De ce digitalizarea nu mai e opțională pentru micile afaceri. Antreprenoarea IT Roxana Epure: „Adaptează-te sau rămâi în urmă!”

Digitalizarea nu mai este doar „nice to have” pentru antreprenorii români, ci o condiție de funcționare și un avantaj major în competiția din piață. Asta spune Roxana Epure, CEO-ul NextUp, care a discutat în cadrul podcastului „Idei și Antreprenori” de la StartupCafe despre obligațiile legale, oportunitățile aduse de automatizări și modul în care micii antreprenori pot folosi tehnologia ca să câștige timp și control în business.

Digitalizarea - obligatorie din două direcții: stat și piață

Roxana Epure explică foarte clar motivul pentru care antreprenorii nu mai pot evita digitalizarea: statul o cere, piața o cere.

„SAF-T-ul este o raportare foarte complexă… imposibil de făcut fără un soft. Digitalizarea e esențială, nu mai putem fără”.

Cu e-Factura și SAF-T, firmele trebuie să raporteze într-un format pe care doar tehnologia îl poate gestiona. În paralel, competiția se întărește și afacerile care iau decizii cu date în timp real se mișcă mult mai rapid.

„Cei din industria ta se mișcă mai repede, iau decizii cu cifrele în față. Nu poți altfel”.

Primii pași: clarifică procesele, apoi implementează software

Mulți antreprenori cred că ERP-ul sau automatizările „pun ordine” în business. Epure spune contrariul:

„Claritatea în business o dă în primul rând antreprenorul”.

Digitalizarea începe cu maparea proceselor - cum vinzi, cum cumperi, cum calculezi costurile, cum produc oamenii. Abia apoi un software poate integra acele procese în mod eficient.

Rezultatul corect: reducere masivă de timp pe operațiuni repetitive.

„Am avut implementări unde timpul pe sarcini administrative a scăzut cu 35-40%”.

Exemple concrete de automatizare

Magazine online fără integrare între site și stocuri

Situație des întâlnită: stocurile nu sunt sincronizate și clienții comandă produse care de fapt nu există.

„Cineva trebuie să actualizeze manual 1.000 de produse… pierzi timp și imagine”

Cu integrare, stocurile se actualizează instant, clienții văd informații reale, iar antreprenorul poate prioritiza produse cu profit mai mare sau furnizori mai avantajoși.

Producție industrială: flux documentat vs flux „ținut în minte”

NextUp a digitalizat un proces de producție care exista doar în mintea câtorva tehnicieni aproape de pensie.

„Am mapat fluxul în software și rebutul a scăzut. Nu mai depindea nimeni de cine e la muncă în ziua respectivă”

3. Contabilitatea: de la tastat facturi la consultanță pe cifre

„Introduci un document cu un click și se duce direct în note contabile”

Automatizarea permite contabililor să gestioneze mai multe firme și să furnizeze antreprenorilor analize reale, nu doar declarații fiscale.

Problema României: digitalizare „hei-rup”, făcută pe mediul privat

Epure critică modul în care statul implementează digitalizarea:

„România a făcut digitalizare într-un hei-rup. Am testat pe viu pe mediul privat”.

Cele mai mari probleme:

• servere ANAF care cad în zilele limită

• norme legislative neclare

• lipsa mediilor de test

• limbaj tehnic pe care antreprenorii nu îl înțeleg („bugetereza”)

„Eu, antreprenor, nu vorbesc bugetereza. De multe ori nici nu știi unde să cauți informațiile”

Ce poate face un antreprenor mic

Chiar și freelancerii sau microfirmele au nevoie de un minim:

„Primul lucru de care ai nevoie este un soft de e-facturare. Avem unul gratuit pentru cei la început”.

A doua capcană majoră este să crezi că instinctul care a funcționat la început va funcționa la nesfârșit.

„Există unghiuri pe care doar cifrele ți le pot arăta. Dacă simți că nu mai ai controlul de acum 2-3 ani, e clar că ești deja în urmă”.

AI: oportunitate, nu amenințare

Epure este categorică: AI nu trebuie privită cu teamă.

„Vine oricum. Adaptează-te sau rămâi în urmă”.

NextUp o folosește intern pentru suport și analiză, dar întotdeauna cu validare umană:

„Inteligența artificială nu are încă pragmatismul de care avem nevoie”

Concluzie: antreprenoriatul nu mai există fără tehnologie

„Antreprenoriatul astăzi nu poate fi despărțit de tehnologie. Eu nu le văd separat, le văd împreună, obligatoriu”.

