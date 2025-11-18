Databricks, cu 2 români printre co-fondatori, ar putea fi evaluată la 130 miliarde dolari

Compania americană Databricks, care dezvoltă tehnologii de inteligență artificială pentru baze de date, ar putea fi evaluată la 130 de miliarde de dolari, în cadrul unei noi runde de strîngere de investiții, scrie presa americană.

Potrivit publicației The Information citate de TechCrunch.com, Databricks se află în discuții cu potențiali investitori, pentru a- acorda o nouă rundă de capital privat, la o evaluare a companiei de 130 de miliarde de dolari.

Astfel, firma de data intelligence ar urma să-și crească valoarea estimată cu 30 de miliarde de dolari, față de ultima evaluare primită, în august, la cea mai recentă rundă de investiții.

Databricks a fost fondată în anul 2013 de un grup de profesori de la University of California, Berkeley. Compania dezvoltă tehnologii pentru baze de date, iar printre fondatorii săi se numără CEO-ul companiei, suedezul Ali Ghodsi, precum și doi informaticieni de origine română: Ion Stoica (președinte executiv al companiei) și Matei Zaharia (director de tehnologie - CTO).