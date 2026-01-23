Un proiect de inteligență artificială incubat în laboratorul unui român din SUA se desprinde de acesta și devine un startup, evaluat la 400 milioane dolari

Proiectul SGLang, un instrument folosit pentru rularea mai rapidă și mai ieftină a modelelor de inteligență artificială, se desprinde de laboratorul UC Berkeley, condus de profesorul Ion Stoica, și devine un startup, evaluat la 400 milioane dolari, potrivit TechCrunch.

Instrumentul disponibil în mod open-source a început ca un proiect în anul 2023, în laboratorul condus de Ion Stoica, profesor universitar și antreprenor în serie, care a co-fondat compania Databricks și LMArena, care a devenit „unicorn” acum câteva săptămâni.

RadixArk se descrie acum ca fiind o companie „deep-tech axată pe infrastructură, care construiește sisteme de inferență și antrenament la scară largă pentru întreaga comunitate AI”.

Startup-ul nou creat a fost evaluat recent la 400 milioane dolari în urma unei runde de finanțare condusă de Accel, potrivit a două persoane familiarizate cu subiectul.

O parte din echipa responsabilă cu întreținerea instrumentului SGLang, folosită de companii precum xAI și Cursor pentru a accelera antrenamentul modelelor de inteligență artificială, a trecut la startup-ul comercial lansat recent.

Firma a strâns anterior bani de la investitori de tip angel, printre care și directorul general al Intel, Lip-Bu Tan.

Directorul general (CEO) al RadixArk este Ying Sheng, fostă ingineră pentru firma xAI a lui Elon Musk. Ea a plecat în august 2025 de la producătorul chatbot-ului Grok pentru a deveni CEO al RadixArk, explică într-o postare pe LinkedIn.

Atât SGLang, cât și RadixArk se concentrează pe optimizarea procesării inferenței, permițând modelelor AI să ruleze mai rapid și mai eficient pe același hardware. Împreună cu antrenamentul modelelor, inferența reprezintă o mare parte din costurile serverelor asociate serviciilor AI. Ca urmare, uneltele care optimizează procesul pot genera economii mari în scurt timp, explică sursa citată.

RadixArk continuă să dezvolte SGLang ca motor de modele AI open source. Startup-ul dezvoltă, de asemenea, Miles, un cadru specializat conceput pentru „reinforcement learning”, care permite companiilor să antreneze modele AI pentru a deveni mai inteligente în timp.

Despre Ion Stoica am tot scris pe StartupCafe.ro. El s-a format ca inginer mai întâi în România, unde a obținut un masterat în inginerie electrică și informatică, la Politehnica din București (1989). Stoica are și un doctorat la Carnegie Mellon University (SUA). Plecat în America de decenii bune, el a obținut numeroase premii în domeniul tehnologiei. Ion Stoica a mai co-fondat și alte companii puternice în SUA: Databricks, Anyscale și Conviva. În decembrie 2025, Databricks a fost evaluată la 134 miliarde dolari, în urma unei investiții de 4 miliarde de dolari pe care a obținut-o.