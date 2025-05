„Ochelarii” pentru nevăzători, cu inteligență artificială, .lumen (dotLumen) au obținut certificarea CE

Startup-ul românesc deeptech .lumen (dotLumen) a obținut certificarea CE, care atestă că dispozitivele cu inteligență artificială îndeplinesc cele mai înalte standarde europene de siguranță, sănătate și mediu, putând fi acum comercializate în întreaga Zonă Economică Europeană, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

„După cinci ani de inovație continuă și peste 40 de ingineri R&D in echipă, am reușit în sfârșit să punem ștampila CE, alături de steagul UE, pe un produs pe care l-am conceput și dezvoltat în România. Acum, cea mai avansată tehnologie asistivă din lume are ADN românesc”, a declarat Cornel Amariei, fondator și CEO .lumen.