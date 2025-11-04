Achiziție în IT-ul românesc: clujenii de la AROBS cumpără majoritar o firmă din Sibiu

Compania AROBS Transilvania Software, controlată de antreprenorul clujean Voicu Oprean, a anunțat, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro că a cumpărat majoritar o firmă IT din Sibiu.

AROBS a preluat 65% din firma sibiană Gess Engineering (Global Engineering Services & Solutions S.R.L.), de la antreprenorul Oderay Rusu.

Gess Engineering este o companie românească de inginerie, care dezvoltă și implementează soluții complexe de testare, validare și integrare a vehiculelor.

Firma sibiană oferă servicii complete, de la proiectare și design, testare de prototipuri și analiză de performanță pentru marii jucători globali din industria automotive și furnizori direcți ai acestora (Tier 1).

Tranzacția completează linia de servicii de inginerie a AROBS, prin extinderea expertizei companiei în validarea sistemelor, siguranță și integrarea vehiculului, într-o abordare axată pe competențe cu aplicabilitate extinsă în ecosistemul de mobilitate, vehicule autonome și sisteme embedded.

„De-a lungul timpului, am colaborat cu Gess Engineering în multiple proiecte și am identificat sinergii evidente între echipe, valori și abordare tehnică. Integrarea companiei în Grupul AROBS este un pas natural, care consolidează capabilitățile noastre de inginerie și oferă o nouă dimensiune zonei de testare și validare. Gess Engineering aduce o experiență solidă în derularea proiectelor complexe, în care precizia, disciplina și colaborarea directă cu partenerii globali sunt esențiale, iar aceste calități ne completează expertiza.

Chiar dacă vorbim de sectorul automotive care a traversat o perioadă de ajustare în ultimii ani, achiziția contribuie la extinderea competențelor de inginerie ale Grupului, cu aplicabilitate atât în mobilitate, cât și în alte domenii tehnologice. În ansamblul AROBS, aceste capabilități ridică standardul tehnic și contribuie la livrarea unor soluții de înaltă calitate pentru multiple industrii, precum și accesul la alt segment de clienți diferit de cei tradiționali ai AROBS”, a declarat Voicu Oprean, fondator și CEO AROBS.

Gess Engineering a fost fondată în 2018 și a evoluat gradual, ajungând ca în perioada 2023 – 2024 să depășească pragul de 100 de specialiști, odată cu extinderea colaborărilor directe cu producători auto și furnizori Tier 1, precum și prin dezvoltarea în Sibiu a unor activități complexe de integrare a vehiculelor. Compania este recunoscută pentru expertiza în testarea sistemelor de asistență la conducere (ADAS) și a altor funcții avansate ale vehiculului, desfășurând un proces complet de validare, de la analizarea cerințelor și stabilirea metodologiei de testare până la execuția testelor, interpretarea rezultatelor și raportarea finală.

„Această tranzacție marchează începutul unei noi etape în dezvoltarea Gess Engineering. Suntem încântați să ne alăturam echipei AROBS deoarece aceasta colaborare ne permite să combinăm expertiza noastră tehnică împreună cu resursele și viziunea strategică ale unui grup puternic. Alături în această formulă, vom putea oferi soluții inginerești mai complexe și mai eficiente clienților noștri și să creștem portofoliul de clienți împreună cu AROBS”, a declarat Oderay Rusu, fondator și Managing Director al Gess Engineering.

În anul 2024, Gess Engineering a generat venituri în valoare de aproximativ 22 milioane de lei. Managementul Gess Engineering va continua să fie asigurat de echipa actuală. Rezultatele financiare ale Gess Engineering vor fi incluse în situațiile financiare consolidate ale AROBS odată cu finalizarea tranzacției, care este supusă îndeplinirii anumitor condiții și aprobării de către autoritățile de reglementare. Detaliile financiare ale tranzacției nu sunt publice, în conformitate cu acordul dintre părți.

Aceasta este cea de-a treia tranzacție a AROBS din acest an, după majorarea capitalului social realizată în iulie 2024, în urma căreia Grupul a atras aproximativ 30 de milioane de euro pentru a susține strategia de creștere bazată pe fuziuni și achiziții.

În martie 2025, AROBS a achiziționat integral SVT Electronics, o companie românească specializată în dezvoltarea de soluții complete de management și analiză a datelor tahograf, iar în iunie 2025, Grupul a realizat prima achiziție directă în Statele Unite ale Americii, prin achiziționarea unei participații de 70% în compania americană Codingscape, specializată în consultanță tehnologică, design și servicii de dezvoltare software personalizat pentru clienți enterprise.

AROBS Transilvania Software furnizează servicii și soluții software în diverse industrii, cu aproximativ 70 de parteneri din cadrul diviziei Software Services prezenți în Europa și America. Peste 11.000 de clienți din Europa și Asia folosesc produsele software ale companiei. AROBS este prezentă în 11 locații din România și nouă din străinătate, iar peste 1.200 de specialiști ai companiei construiesc soluțiile viitorului în embedded – Automotive, Aerospațial, Maritim, Medical, precum și Travel Technology, IoT, Clinical Trials, Fintech, Enterprise Solutions, Cybersecurity și Intelligent Automation.