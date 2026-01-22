Cornel Amariei, fondatorul startup-ului .lumen: „Avem prima generație de ochelari, lucrăm la generația a doua; produsul a fost certificat ca dispozitiv medical în decembrie”

Cornel Amariei, fondatorul startup-ului clujean .lumen (dotLumen), spune pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro că anul acesta, echipa continuă să facă demersuri în a lansa produsul, recent certificat ca dispozitiv medical, pe mai multe piețe din Europa și că se lucrează la generația a doua a „ochelarilor” pentru nevăzători. În același timp, firma românească anunță, joi, un parteneriat strategic cu Orange România, care constă într-un pachet pentru românii nevăzători.

Întrebat despre obiectivele startup-ului pentru 2026, Amariei a spus că „nu sunt publice încă, dar sunt ambițioase”, însă .lumen continuă provocarea importantă de a ajunge la cât mai mulți oameni.

De asemenea, el a mai menționat că se lucrează activ la generația a doua de „ochelari pentru nevăzători”, despre care spune doar că „este foarte multă tehnologie în spate și este incredibil ce va putea face”.

Compania a crescut recent, inclusiv pe partea de business development și pe vânzări: „Până acum, eram 50 de oameni dintre care 45 erau R&D (cercetare și dezvoltare). Acum, proporția asta o să rămână puternică de R&D, dar o să crească foarte mult și zona de business development”.

O provocare pe care o întâmpină .lumen este negocierea cu țările astfel încât oamenii care au nevoie de tehnologie să o primească gratuit sau la un preț redus, a mai spus Cornel Amariei.

Startup-ul clujean prioritizează în acest moment, pe lângă România, piețe ca Germania, Franța și Spania, unde sunt acoperiți din punct de vedere al reglementărilor, SUA, unde un gigant tech a anunțat recent că va colabora cu .lumen pentru producție, și Marea Britanie.

Fondatorul Cornel Amariei spune că există deja primele persoane care folosesc dispozitivele medicale cu inteligență artificială, dar acum firma se concentrează pe programul de rambursare din România, astfel încât soluția să ajungă la oamenii care au nevoie.

El a spus și că „ochelarii” au devenit certificați ca dispozitiv medical la finalul lunii decembrie 2025.

„Noi suntem gata, partea de producție avansează destul de bine, o să putem produce cantități importante (...) Nu ține de clientul final, ci ține foarte mult de sistemele de rambursare - subvenționare, cum ar fi programul Tech Assist din România pe care ne bazăm mult și unde știm oamenii, știm prin ce trec, trec prin foarte multă muncă și apreciem efortul pe care-l fac și, cum ei o să avanseze, și noi ne oferim ajutorul și toate, să livrăm și noi pe partea noastră” – Cornel Amariei, fondator .lumen (dotLumen).

Cornel a fost prezent, alături de echipa sa, în București, la un eveniment de lansare a unui parteneriat cu Orange România.

Startup-ul .lumen și Orange, colaborare pentru românii nevăzători

Startup-ul clujean a lansat un pachet în colaborare cu Orange România, care include dispozitivul .lumen, un iPhone 16 de 128 GB și acces la servicii de voce și internet mobil 5G de mare viteză.

Dispozitivul replică funcția de ghidare pe care o oferă un câine-ghid în mod tradițional, folosind camere video și inteligență artificială care analizează mediul în timp real, împreună cu algoritmi de navigație care calculează rute sigure. Headset-ul ajută utilizatorii să evite obstacolele și să se orienteze pe trasee sigure, transformând informațiile vizuale din jur în vibrații discrete pe frunte, un mod intuitiv prin care utilizatorul simte în ce direcție poate merge. Totul se întâmplă automat, local, în timp real.

Firma românească a fost susținută încă din faza incipientă prin programul de accelerare Orange Fab, unde și-a dezvoltat și validat soluția asistivă integrată de ghidaj pentru persoanele nevăzătoare. Evoluția tehnologiei și validarea acesteia, inclusiv la nivel internațional, a dus la parteneriatul strategic, spune Orange într-un comunicat.

Cele două companii participă cu noul pachet în programul guvernamental Tech Assist. Astfel, persoanele nevăzătoare eligibile pot primi gratuit, în baza voucherului, dispozitivul asistiv și iPhone-ul conectat la Orange. De asemenea, utilizatorii beneficiază și de un call center dedicat pentru informații despre dispozitiv și ajutor acolo unde este nevoie.

Pachetul va fi disponibil și contra-cost, dar prețul acestuia nu a fost dezvăluit. Ochelarii .lumen pot fi rezervați, singuri, pentru aproape 10.000 EUR, a spus Amariei în cadrul evenimentului de lansare.

Ochelarii pentru nevăzători, cu inteligență artificială, .lumen. Foto: StartupCafe.ro

Despre fondatorii .lumen (dotLumen)

CEO-ul startup-ului, Cornel Amariei, a activat ca „Head of Innovation” într-o mare companie din industria automobilelor şi este „Standout Member” în primul “Forbes 30 under 30 Europe”. Este primul român care a câștigat prestigiosul premiu „Ten Outstanding Young Persons of the World de JCI”, dobândit anterior şi de personalităţi remarcabile ale lumii precum JFK și Elvis Presley.

Acesta s-a născut într-o familie în care ambii părinți au un handicap locomotor avansat. Astfel, Cornel a realizat impactul dizabilităților asupra oamenilor. El a decis să pună bazele .lumen în urma realizării faptului că peste 40 de milioane de oameni sunt nevăzători la nivel global.

Un alt cofondator, Gabriel Chindriş, specialist de referință în domeniului tehnologiei electronice, a lansat și un grup de cercetare și dezvoltare în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca și proiectează zeci de prototipuri și produse pentru multiple segmente tehnologice ale electronicii din următoarele industrii: automobile, bunuri de larg consum, sisteme industriale sau chiar domeniul explorării spațiale.

La rândul său, Mihai Ivașcu, este şi fondatorul Grupului Ingenium, care angrenează dezvoltatori de software, ingineri și directori de afaceri, cu centre la Londra, București şi Washington. Acesta a fost premiat cu “Forbes 30 under 30” și finalist al „Ernst and Young’s Entrepreneur of the Year”.