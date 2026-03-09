Înscrieri 2026: Granturi de 100.000 EUR pentru startup-uri lansate de femei, prin programul Prosus Found-HER Challenge România

Antreprenoarele românce vor putea obține granturi în valoare totală de 100.000 EUR pentru startup-urile lor, în anumite condiții, prin programul Prosus Found-HER Challenge România, la care se fac înscrieri online, au anunțat, luni, organizatorii, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Toate fondatoarele din România sunt încurajate să se înscrie AICI în programul Prosus Found-HER Challenge, lansat de compania tech Prosus în parteneriat cu organizația de afaceri Endeavor România.

Aplicațiile sunt deschise între 9 martie și 3 aprilie 2026, iar câștigătoarele vor fi anunțate în cadrul evenimentului care va marca finalul competiției, programat pentru 28 mai 2026.

Grupul tehnologic global Prosus, în parteneriat cu Endeavor România, a lansat Prosus Found-HER Challenge România pentru a marca Ziua Internațională a Femeii din acest an. Aceasta este prima etapă a competiției în Europa, după edițiile de succes din India și Africa.

Este un program de selecție conceput pentru a sprijini startup-urile conduse de femei, oferind granturi equity-free (fără să rețină acțiuni din startup-uri), în valoare totală de 100.000 EUR, fondatoarelor din România.

Lansarea în țara noastră a programului marchează prima ediție la nivel european a Prosus Found-HER Challenge, după două alte ediții desfășurate în India și Africa în ultimele 12 luni.

Prosus Found-HER Challenge este o competiție care le oferă fondatoarelor acces la resursele globale de care dispune Prosus și la expertiza de scalare internațională a Endeavor.

Prosus în România

Prosus are investiții majore în România: eMAG, Sameday, OLX.

„Studiile arată în mod constant că startup-urile conduse de femei generează randamente mai mari ale investițiilor, însă accesul la capital rămâne o barieră semnificativă pentru antreprenoarele din întreaga lume. De aceea, am lansat Prosus Found-HER Challenge – pentru a răspunde provocării legate de finanțare cu care se confruntă afacerile conduse de femei”, spune Prajna Khanna, Chief Sustainability Officer la Prosus.

„Prosus Found-HER Challenge a identificat deja aproape 1.300 de fondatoare în India și Africa, iar acum suntem încântați să extindem această inițiativă în Europa, alături de partenerii noștri de la Endeavor România. Prin astfel de inițiative, putem sprijini noua generație de fondatoare curajoase și pragmatice, care dezvoltă business-uri menite să abordeze unele dintre cele mai dificile provocări ale lumii.”

Endeavor România sprijină lansarea Prosus Found-HER Challenge ca parte a misiunii sale de a ajuta antreprenorii cu impact ridicat să se dezvolte și, totodată, de a consolida ecosistemul local.

România are o comunitate tot mai mare de fondatori ambițioși și talent solid, însă femeile antreprenor rămân subreprezentate în startup-urile cu dezvoltare rapidă.

Prin această inițiativă, Endeavor România spune că își propune să „evidențieze și să sprijine fondatoarele care dezvoltă afaceri scalabile, conectându-le în același timp cu rețelele globale, mentoratul și resursele necesare pentru a le accelera creșterea”.

Mihnea Crăciun, Managing Director al Endeavor România, a declarat:

„În toate ecosistemele în care operează Endeavor, vedem în mod constant cât de puternic poate fi efectul de multiplicare al fondatorilor de succes. Totuși, la nivel global și în România, deopotrivă, femeile antreprenor primesc încă doar o mică parte din capitalul și vizibilitatea pe care le merită. Misiunea noastră este să ajutăm aceste fondatoare să iasă la lumină, să le conectăm cu rețele globale și să ne asigurăm că poveștile și companiile lor ating dimensiunea de care sunt capabile. Suntem onorați să facem echipă cu Prosus în demersul lor de a promova afaceri remarcabile conduse de femei pe piețele emergente.”

Calendarul competiției Prosus Found-HER Romania Challenge

Începând cu 9 martie și până pe 3 aprilie 2026 , fondatoarele sunt invitate să se înscrie în competiție prin completarea formularului de aplicare disponibil aici .

, fondatoarele sunt invitate să se înscrie în competiție prin completarea formularului de aplicare disponibil . Fondatoarele selectate vor fi invitate să își prezinte companiile într-o sesiune de pitching care va avea loc în cadrul Marii Finale din 28 mai 2026, la București, un eveniment ce va servi drept o platformă puternică pentru expunerea afacerilor lor.

Câștigătoarele vor primi recunoaștere pentru leadership-ul și inovația lor și vor avea acces la ecosistemele Endeavor și Prosus pentru a-și scala impactul.

Programul premiază fondatoarele excepționale cu premii în bani în valoare totală de 100.000 EUR, pentru a le susține creșterea.

Câștigătoarele etapelor anterioare din India și Africa au fost alese dintr-un grup de aproape 1.300 de startup-uri conduse de femei. Aceste fondatoare excepționale au demonstrat că nu există limite pentru femeile care dezvoltă companii lider la nivel mondial, îmbunătățind viețile a milioane de oameni.

Șefa Google România, Elisabeta Moraru, printre liderii de business care susțin programul

Prosus Found-HER Romania Challenge este susținut de investitori de renume, lideri de business și antreprenori precum:

Iulian Stanciu (Președinte Executiv, eMAG)

Elisabeta Moraru (CEO, Google România)

Victoria Zinchuk (Head of Romania, EBRD)

Vargha Moayed (Venture Partner, White Star Capital)

Aceștia vor face parte din juriul care va selecta cele mai promițătoare proiecte.

Aplicațiile vor fi evaluate pe baza inovației, potențialului de piață, scalabilității și impactului.

Condiții de eligibilitate: Ce startup-uri pot intra în competiție

Prosus Found-HER Challenge România este deschis liderilor de startup-uri care:

au cel puțin o femeie de naționalitate română în echipa de fondatori (care va fi și persoana care aplică);

(care va fi și persoana care aplică); generează venituri și demonstrează o tracțiune dovedită pe piață;

și demonstrează o tracțiune dovedită pe piață; provin din orice industrie.

Fondatoarele din toate industriile sunt binevenite să aplice. Deși afacerile care utilizează tehnologie și AI pot fi eligibile pentru un premiu special, acesta nu este un criteriu obligatoriu.

Pentru mai multe detalii despre Prosus Found-HER Challenge România și procesul complet de înscriere, fondatoarele interesate sunt încurajate să viziteze site-ul Prosus sau site-ul web Endeavor România.

La nivel global, mai puțin de 5% din finanțările cu capital de risc merg către startup-uri fondate de femei, în ciuda datelor care arată că firmele conduse de femei oferă un randament al investiției cu 35% mai mare.

În România, deși 38% dintre antreprenori sunt femei, este necesară o susținere mai mare pentru creșterea numărului de antreprenoare, deoarece țara se află încă sub media Uniunii Europene în ceea ce privește reprezentarea de gen în afaceri.

Prosus și Endeavor România își propun să abordeze direct această provocare prin prima ediție europeană a Prosus Found-HER Challenge.