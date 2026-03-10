Doi români cumulează 10 miliarde dolari avere, dublu față de anul trecut (Top Forbes 2026)

România figurează cu 6 miliardari în dolari, în Topul Forbes 2026 al celor mai bogați oameni din lume, primii doi din clasament având câte 5 miliarde de dolari fiecare, dublu față de anul trecut.

Și în acest an, în Topul Forbes apar aceiași 6 miliardari români ca și anul trecut, doar cifrele s-au schimbat și, ușor, ordinea din clasament. Primii doi sunt în top 1.000 la nivel mondial.

1. Ion Stoica - cofondator Databricks

Deși trăiește și muncește în SUA de decenii întregi, inginerul de origine română Ion Stoica (61 de ani) apare în topul revistei americane ca fiind miliardar din România.

Forbes estimează că Stoica are o avere de 5 miliarde de dolari, dublu față de anul trecut. Astfel, el a urcat de pe locul 1462 pe poziția 852 la nivel mondial.

Ion Stoica predă informatică la Universitatea UC Berkeley din California și a co-fondat o pleiadă întreagă de companii de tehnologie. Cea mai mare este Databricks, companie care a ajuns să fie evaluată la cel puțin 134 de miliarde de dolari în anul 2025, în urma unor runde de investiții. Ion Stoica este președinte executiv al Databricks.

În plus, el a cofondat companii tech precum Conviva, Anyscale și LMArena (care a devenit unicorn în ianuarie 2026).

2. Matei Zaharia, co-fondator și CTO al Databricks

Matei Zaharia este și el co-fondator al Databricks. El s-a născut în România, dar când era copil, s-a mutat cu familia în Canada. Inginer de calculatoare, Zaharia a făcut facultatea la Universitatea din Waterloo, Canada, iar apoi și-a luat doctoratul în SUA, la UC Berkeley, sub îndrumarea lui Ion Stoica.

Matei Zaharia este cunoscut ca inventator al Apache Spark, unul dintre cele mai utilizate framework-uri în procesarea de date. În prezent, el predă la universitățile americane Stanford și MIT.

La fel ca Ion Stoica, Matei Zaharia are o avere estimată de 5 miliarde de dolari, dublu față de anul trecut, conform Forbes. Revista americană ia în considerare, printre altele, acțiunile pe care le dețin cei doi în Databricks. Astfel, având în vedere că firma și-a dublat valoarea în anul 2025, în urma evaluării din cadrul rundelor de investiții obținute, și-au dublat averea și cei doi ingineri de origine română.

Totuși, abia după ce Databricks se va lista pe bursă, compania va căpăta o anumită valoare de piață, iar averile celor doi ingineri de origine română vor deveni mai concrete.

3. Ion Țiriac

Pe locul al treilea în topul miliardarilor români se află Ion Țiriac (86 ani), cu o avere estimată la 2,4 miliarde de dolari. Deși averea i-a crescut (cu 300 de milioane de dolari), Țiriac ocupă poziția 1755 la nivel global, în scădere față de anul trecut, când s-a clasat pe locul 1688. Principalele sale domenii de business sunt sectorul financiar și asigurările, auto, imobiliare, sport. Președintele grupului Țiriac este cunoscut și pentru cariera sa de tenismen, jucând 3 finale de Cupa Davis pentru România, dar a fost și hocheist, reprezentând țara la Jocurile Olimpice din 1964. Și-a început cariera de investitor după căderea comunismului în România și a înființat, ulterior, grupul Țiriac. Deține o colecție de mașini și motociclete de peste 400 de modele, inclusiv automobile care au aparținut anterior lui Al Capone, Sammy Davis Jr. și Elton John.

4. Dragoș Pavăl - viitor patron al magazinelor Carrefour din România

Omul de afaceri băcăuan Dragoș Pavăl (59 ani) este al patrulea miliardar român din Top Forbes 2026, cu o avere estimată la 2,2 miliarde de dolari, în creștere cu 200 de milioane de dolari față de anul trecut. La nivel global, el ocupă locul 1913 în topul miliardarilor.

Dragoș Pavăl este cunoscut pentru Dedeman, lanțul de magazine dedicat materialelor de construcții și bricojalui, pe care îl deține împreună cu fratele său, Adrian Pavăl. Frații au fondat afacerea în 1992, cu un singur magazin în Bacău. De asemenea, ei dețin acțiuni la mai multe companii românești listate la bursă și un portofoliu imobiliar în București și în Cluj.

În februarie 2026, cei doi oameni de afaceri, prin compania lor de investiții, Pavăl Holding, au ajuns la un acord preliminar pentru a cumpăra magazinele colosului francez Carrefour din toată România, la un preț estimat de 823 de milioane de euro.

5. Adrian Pavăl a urcat în topul pe România

Adrian Pavăl (57 de ani) are o avere estimată la 1,5 miliarde de dolari, în creștere cu 200 de milioane de dolari față de anul trecut. Cofondatorul Dedeman a urcat un loc, până pe poziția a cincea în clasamentul miliardarilor din România, în anul 2026.

6. Daniel Dines - fondatorul primului „unicorn” lansat în România

Daniel Dines (54 de ani) este al șaselea miliardar român din Topul Forbes 2026, coborând un loc față de anul trecut. El are o avere cotată la 1,3 miliarde de dolari, cu 100 de milioane de dolari mai puțin față de ediția 2025 a clasamentului.

În 2024 averea lui Daniel Dines era evaluată la 2,7 miliarde de dolari.

Originar din Onești, Daniel Dines este cunoscut drept co-fondator și co-CEO al companiei româno-americane UiPath, primul „unicorn” dat de România și prima companie fondată la noi și listată pe Bursa de la New York. Dines este, de asemenea, un investitor activ în startup-uri de tehnologie, dar și în sectorul imobiliar.

TOP 10 miliardari la nivel mondial în anul 2026:

Elon Musk (Tesla, SpaceX, X.com): 839 milioane dolari. Miliatrdarul american de origine sud-africană și-a crescut semnificativ averea, față de ediția 2025 a Topului Forbes, unde apărea cu 345,6 dolari. Larry Page (Google): 257 miliarde dolari. Sergey Brin (Google): 237 miliarde dolari. Jeff Bezos (Amazon, Blue Origin): 224 miliarde dolari. Mark Zuckerberg (Facebook): 222 miliarde dolari. Larry Ellison (Oracle): 190 miliarde dolari. Bernard Arnault și familia (LVMH): 171 miliarde dolari. Omul de afaceri francez este cel mai bine clasat miliardar din afara SUA. Jensen Huang (Nvidia): 154 miliarde dolari. De precizat că Nvidia a devenit cea mai valoroasă companie listată de bursă. Warren Buffett (Berkshire Hathaway): 149 miliarde dolari. Amancio Ortega (Zara): 89 miliarde dolari. Omul de afaceri spaniol este al doilea cel mai bogat european.

Consultă întregul Top Forbes 2026...