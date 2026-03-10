O echipă de români, în selecția europeană a uneia dintre cele mai prestigioase competiții gastronomice din lume

România concurează în acest weekend, pentru prima dată, la selecția europeană a uneia dintre cele mai prestigioase competiții gastronomice din lume, potrivit unui comunicat transmis, marți, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Etapa europeană are loc în perioada 15-16 martie la Marsilia, în cadrul expoziției Sirha Méditerranée. În urma competiției, vor fi selectate 10 echipe care se califică în Marea Finală Bocuse d’Or de la Lyon.

Echipa României, formată din candidatul Vasilică Bejenaru, commis-ul Fabian Lupoi și antrenorul Liviu Preda, va intra a șasea în concurs în sesiunea de duminică, conform tragerii la sorți.

„Pentru mulți bucătari din generația mea, Bocuse d’Or era ceva ce urmăream de la distanță, ca spectatori, fără să îndrăznim măcar că putem fi acolo cândva. Faptul că România intră acum în competiție schimbă această perspectivă. De aici începe, de fapt, drumul”, spune Chef Cezar Munteanu, președintele Asociației Naționalea Bucătarilor și Cofetarilor din Turism (ANBCT), care coordonează la nivel național participarea României la această etapă.

În cadrul competiției există cinci selecții continentale: Europa, America, Africa, Orientul Mijlociu și Asia-Pacific. Acestea desemnează echipele care merg mai departe în finala internațională. Pe lângă premiul pentru cel mai bun chef, se vor acorda premii și pentru cel mai bun commis și pentru cel mai spectaculos platou.

La Bocuse d’Or Europe, fiecare echipă va avea la dispoziție 5 ore și 30 de minute pentru a realiza două teme.

Tema „Plate”, cu specific mediteraneean, care presupune pregătirea a 14 farfurii pentru fiecare membru al juriului. Ingredientele obligatorii sunt sepie și mușchi de taur Camargue.

Tema „Signature Platter”, care cere realizarea unui platou cu 7 piese principale identice, fiecare destinată pentru doi membri ai juriului. Ingredientul principal este rândunică de mare roșie, iar platoul trebuie să includă două garnituri obligatorii: una cu năut și una cu anghinare violet, dar și un sos din arici de mare.

Pentru prima dată în istoria competiției, va fi introdusă și o nouă probă pe scenă, în fața juriului și a publicului. Astfel, după 2 ore și 10 minute, candidatul părăsește stația de lucru pentru un test de 10 minute, inspirat de tema mediteraneeană: prepararea unei emulsii pe bază de usturoi și ulei de măsline, inspirată de sosul aioli provensal. Candidații trebuie să includă și cel puțin un ingredient semnătură din propria țară.

Președintele juriului pentru selecția europeană este danezul Sebastian Holberg Svendsgaar. Echipa sa a obținut argintul pentru Danemarca în Marea Finală din 2025, după ce în 2024 câștigase aurul la Bocuse d’Or Europe.

Bocuse d’Or este un campionat mondial de gastronomie fondat în 1987 de chef Paul Bocuse, supranumit „Papa Gastronomiei”. Peste 70 de țări au participat la competiție în cele 4 decenii de existență.

Articol realizat de Marian-Cristian Munteanu