunt mulți, e un mediu septic așa. Cu asta luptăm, am început să curățăm, unii au înțeles că nu mai merge cum a mers, s-au început să se dea după noua metodă de a funcționa în ministerul ăsta. Unii fac rezistență în continuare și zic: Mai rezist eu acolo că îl schimbă pe ministrul ăsta, că pe prea mulți îți supără, vine altul și mă dă eu la brazdă cu fostul, făcând împărțeala banilor, cum o făceam noi mai pe vremuri. E o realitate pentru care sunt provocat în fiecare rezist, o fac mai funcțională

StartupCafe.ro : Ce le faceți ăstora? Dați-ne un exemplu, ce s-a întâmplat?

Radu Miruță: Unii merg în Comisia de disciplină, alții se duc la Parchet, altora le sunt schimbate sarcinile.

StartupCafe.ro : Așa a fost și cu programul ConstructPlus?

Radu Miruță: Nu știu, că nu eram eu ministru atunci știu doar că dosarul e la Parchet. Evident că da, calapodul e același.

StartupCafe.ro : Dar dosarul ăla s-a trimis dumneavoastră?

Radu Miruță: Nu. A venit un audit în urma căruia au rezultat aceste documente și a fost o obligație să trimiți. E o încălcare a legii să ți se spună că e o fraudă și s-o închizi tu, la tine.

StartupCafe.ro : Dar cine le-a trimis? Fostul ministru Ivan?

Radu Miruță: Cred că da.

Voucherele de vacanță: „Nu este în regulă să încurajezi lenea și lipsa investițiilor”

StartupCafe.ro : Aveți și turismul în portofoliu. Voucherele de vacanță - care e prezentul și viitorul acestor subvenții, până la urmă, care s-au dat bugetarilor în România?

Radu Miruță: Eu vă spun filozofia mea: nu este în regulă să încurajezi lenea și lipsa investițiilor și nu este în regulă ca oamenii care nu sunt bugetari să suporte consecințele acestui mecanism care înseamnă prețuri mai mari și calitate mai proastă. Suntem în situația în care unii hotelieri, care trăiau în general doar din voucherele de vacanță, nu au mai făcut nicio investiție pentru că era o logică în care oricum tot la mine vin ăștia cu voucherele și, că-s mulțumiți și că-s nemulțumiți, trebuie să-și le consume. Asta a făcut adesea să fie servicii proaste și să crească prețurile. Dacă tot are ăsta de cheltuit în câteva zile 1400 de lei, hai să-i pun ciorba 30 de lei ca să se încadreze să-și consume toți banii la mine. Au pierdut din vedere că turiștii din România nu sunt doar angajați la stat, și că, dacă venea cineva care nu era bugetar în acel hotel, trebuia să plătească tot 30 de lei ciorba care poate avea un preț de 15 lei. Asta a făcut o distorsiune. Unii au evitat să le mai calce pragul, ceea ce a dus la o scădere a activității unora.

Sunt manageri de hotel și de activități turistice care au văzut o oportunitate în voucherele de vacanță ca fiind ceva adițional și aceia au succes – vedem că au pensiunile pline, au prețuri corecte și vedem că le este călcat pragul.

Sunt unii care țipă că nu mai vin turiștii la ei și e de vină statul că nu le mai dă vouchere. Nu poți să încurajezi că – fie faci tu management bun la hotelul tău, fie nu faci – statul trebuie să acopere incapacitatea ta de a te ocupa de această activitate. Ăia mă dușmănesc, leneșii, în general, dar convingerea mea este că nu trebuie să încurajezi genul ăsta de lene și de umflare a prețurilor în mod artificial

StartupCafe.ro : Deci vor mai fi sau nu vor mai fi vouchere de vacanță?

Radu Miruță: Deocamdată nu sunt vouchere.

StartupCafe.ro : Și la anul?

Radu Miruță: La anul, vedem ce suportă bugetul. Pentru bugetul de la anul orice minister întrebați, nu avem de unde să știm, e o perioadă de constrângeri bugetare.

StartupCafe.ro : Dar dumneavoastră, personal, sunteți împotriva lor?

Radu Miruță: Eu sunt împotriva lor cât timp nu există un mecanism prin care oamenii nu se pot culca doar pe urechea primirii voucherelor.

StartupCafe.ro : Apropo de dușmănie, că ziceați că vă dușmănesc unii dintre antreprenorii din turism. Chiar domnul Burcea de la Paralela 45, care a făcut un exit recent și care este și președintele ANAT, a avut reacții vehemente la adresa dumneavoastră.

Radu Miruță: Pentru că pe domnul Burcea l-a deranjat următorul lucru: partenerul dumnealui este cel care a dat țeapă turiștilor care au fost rămași și prin Turcia și prin Egipt, acum câteva luni de zile, cu acea agenție de turism care a luat banii oamenilor,. I-a trimis în vacanță, dar nu le-a mai dat biletul înapoi. Nu prea poți să vii pe eșafodul public să vorbești despre turism cât tu cum ești conducător al unei - cum se numește asta, ANAT - asociații, care practică astfel de lucruri. Cu tot respectul.

Ce s-a întâmplat cu acea agenție a fost că oamenii au plătit biletul întreg, au fost păcăliți dându-li-se niște foi de bilete de avion care erau valabile doar la dus. Dacă nu le puneau în plicul ăla cu vouchere de la agenție și biletul de întors, turiștii se întrebau: Domnule, dar n-am biletul de întors?! Ei le-au dat o foaie care mima că este bilet, fără ca acela să fi fost cu adevărat bilet. Am taxat asta și voi taxa în continuare. Dacă asta se întâmplă să fie în camera domnului Burcea, ar trebui să-și pună problema cam când e serios

StartupCafe.ro : Vă referiți la Cocktail Holidays?

Radu Miruță: Da. Patronii Cocktail Holidays sunt în conducerea asociației domnului Burcea. Ar trebui să lase un pic vocea mai jos că e necredibil când vorbești despre interesul turistului, în condițiile în care asociația pe care tu o conduci are astfel de țepe față de turiști.

StartupCafe.ro : O să cerem un punct de vedere și domnului Burcea?

Radu Miruță: Este public. Dumnealui spune de fonduri de garantare care pot fi parțial corecte, dar în momentul de față nu există. Suntem preocupați să găsim o metodă funcțională. Însă nu mă poate pe mine convinge nimeni ca eu, ministru al turismului, să aplaud o asociație, o astfel de companie care pur și simplu a vândut iluzii. Asta s-a întâmplat. Am făcut un efort imens ca oamenii rămași prin străinătate să fie aduși în România. S-au ajutat agențiile între ele, s-au suportat unele pe alte să îi aducă înapoi.

StartupCafe.ro : Cum v-ați implicat? Ministerul s-a implicat în vreun fel?

Radu Miruță: Am făcut o celulă de criză în cadrul ministerului, care a ținut legătura cu oamenii de acolo, a ținut legătura cu agenții, le-au fost oferite informații despre situație. Am căutat agenții partenere care să poată suporta și să-și ia apoi banii din asigurare.

Totuși, știu că ei (agențiile de turism n.r.) uneori fac overbooking și iau mai multe bilete, în ideea că unii (turiști n.r.) se retrag. Dar de pe ușa acelei agenții a ieșit un voucher care i-a fost dat omului și care nu avea nicio legătură cu ceea ce i se asigura omului acolo. Eu mă duc la agenție: Bună ziua, vă dau 2.000 de euro să mă duceți în vacanță. Tu iei toți banii de la mine, dar nu-i plătești pe toți la hotel. Dacă sunt astfel de supărări pe mine, foarte bine, să se mai supere și alții, dar nu voi aplauda vreodată astfel de metode.

Închirieri în regim hotelier, prin Airbnb: „Trebuie să plătească și ei taxe pentru banii pe care îi câștigă”

StartupCafe.ro : Domnule ministru, apropo de turism și de hotelieri, este și această industrie a cazărilor prin intermediul platformelor online, cum sunt Airbnb și Booking și mai sunt și alte platforme. Sunt persoane, proprietari de apartamente care au această activitate pe Airbnb. Dar ați văzut că în lume se confruntă și acești antreprenori și freelanceri cu anumite piedici. În Barcelona, în mai multe orașe s-au pus anumite restricții, interdicții. Care-i situația curentă și ce planuri aveți cu inchirierile de apartamente în regim hotelier, din punctul de vedere al reglementatorului?

Radu Miruță: Trebuie să plătească și ei taxe pentru banii pe care îi câștigă, dar din punctul meu de vedere nu trebuie autorizați cei care își închiriază dormitorul, că pleacă două săptămâni în vacanță. Deci eu nu sunt vânătorul celor care pleacă în concediu și își pun pe Airbnb apartamentul, disponibil două săptămâni. Mulți zic: dom'le, atât du-te și verifică-i că îndeplinesc condițiile de cazare!

Nu inventez eu apa caldă. Există acel feedback, acele calificative care se dau pe platformă și care valorează mai mult decât toate controalele pe care poate face ministerul. Ce să facă ministerul?! Să plece colegii mei inspectori pe scări de bloc, să sune la interfon și să vadă dacă e praf pe frigider sau nu? Dacă e praf pe frigider nu mai vine lumea. Și pune ăla un feedback negativ și nu mai vine în veci acolo.

Pe de altă parte, există o altă categorie pentru care nu o să închid ochii. Nu e vorba de cei care își închizează propriul apartament, ci, în general pe litoral, pe Valea Prahovei, sunt câte unii care gestionează - agenții intermediare - câte 200 de apartamente. Ai apartamentul tău la mare, îl dai unei agenții care îl închiriază, îți dă ție 60% din bani și 40% e comision.

StartupCafe.ro : Era cazul acela, Nordis.

Radu Miruță: Sunt multe astfel de cazuri. Cine are 200 de apartamente are o armată de oameni și e cât un hotel. Ăia trebuie să aibă același regim cum au și hotelurile pentru că altfel concurența e neloială. Mi s-a spus că nu știm câți sunt cei care fac asta pe Booking. Ba părdon, eu sunt inginer software. Avem toți aplicații din astea. Îți vezi istoric de când ai făcut cont. Cei de la Booking pot fi forțați să exporte toate aceste cazuri care sunt milimetric identificabile.

StartupCafe.ro : E și o directivă europeană în sensul ăsta.

Radu Miruță: Bun, până la directivă, adică e directivă, dar e cu aplicabilitate din mai 2026. Parcă preocuparea mea e să facem lucrurile astea mai repede. Deci să pătească taxe. Cei care fac la numere mari să se supună acelorași reglementări ca hotelurile în sine, cei care închiriază locuința lor în regim personal, doar să plătească taxe, adică să nu mai fie și autorizați de Ministerul Turismului. Asta e filosofia mea.

Creșterea TVA în HoReCa, de la 11% la 21%, „este analiză în continuare”

StartupCafe.ro : Domnule Ministru, știu că nu vă ocupați de fiscalitate, e domeniul ministrului de Finanțe și al premierului Bolojan, dar fiind și ministrul antreprenorilor, aș vrea să vă întreb la ce să mai aștepte antreprenorul IMM cu aceste taxe? TVA-ul a crescut deja, iar de la 1 ianuarie 2026 o să crească și impozitul pe dividende la 16%. La ce să ne mai așteptăm?

Radu Miruță: Discuția politică este ca pentru mediul privat să nu mai apară taxe noi. A fost acel pachet 1 care a aplicat niște taxe, nu pentru că ne-a plăcut să facem asta, ci pentru că nu exista o altă variantă să mai putem respira. Pe bună dreptate, lumea întreabă de ce n-ați făcut partea a doua înainte părții întâi, că partea a doua presupune reducerea cheltuielilor statului și asta fac prin companiile de stat în acest minister și o colectare mai mare, un grad mai mare de colectare și lumea întreba: bine, dar de ce n-ați început cu astea și după ce ați fi rezolvat pe astea bine, să ne creșteți nouă taxele? Pentru că astea produc niște bani în plus cam în 3 sferturi de an, nu produc a doua zi. Iar România avea o problemă a doua zi. Și pentru a doua zi singura variantă era cu creșterea taxelor, care pe data de 25 a lunii se plătesc la bugetul de stat.

Deci nu mai sunt în discuții taxe noi pentru antreprenori.

Pentru aplicarea unor astfel de măsuri fiscal-bugetare, trebuie avut în vedere două realități. O realitate este cea în care nu poți să trăiești cu deficit mare și cu împrumuturi la infinit, pentru că asta te duce în incapacitatea de plată, efectiv, și asta înseamnă pierdere de locuri de muncă. Nu poți să mergi la infinit să trăiești împrumutând și împrumutând și împrumutând, că, la un moment dat, atât de mare crește împrumutul încât se dărâmă tot castelul de cărți de joc.

Însă o a doua realitate este că nici nu poți să pui taxe mai mult decât poate mediul privat să ducă. Pentru că îl îneci pe cel care încearcă să țină pe linia de plutire corabia. Mediul privat este cel care plătește taxele astea. Dacă tu îl sufoci pe el se strică tot angrenajul. Acolo este un balans foarte fin de echilibrat.

Vestea din punctul meu de vedere participând la discuțiile politice din coaliție este că nu vor mai exista taxe noi. Ne ocupăm de reducerea cheltuielilor statului, de colectare mai mare.

StartupCafe.ro : Cu excepția HoReCa, pentru că se discută creșterea TVA-ului de la 11 la 21%.

Radu Miruță: La primul pachet s-a reușit ca acest lucru să nu se întâmple. S-a spus de atunci că vom analiza cum arată lucrurile la finalul anului. Aici suntem.

StartupCafe.ro : Deci până la finalul anului.

Radu Miruță: Este analiza în continuare. Nu e nimic nou din ce am spus atunci. S-a reușit atunci tocmai pe motivul că turismul a fost foarte afectat. Turismul este afectat o bucată mică de cauză și pentru situația cu voucherele, pe care v-am explicat-o.

StartupCafe.ro : A fost și pandemia asta nenorocită.

Radu Miruță: O altă bucată este ceea ce a fost cu pandemia în turism. Este o inerție, ca efecte pe care le vedem. Mai este câteodată și situația autorităților publice locale care nu au cea mai bună aplicare spre turism. M-am uitat și eu. Am fost pe Litoral astă vară, sâmbătă și duminică, cu familia. Degeaba hotelul avea gazonul frumos, tuns și curat, pentru că acolo unde se termina terenul erau mărăcinii primăriei. Ce să facă hotelul? Să se ducă să vopsească bordurile și să taie mărăcinii de pe un teren care nu îi aparține? Totuși dacă ești o stațiune turistică pe Litoral, tu ca autoritate publică locală trebuie să faci o sinergie între ce face mediul privat și ce faci tu.

Sunt bani puțini de promovare în turism. Nu există o strategie de turism.

Mai e și o altă cauză care, de asemenea, nu poate fi evitată cu aceste creșteri de taxe, cu acest deficit foarte mare, adică scăderea puterii de cumpărare. Oamenii au mai evitat să cheltuiască banii în industria HoreCa. Când n-ai bani să plătești întreținerea, să plătești abonamentul la telefon, nu te mai duci să mănânci la restaurant sau în vacanță. Adică ești mai reținut în a cheltui banii. Toate componentele astea au dus la a fi afectat turismul.

StartupCafe.ro : În final vă rugăm să ne dați un mesaj către antreprenorii noștri din comunitatea StartupCafe.

Radu Miruță: Eu nu promit nimic. Sunt foarte determinat să mențin un instrument care să permită dezvoltarea asta liberă a fiecărui antreprenor. Gândul meu nu este că statul trebuie să vină să-ți bage ceva în buzunar ție, ca antreprenor, ci să mențină un mecanism prin care tu să faci față concurenței, să îți produci valoare adăugată, în funcție de cât de bun manager ești. Și, da, mă lupt ca în perioada următoare să nu mai existe niciun fel de creștere de taxe pentru antreprenori, că ce e mult e destul.