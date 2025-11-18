Databricks, cu 2 români printre co-fondatori, ar putea fi evaluată la 130 miliarde dolari

Compania americană Databricks, care dezvoltă tehnologii de inteligență artificială pentru baze de date, ar putea fi evaluată la 130 de miliarde de dolari, în cadrul unei noi runde de strîngere de investiții, scrie presa americană.
Potrivit publicației The Information citate de TechCrunch.com, Databricks se află în discuții cu potențiali investitori, pentru a- acorda o nouă rundă de capital privat, la o evaluare a companiei de 130 de miliarde de dolari.
Astfel, firma de data intelligence ar urma să-și crească valoarea estimată cu 30 de miliarde de dolari, față de ultima evaluare primită, în august, la cea mai recentă rundă de investiții.
Databricks a fost fondată în anul 2013 de un grup de profesori de la University of California, Berkeley. Compania dezvoltă tehnologii pentru baze de date, iar printre fondatorii săi se numără CEO-ul companiei, suedezul Ali Ghodsi, precum și doi informaticieni de origine română: Ion Stoica (președinte executiv al companiei) și Matei Zaharia (director de tehnologie - CTO).
- Ion Stoica (foto-dreapta) este profesor la universtatea UC Berkeley. Acesta s-a format ca inginer mai întâi în România, unde a obținut un masterat în inginerie electrică și informtică, la Politehnica din București (1989). Stoica are și un doctorat la Carnegie Mellon University (SUA). În America, el a obținut numeroase premii și distincții în domeniul tehnologiei. Ion Stoica a mai co-fondat și alte companii puternice în SUA: Anyscale și Conviva.
- Matei Zaharia (foto-stânga) s-a născut în România, dar când era copil, s-a mutat cu familia în Canada. El a făcut facultatea la Universitatea din Waterloo, Canada, iar apoi și-a luat doctoratul în SUA, la UC Berkeley, sub îndrumarea lui Ion Stoica. Matei Zaharia este cunoscut ca inventator al Apache Spark, unul dintre cele mai utilizate framework-uri în procesarea de date. În prezent, el predă la universitățile americane Stanford și MIT.