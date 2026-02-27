MedLife, afaceri de 630 milioane EUR în 2025

Compania românească de servicii private de sănătate MedLife a înregistrat o cifră de afaceri consolidată pro-forma de 3,17 miliarde de lei, adică aproximativ 630 milioane EUR în 2025.

Grupul MedLife înregistrează, astfel, o creștere de aproape 17% a cifrei de afaceri față de 2024, când a devenit prima companie românească din domeniul sănătății private care a depășit o jumătate de miliard de euro, conform unui comunicat transmis, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Creșterea cifrei de afaceri și a volumelor operaționale reflectă nu doar reziliența MedLife, ci și relevanța sa pentru sănătatea românilor în contexte economice diverse. De la momentul listării la Bursa de Valori București în 2016, MedLife a înregistrat o creștere anuală medie de peste 20 de procente.

„Economia se ajustează, iar companiile resimt aceste schimbări. Consumul a încetinit ușor, în special în ultimul trimestru din 2025, însă sănătatea rămâne o prioritate constantă pentru români. Rezultatele MedLife au rămas solide, chiar și într-un context economic provocator. Credem că măsurile recente încep să dea efect, iar economia va reveni pe un trend pozitiv. Ne uităm cu optimism moderat spre viitor. Mediul privat continuă să-și demonstreze reziliența: companiile muncesc, investesc și contribuie activ la economie, chiar și în condiții dificile. MedLife rămâne unul dintre pilonii importanți ai economiei românești. Determinarea mediului privat, îmbinată cu un cadru sustenabil și predictibil, este esențială pentru ca România să transforme provocările actuale în oportunități reale de creștere pe termen lung.” a declarat Mihai Marcu, CEO & Președinte CA Grupul MedLife.

MedLife în anul 2025

În 2025, divizia de spitale a înregistrat o creștere de 27% față de anul precedent în materie de număr de spitalizări, ajungând la peste 200.000, laboratoarele au procesat peste 10 milioane investigații, iar clinicile au cumulat aproape 5 milioane de vizite. Printre cele mai solicitate servicii au fost consultațiile în ginecologie, cardiologie, imagistică avansată (RMN, CT), analize complexe de laborator și intervențiile chirurgicale minim invazive.

Pe lângă creșterea volumelor operaționale, MedLife și-a consolidat rețeaua și a adus inovația mai aproape de pacienți. Achizițiile MEDSTAR Cluj-Napoca și Routine Med Tulcea, precum și intrarea pe piața din Republica Moldova prin All Clinic, au extins accesul la servicii medicale integrate, în timp ce noua cameră de primiri urgențe de la MedLife Medical Park a oferit pacienților servicii de urgență la standarde înalte.

În 2025, MedLife a lansat primul asistent AI integrat în aplicație, a inaugurat Centrul de Excelență în Neurochirurgia Pelvină, primul din Europa de Sud-Est, și primul laborator complet automatizat din Brașov, introducând și testul EarlyCDT® pentru depistarea timpurie a cancerului pulmonar. La Timișoara, robotica și AI s-au unit cu expertiza umană într-un centru de excelență dedicat ortopediei, iar investițiile în Pitești și Craiova au adus o nouă hyperclinică și un bloc operator modern.

În paralel, în genomică, MedLife a demarat cu programe de avangardă de testare genetică la scară largă, precum Longevity 100+ și investiții în tehnologie de secvențiere avansată, menite să aducă medicina preventivă și personalizată mai aproape de pacienți.

„Credem că viitorul medicinei stă în date, tehnologie și prevenție. Demersul nostru de cercetare genomică este expresia acestei viziuni. Un proiect care deschide drumuri, pune România pe harta cercetării genomice și creează premisele unei schimbări de paradigmă în medicină, bazată pe o abordare personalizată a pacientului și o acțiune terapeutică proactivă”, a declarat Mihai Marcu, CEO & Președinte CA Grupul MedLife.

Planuri pentru 2026

În 2026, prima inițiativă majoră a MedLife este să aducă testarea genetică din cadrul programului Longevity 100+ la scară largă, oferind pacienților acces la prevenție și diagnostic personalizat.

Grupul va continua să exploreze oportunități strategice de creștere prin achiziții, în special în domenii complementare, precum cele de estetică, sport și wellness, cu scopul de a consolida serviciile integrate.

În paralel, MedLife va pune accent pe dezvoltarea centrelor de nișă, deschizând noi orizonturi pentru medicina specializată și serviciile personalizate.

Integrarea inteligenței artificiale, a tehnologiilor digitale și a roboticii va deveni parte din modul de lucru zilnic, sprijinind deciziile medicilor și facilitând un act medical complet, în care inovația se îmbină cu experiența și expertiza specialiștilor.

Prin toate aceste acțiuni, MedLife își reafirmă viziunea: o medicină care îl pune pe pacient în centrul atenției, susținută de tehnologie și inovație, fără să piardă legătura esențială dintre pacient și medic, spune compania.