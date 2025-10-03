Furnizor de echipamente IT, în proiectele europene: „Antreprenorii au nevoie de oferte care să fie într-un anumit format, acceptat de finanțator”. Video-interviu cu directorul SIGMA Group, magazin online pentru firme

Antreprenorii români care accesează fonduri europene și achiziționează echipamente în cadrul proiectelor au nevoie de documente în anumite formate, acceptate de finanțatori, a declarat George Manolache, CEO-ul Sigma Group, important furnizor de echipamente IT.

„Noi, la Sigma, ne ocupăm strict de partea de digitalizare. În proiectele europene sunt mai multe componente, de exemplu achiziții, construcții, începerea unei activități noi. Noi ne ocupăm strict de partea de digitalizare. Fiecare proiect are o componentă mai mică sau mai mare de digitalizare. Noi lucrăm exclusiv cu companii, ca utilizator final. Companiile au nevoie de anumite oferte pentru a putea depune o cerere de finanțare, de exemplu. Noi suntem alături de aceste companii atât în faza de depunere a proiectului, cât și ulterior, în faza de implementare. Antreprenorii au nevoie de oferte care să fie într-un anumit format, acceptat de finanțator. Noi livrăm aceste documente de care companiile au nevoie pentru a depune cererile de finanțare” – a declarat George Manolache, într-un video-interviu pentru StartupCafe.ro.

„Ulterior, după ce banii au fost alocați, iar beneficiarii au fost declarați câștigători și au fost finanțați, antreprenorii trebuie să înceapă efectiv achizițiile. Și acolo, în acea etapă, îi ajutăm pe antreprenori, în sensul în care noi suntem, pe lanțul de trafic, primii care avem voie, teoretic, să le vindem aceste echipamente” – a adăugat el.

Magazinul online Sigma face parte dintr-un ecosistem vast, oferind beneficiarilor soluții IT de la HP și alți producători globali.

„Facem parte dintr-un ecosistem împreună cu HP. Noi le livrăm beneficiarilor soluțiile de digitalizare de care au nevoie și pe care le-au bugetat în proiectul lor de digitalizare. Avem acces la foarte mulți distribuitori, importatori efectivi; în timp real avem acces la 50.000 de produse unice în stoc, în momentul de față, care pot fi livrate în câteva zile. Sunt aproximativ 4 milioane de unități. Acestea sunt strict echipamente. Cele mai importante fac parte din domeniul IT&C: personal computing, imprimante, networking – absolut orice ar avea nevoie o companie, de la firme mici, de la nivel entry-level până la nivel enterprise. Atât software, soluții dezvoltate, custom tailored, white label – depinde de nevoile fiecăruia. Putem face o mulțime de customizări și integrări. Atâta timp cât clientul știe bine ce își dorește, noi putem implementa exact proiectul lui” – a explicat șeful Sigma Group.

George Manolache consideră că fondurile europene reprezintă o bună oportunitate de finanțare pentru antreprenorii români.

„Granturile europene vin ca un sprijin pentru companii. Da, într-adevăr, în momentul de față există un hype în jurul acestor granturi și este cel mai ușor pentru un antreprenor, de exemplu la început de drum, să aibă acces la finanțare pentru digitalizare”, a mai spus directorul furnizorului de echipamente IT.

George Manolache a participat la conferința „De la idee la 300.000 EUR finanțare”, organizată, marți, la Ploiești, de StartupCafe.ro, cu sprijinul partenerilor: Goodwill Consulting, HP Romania și Sigma Group.