Listă: Firme românești la CES Las Vegas 2026, cel mai mare salon internațional de tehnologie

O serie întreagă de firme din România figurează pe lista de expozanți Consumer Electronics Show (CES) 2026, cel mai mare salon internațional de gadgeturi și tehnologie din lume, programat în perioada 6–9 ianuarie, la Las Vegas.

Companiile românești participă la show-ul din SUA în principal în cadrul pavilionului românesc de la Venetian Expo, organizat prin Romania IT, programul de internaționalizare gestionat de Asociația Română pentru Industria Electronică și Software.

Dintre firmele din România care figurează ca participanți la eveniment, menționăm:

.lumen – startup deep-tech din Cluj, care produce și vinde deja dispozitive de orientare purtabile pentru nevăzători. Cornel Amariei a fondat startup-ul dotLumen (sau .lumen) în 2020, împreună cu Gabriel Chindriș și Mihai Ivașcu. Este considerat unul dintre cele mai promițătoare startup-uri tech finanțate de Uniunea Europeană.

Bitdefender – super-companie internațională de securitate cibernetică, cu sediul central la București, lansată de Măriuca și Florin Talpeș.

AROBS Transilvania Software – este una dintre cele mai mari companii IT din România, care s-a extins puternic și la nivel internațional. Grupul, lansat în anul 1998, la Cluj, de Voicu Oprean, s-a listat pe Bursa de Valori București în anul 2021.

Sigma Distribution – distribuitor și integrator român de soluții hardware și software pentru companii.

Licenseware – startup românesc care oferă companiilor o soluție software pentru administrarea costurilor IT.

Lineo Product Development – firmă de inginerie și proiectare cu sediul la Timișoara.

InnovatorSpark – companie clujeană de dezvoltare software, fondată de Mihai Runcan-Pop.

Simartis Telecom – companie IT bucureșteană, lansată în urmă cu două decenii de Alexandru Voiculescu, care oferă soluții de conectivitate.

Xmartware Consulting – firmă clujeană de dezvoltare de aplicații mobile și web.

Keep It Mobile Development – este o companie IT din Ploiești, care a dezvoltat platforma KIM, un sistem bazat pe inteligență artificială, folosit de companii pentru gestionarea datelor în depozite și pe teren.

Alfa Factory Software – firmă ploieșteană care oferă companiilor soluții de automatizare în producție, bazate pe inteligență artificială. Compania a fost lansată printr-un parteneriat între KIM și grupul Electroalfa, de la Botoșani.

Softech – firmă clujeană de dezvoltare software și outsourcing, cu peste 25 de ani de experiență, fondată de Levente Szélyes.

Organizat anual în Las Vegas de Consumer Technology Association – organizație care reunește companii de tehnologie din America de Nord – CES atrage, la fiecare ediție, aproximativ 4.500 de firme din toată lumea și peste 140.000 de vizitatori.