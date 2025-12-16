Databricks, companie care are și 2 cofondatori români, a strâns peste 4 miliarde dolari într-o nouă rundă de finanțare

Compania americană Databricks, care care dezvoltă tehnologii de inteligență artificială pentru baze de date, a anunțat că a strâns peste 4 miliarde dolari într-o rundă nouă de finanțare, care evaluează compania la 134 miliarde dolari, potrivit Reuters.
Runda de finanțare a fost condusă de Insight Partners, Fidelity și J.P. Morgan Asset Management, cu participarea investitorilor Andreessen Horowitz, BlackRock și Blackstone, printre alții, conform unui anunț oficial.
De asemenea, compania raportează o creștere de 55% de la an la an, cu o rată de venituri de 4,8 miliarde de dolari în trimestrul al treilea.
Informații despre noua rundă de finanțare existau încă din luna noiembrie, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro, dar acum runda a fost finalizată, iar firma a fost evaluată la peste 130 miliarde dolari.
Astfel, firma de data intelligence și-a crescut valoarea estimată cu 30 de miliarde de dolari, față de ultima evaluare primită, în august, la cea mai recentă rundă de investiții.
Databricks a fost fondată în anul 2013 de un grup de profesori de la University of California, Berkeley. Compania dezvoltă tehnologii pentru baze de date, iar printre fondatorii săi se numără CEO-ul companiei, suedezul Ali Ghodsi, precum și doi informaticieni de origine română: Ion Stoica (președinte executiv al companiei) și Matei Zaharia (director de tehnologie - CTO).
- Ion Stoica este profesor la universtatea UC Berkeley. Acesta s-a format ca inginer mai întâi în România, unde a obținut un masterat în inginerie electrică și informtică, la Politehnica din București (1989). Stoica are și un doctorat la Carnegie Mellon University (SUA). În America, el a obținut numeroase premii și distincții în domeniul tehnologiei. Ion Stoica a mai co-fondat și alte companii puternice în SUA: Anyscale și Conviva.
- Matei Zaharia s-a născut în România, dar când era copil, s-a mutat cu familia în Canada. El a făcut facultatea la Universitatea din Waterloo, Canada, iar apoi și-a luat doctoratul în SUA, la UC Berkeley, sub îndrumarea lui Ion Stoica. Matei Zaharia este cunoscut ca inventator al Apache Spark, unul dintre cele mai utilizate framework-uri în procesarea de date. În prezent, el predă la universitățile americane Stanford și MIT.