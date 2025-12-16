Databricks, companie care are și 2 cofondatori români, a strâns peste 4 miliarde dolari într-o nouă rundă de finanțare

Compania americană Databricks, care care dezvoltă tehnologii de inteligență artificială pentru baze de date, a anunțat că a strâns peste 4 miliarde dolari într-o rundă nouă de finanțare, care evaluează compania la 134 miliarde dolari, potrivit Reuters.

Runda de finanțare a fost condusă de Insight Partners, Fidelity și J.P. Morgan Asset Management, cu participarea investitorilor Andreessen Horowitz, BlackRock și Blackstone, printre alții, conform unui anunț oficial.

De asemenea, compania raportează o creștere de 55% de la an la an, cu o rată de venituri de 4,8 miliarde de dolari în trimestrul al treilea.

Informații despre noua rundă de finanțare existau încă din luna noiembrie, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro, dar acum runda a fost finalizată, iar firma a fost evaluată la peste 130 miliarde dolari.

Astfel, firma de data intelligence și-a crescut valoarea estimată cu 30 de miliarde de dolari, față de ultima evaluare primită, în august, la cea mai recentă rundă de investiții.

Databricks a fost fondată în anul 2013 de un grup de profesori de la University of California, Berkeley. Compania dezvoltă tehnologii pentru baze de date, iar printre fondatorii săi se numără CEO-ul companiei, suedezul Ali Ghodsi, precum și doi informaticieni de origine română: Ion Stoica (președinte executiv al companiei) și Matei Zaharia (director de tehnologie - CTO).