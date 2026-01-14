Startup-ul românesc .lumen colaborează cu un gigant tech american pentru producția „ochelarilor” de ghidaj, cu inteligență artificială

Startup-ul .lumen (dotLumen) colaborează cu gigantul american Arrow Electronics, furnizor global de soluții tehnologice, pentru a scala producția Ochelarilor pentru Nevăzători, care folosesc inteligență artificială pentru ghidaj, conform unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Arrow oferă .lumen suport complet în zona de inginerie și aprovizionare, pentru a permite scalarea eficientă a producției. Acest sprijin include identificarea, achiziția și integrarea numeroaselor componente electronice necesare: procesoare, camere, senzori și conectori, precum și optimizarea fiabilității stocurilor, controlul costurilor și îmbunătățirea performanței unui dispozitiv purtabil complex.

Prin susținerea acestei tehnologii, Arrow își extinde activitatea în zona Semi-Autonomous Mobility (SAM), o inițiativă care folosește tehnologia inteligentă pentru a oferi mai multă independență persoanelor cu dizabilități fizice.

„Contribuim la dezvoltarea unui dispozitiv care, în timp, poate îmbunătăți viața a milioane de oameni. La Arrow, ne-am asumat angajamentul de a sprijini echipa .lumen pentru a ne asigura că această tehnologie de vârf poate fi fabricată în mod fiabil și eficient, astfel încât să ajungă la cei care au cea mai mare nevoie de ea”, a declarat Vitali Damasevich, director regional de inginerie Arrow pentru Europa de Est.

.lumen a participat în perioada 5-9 ianuarie 2026 la CES Las Vegas, unde a fost desemnat CES Innovation Awards 2026 Honoree, la categoria Accessibility & Longevity, și a câștigat, de asemenea, competiția de pitching și Marele premiu de Accesibilitate oferit de CTA Foundation.

Cine este .lumen?

Cornel Amariei a fondat startup-ul .lumen în 2020, împreună cu Gabriel Chindriș și Mihai Ivașcu, la Cluj. Firma dezvoltă dispozitive medicale inovatoare, ce pot fi purtate ca niște ochelari și sunt destinate persoanelor cu deficiențe de vedere, având capacitatea de a înlocui câinii-ghid, la un cost mult mai mic.

Dispozitivul integrează tehnologii de inteligență artificială pentru a sprijini persoanele nevăzătoare să se orienteze și să se deplaseze independent. Tehnologia este patentată la nivel mondial și validată de peste 300 de nevăzători, din aproape 30 de țări.

CEO-ul startup-ului, Cornel Amariei, a activat ca „Head of Innovation” într-o mare companie din industria automobilelor şi este „Standout Member” în primul “Forbes 30 under 30 Europe”. Este primul român care a câștigat prestigiosul premiu „Ten Outstanding Young Persons of the World de JCI”, dobândit anterior şi de personalităţi remarcabile ale lumii precum JFK și Elvis Presley.

Acesta s-a născut într-o familie în care ambii părinți au un handicap locomotor avansat. Astfel, Cornel a realizat impactul dizabilităților asupra oamenilor. El a decis să pună bazele .lumen în urma realizării faptului că peste 40 de milioane de oameni sunt nevăzători la nivel global.

Un alt cofondator, Gabriel Chindriş, specialist de referință în domeniului tehnologiei electronice, a lansat și un grup de cercetare și dezvoltare în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca și proiectează zeci de prototipuri și produse pentru multiple segmente tehnologice ale electronicii din următoarele industrii: automobile, bunuri de larg consum, sisteme industriale sau chiar domeniul explorării spațiale.

La rândul său, Mihai Ivașcu, este şi fondatorul Grupului Ingenium, care angrenează dezvoltatori de software, ingineri și directori de afaceri, cu centre la Londra, București şi Washington. Acesta a fost premiat cu “Forbes 30 under 30” și finalist al „Ernst and Young’s Entrepreneur of the Year”.

„Ochelarii pentru Nevăzători folosesc tehnologia proprietară .lumen de Pedestrian Autonomous Driving AI. Practic, fac tot ce face o mașină autonomă, dar din perspectiva pietonului. Iar cel mai important lucru este că această tehnologie nu necesită nicio modificare de infrastructură”, spune Cornel Amariei despre dispozitivele AI dezvoltate de ei.

Arrow Electronics furnizează și dezvoltă soluții tehnologice pentru mii de producători și furnizori de servicii din întreaga lume. Cu vânzări globale de 28 miliarde dolari în 2024, portofoliul Arrow susține tehnologii din industrii și piețe majore.