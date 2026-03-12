Skip to content

GDPR 2026: O firmă a primit avertisment de la ANSPDCP după ce a vrut să introducă în sediile sale un sistem de recunoaștere facială pentru angajați

GDPR 2026: O firmă a primit avertisment de la ANSPDCP după ce a vrut să introducă în sediile sale un sistem de recunoaștere facială pentru angajați
Sursă: © Misirliahmet | Dreamstime.com

O firmă specializată în dezvoltarea de software, servicii și soluții pentru industria de jocuri de noroc online, prezentă pe piața românească, a primit un avertisment din partea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în baza Regulamentului GDPR, după ce a intenționat să introducă în sediile sale un sistem de acces pentru angajați bazat pe recunoaștere facială.

Investigația autorității a început în urma unor sesizări care semnalau că firma ARRISE LIVE SRL ar urma să implementeze un sistem de securitate ce folosește date biometrice pentru a permite accesul angajaților în sedii sau puncte de lucru.

„În cadrul investigației efectuate s-a constatat faptul că prelucrarea datelor biometrice urma să fie efectuată în scopul de a asigura securitatea accesului în spațiile societății, operatorul utilizând deja un sistem de control al accesului bazat pe carduri”, precizează ANSPDCP.

În urma verificărilor, Autoritatea a constatat că sistemul biometric nu fusese încă implementat, astfel că firma nu a ajuns să prelucreze efectiv date biometrice ale angajaților, furnizorilor sau vizitatorilor. 

Sistemul de recunoaștere facială era gândit pentru a preveni accesul neautorizat și pentru a evita folosirea abuzivă a cardurilor de acces, prin verificarea identității persoanelor.

„Totodată, s-a constatat că situația prezentată de operator nu se subsuma cerințelor de legalitate, necesitate și proporționalitate a prelucrării datelor biometrice ale propriilor angajați/furnizori/vizitatori, ceea ce ar fi putut aduce atingere dreptului la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal a persoanelor vizate care urmau să acceseze spaţiile/locaţiile operatorului”, apreciază ANSPDCP.

Așadar, autoritatea a recomandat operatorului să utilizeze metode mai puțin intruzive pentru controlul accesului, care să nu implice prelucrarea datelor biometrice.

În final, compania a primit o avertizare, întrucât implementarea sistemului de recunoaștere facială ar fi putut încălca prevederile Regulamentului GDPR, în special principiile privind legalitatea și limitarea datelor prelucrate.

Taxe

alimentare_camion_motorina

Firmele românești de transport ar putea beneficia de compensarea scumpirii motorinei până la finalul anului 2026 – 650 milioane lei

Președintele Camerei Consultanților Fiscali cere Guvernului scăderea accizei la carburanți

ANAF Antifrauda-imagine generica

ANAF: Niște prieteni facturau fictiv între ei pentru rambursări ilegale de TVA. Prejudiciu de 18 milioane de lei

ANAF va trimite la firme și PFA notificări pentru a le alerta că au datorii la stat și pot intra în insolvență (proiect de procedură)

Acciza la motorină: Transportatorii români spun că au început să alimenteze în alte state din regiune. Ce le solicită guvernanților

Termen 2026: Firmele trebuie să raporteze cum au redus risipa alimentară, altfel riscă amenzi de până la 40.000 lei. Ce documente trebuie pregătite și raportate

„Pentru cei cărora le plac mașinile de lux pe persoană fizică, generăm două controale”. Șeful ANAF, anunț pentru patronii români de firme