Încă un brand HoReCa românesc se extinde în Republica Moldova: Fryday

Încă un brand HoReCa românesc se extinde, din aprilie 2026, în Republica Moldova: lanțul de restaurante fast-food Fryday, deținut de antreprenorul sucevean Lucian Florea.

Republica Moldova este și prima destinație externă a Fryday.

„Sunt extrem de bucuros să anunț expansiunea brandului FRYDAY Romania peste hotare, mai precis peste Prut, tot acasă, în Moldova noastră dragă, unde, începând de luna viitoare, le vom servi tururor burgeri smashed cu celebra chifla martins și cartofi crocanți prăjiți pe bune în ulei de alune” - a scris, pe LinkedIn, fondatorul Fryday, Lucian Florea.

Astfel, Fryday deschide un restaurant în centrul comercial MallDova din Chișinău.

Mai departe, compania românească plănuiește să deschidă „locații de tip drive-thru, stradal central și chiar în noi centre comerciale”, potrivit lui Florea.

„Vrem să facem dovada faptului că putem opera performant internațional, chiar şi în afara spațiului Uniunii Europene iar în următorii cinci ani ne propunem aproximativ șapte locații pe teritoriul Moldovei” - a precizat el.

Firma Albina Restaurante SRL, care operează lanțul de fast-food Fryday, a încheiat anul 2024 cu o venituri totale de 78,2 milioane lei și profit de 13,38 milioane lei, cu 161 de angajați.

Pentru anul 2025, fondatorul Lucian Florea anunță „practic o dublare a businessului reușind să menținem o profitabilitate EBITDA peste 21%”. Fryday numără 28 de restaurante în România.

În 2024, și lanțul românesc de cafenele 5 to go, fondat de Radu Savopol și Lucian Bădilă, a intrat în Republica Moldova.