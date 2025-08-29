Probleme la o veche agenție de turism românească: „Probabil îşi va cere insolvenţa” – șeful ANAT. Ce trebuie să facă turiștii afectați

O agenție de turism cu peste 30 de ani vechime pe piața românească, Cocktail Holidays, se confruntă cu probleme financiare și urmează să-și ceară insolvența, potrivit președintelui patronatului de profil, ANAT, care îi sfătuiește pe turiștii care își făcuseră rezervări la acest turoperator să renunțe la sejururile respective, relatează News.ro. UPDATE: Agenția spune că-și informează turiștii puncual.

Potrivit informaţiilor obţinute de News.ro, Cocktail Holidays are probleme de cash flow şi nu se ştie dacă le va depăşi sau nu. Touroperatorul este acuzat de mai multe agenţii de turism revânzătoare că nu şi-a plătit colaboratorii - cum sunt, de exemplu, companiile aviatice şi hotelurile din destinaţiile turistice - iar zeci de turişti români au fost ameninţaţi că trebuie să evacueze hotelul, deşi plătiseră pachetele de vacanţă.

Proprietarul companiei, Dan Goicea, care este totodată şi vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), nu a putut fi contactat pentru declaraţii. Alin Burcea, preşedintele ANAT, a declarat pentru News.ro că touroperatorul Cocktail Holidays are probleme cu banii şi probabil urmează să îşi ceară insolvenţa.

Reprezentantul ANAT sfătuieşte turiştii care au cumpărat pachete de la Cocktail Holidays să NU urce în avion şi să verifice dacă au fost făcute plăţile către companiile aeriene şi către hotelurile unde urmau să fie cazaţi.

Unele agenţii de turism revânzătoare spun că au fost nevoite să plătească din fonduri proprii cazările la hoteluri, care ar fi trebuit plătite de Cocktail Holidays.

Mai multe familii aflate în Tenerife, Spania, au aflat că de vineri, 29 august, nu mai au cazare, întrucât tour-operatorul de la care au fost achiziţionate pachetele de vacanţă nu a achitat. Hotelul la care s-au cazat le-a pus în vedere să părăsească locaţia întrucât nu a fost făcută plata. Turiştii au plecat în concediu având un pachet de vacanţă vândut de Cocktail Holidays, de la care au achiziţionat şi revândut şi alte agenţii de turism.

La solicitarea News.ro, Ministerul Economiei, Digitalizării,, Antreprenoriatului și Turismului a precizat că „monitorizează situația, iar colegii de la Control în Turism sunt în legătură cu reprezentanții Cocktail Holidays”.

Președintele ANAT: „Cocktail Holidays nu şi-a cerut încă insolvenţa, nu are bani, că treaba e scurtă, probabil or să o ceară luni”

Cocktail Holidays „nu are bani” și probabil va iniția procedura pentru insolvență începînd de luni, potrivit președintelui ANAT, Alin Burcea.

”Nu, Cocktail Holidays nu şi-a cerut încă insolvenţa, nu are bani, că treaba e scurtă, probabil or să o ceară luni. Dar sunt servicii care nu sunt plătite pe anumite destinaţii sau sunt plătite parţial. Colegii, în general touroperatori, au oferit, acolo unde Cocktail Holidays avea bilete de avion cumpărate, cum e Paralela 45. Biletele pe care Cocktail Holidays le avea cumpărate de la noi sau contractate, noi le dăm gratuit celor păgubiţi prin agenţiile care au cumpărat produsul. Şi atunci, fie turistul, fie agenţia care l-a înscris, va trebui să plătească numai cazarea, să se ducă în destinaţia respectivă. Facem şi noi ce putem. Sunt conştient că nu mai pot să iau banii de la Cocktail şi atunci pe locurile pe care le avea la Paralela 45 sau la Dertour sau la alţi touroperatori de unde luaseră locurile, noi dăm gratuit aceste locuri pentru turişti, atât putem să facem”, a explicat Burcea, citat de News.ro.

El precizează că nu ştie exact câţi turişti sunt afectaţi în total, dar probabil mai este vorba şi de alţi turişti care au achiziţionat pachete de vacanţă şi ar fi urmat să plece în perioada următoare.

”Erau vreo 40 şi ceva de persoane pe Cipru, era vreo 30 pe Tenerife şi pe Rodos. Nu cred că sunt afectaţi mai mult de 400-500 de oameni. Din moment ce de la ei nu vorbeşte nimeni… Eu în mare cam ştiu ce se întâmplă, că am ţinut legătura cu Dan Goicea (patronul Cocktail n.r.), dar normal ar fi să anunţe, să vorbească cu oamenii, cel puţin să nu mai plece. Să nu se mai urce în avion. În general, biletele de avion sunt rezolvate, dar ei trebuie să coopereze cu noi. Ceea ce trebuie să facă oamenii care au dat bani şi care nu vor avea servicii să ceară, că există o asigurare de insolvenţă şi faliment. Problema este că această asigurare de 10 ani sau de când funcţionează, nu acoperă toată suma. Niciodată nu a acoperit toată suma. Şi asta e una din lacune pe care am vrut să o rezolvăm”, a mai spus Burcea.

În opinia sa, azi are probleme Cocktail Holidays, dar mâine pot avea alte agenţii de turism.

”Rezolvarea pe fond vine dintr-un act normativ bun, să-i ajute pe oameni, să nu aibă probleme, să îşi ia banii. Poliţa de asigurare, orice sumă ar fi, asiguratorii nu ştiu cum să facă să plătească mai puţin. Şi din experienţa ultimilor zece ani, nu au dat bani mai mult de 15% din suma care trebuia dată. Niciodată. Or, singura modalitate prin care să se plătească tot este printr-un fond de garantare”, a mai spus Alin Burcea.

Agenția de turism a încheiat anul 2024 pe profit

Agenţia de turism Cocktail Holidays a fost înfiinţată în anul 1993. Potrivit site-ului companiei, Cocktail Holidays colaborează cu peste 1.700 de parteneri de revânzare din întreaga ţară.

Brandul Cocktail Holidays este operat de firma Prompt Service Travel Company SRL, din București. Firma este deținută integral de Dan Goicea, conform datelor colectate de Termene.ro.

Anul trecut, firma a avut venituri totale de 8,4 milioane lei și profit de 542.000 lei, cu un număr mediu de 39 salariați, potrivit datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.

Cocktail Holiday: „Pentru fiecare rezervare în parte, anunţăm punctual dacă serviciile sunt achitate sau nu, astfel încât fiecare turist sau agentie intermediară să cunoască exact situaţia”

„Pentru fiecare rezervare în parte, anunţăm punctual dacă serviciile sunt achitate sau nu, astfel încât fiecare turist sau agentie intermediară să cunoască exact situaţia”, - a precizat Cocktail Holiday, pentru News.ro.

”Informăm turiştii, furnizorii de servicii şi agenţiile intermediare că traversăm o perioadă dificilă cauzată în principal de situaţia economică degradată a mediului de afaceri. Ne confruntăm cu un blocaj financiar temporar şi depunem toate eforturile necesare pentru a redresa activitatea companiei în cel mai scurt timp posibil”, anunţă Dan Goicea, proprietarul Cocktail Holidays, într-un comunicat transmis News.ro.

Goicea precizează că echipa Cocktail Holidays analizează în prezent toate colaborările cu partenerii interni şi externi, în vederea eliminării oricăror potenţiale pierderi.

”Verificăm situaţia plecărilor în ordine cronologică şi transmitem agenţiilor partenere informaţii privind eventualele anulări, pentru ca turiştii să fie informaţi din timp. Pentru fiecare rezervare în parte, anunţăm punctual dacă serviciile sunt achitate sau nu, astfel încât fiecare turist sau agentie intermediară să cunoască exact situaţia. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat turiştilor şi partenerilor noştri şi îi asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru a găsi cele mai bune soluţii şi pentru a onora angajamentele asumate. Facem şi un apel la calm, în acelaşi timp. Înţelegem pe deplin situaţia dificilă creată clienţilor şi partenerilor noştri şi îi asigurăm că înteţim eforturile pentru revenirea la normal a situaţiei”, transmite deţinătorul Cocktail Holidays.

El precizează că agenţia este ”o afacere de familie, o afacere românească, pentru care întotdeauna au primat profesionalismul în breaslă, oferirea serviciilor turistice de calitate clienţilor săi şi reputaţia”.

”Informăm despre situaţia dificilă cu care ne confruntăm din respect pentru turiştii noştri, pe care i-am deservit cu profesionalism încă din 1993, anul înfiinţării companiei noastre, şi faţă de partenerii noştri români şi străini, cu care avem relaţii solide de colaborare zeci de ani”, explică Dan Goicea.