Românii de la .lumen (dotLumen), premiați din nou la CES, în Las Vegas

Startup-ul românesc .lumen, cunoscut pentru realizarea ochelarilor cu inteligență artificială destinați persoanelor nevăzătoare, a câștigat Premiul CES 2026 pentru Accesibilitate, de 10.000 dolari, în Las Vegas.

Anunțul a fost făcut de co-fondatorul și directorul general (CEO) Cornel Amariei pe pagina sa de LinkedIn.

Competiția „CTA Foundation Pitch Competition for Accessibility” reunește exclusiv startup-uri din spațiul accesibilității, cu soluții care generează impact real și măsurabil pentru persoanele cu dizabilități. Premiul a fost înmânat pe scenă de un campion paralimpic nevăzător, potrivit unui comunicat de presă.

„M-am născut într-o familie în care toți, mai puțin eu, au o dizabilitate. Ani mai târziu, tehnologia pe care o construim într-o companie românească este recunoscută aici, pe scena CES, ca fiind una dintre cele mai inovatoare din lume. Pentru mine, acest moment închide un cerc”, a declarat CEO-ul într-un comunicat de presă. „Când realizezi că există aproximativ 28.000 de câini-ghid pentru peste 330 de milioane de persoane cu deficiențe de vedere, devine clar de ce tehnologia trebuie să schimbe ecuația. Faptul că această muncă este recunoscută aici, pentru prima dată în cazul unui startup românesc, arată că inovația de clasă mondială poate porni și din România”, a mai spus Amariei.

Cornel Amariei a activat ca „Head of Innovation” într-o mare companie din industria automobilelor şi este „Standout Member” în primul “Forbes 30 under 30 Europe”. Este primul român care a câștigat prestigiosul premiu „Ten Outstanding Young Persons of the World de JCI”, dobândit anterior şi de personalităţi remarcabile ale lumii precum JFK și Elvis Presley.

El s-a născut într-o familie în care ambii părinți au un handicap locomotor avansat. Astfel, Cornel a realizat impactul dizabilităților asupra oamenilor. El a decis să pună bazele .lumen în urma realizării faptului că peste 40 de milioane de oameni sunt nevăzători la nivel global.

Un alt cofondator, Gabriel Chindriş, specialist de referință în domeniului tehnologiei electronice, a lansat și un grup de cercetare și dezvoltare în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca și proiectează zeci de prototipuri și produse pentru multiple segmente tehnologice ale electronicii din următoarele industrii: automobile, bunuri de larg consum, sisteme industriale sau chiar domeniul explorării spațiale.

La rândul său, Mihai Ivașcu, este şi fondatorul Grupului Ingenium, care angrenează dezvoltatori de software, ingineri și directori de afaceri, cu centre la Londra, București şi Washington. Acesta a fost premiat cu “Forbes 30 under 30” și finalist al „Ernst and Young’s Entrepreneur of the Year”.

Premiul vine după un an cu numeroase realizări pentru firma clujeană, în urma căruia a obținut diferite premii și investiții de milioane de euro, inclusiv din partea organismelor europene ca EIT Urban Mobility. Startup-ul dezvoltă dispozitive medicale inovatoare cu inteligență artificială, care pot fi purtate ca niște ochelari și sunt destinate persoanelor cu deficiențe de vedere, având capacitatea de a înlocui câinii-ghid, la un cost mult mai mic.

.lumen se află în prezent în faza de lansare în Europa, cu o primă implementare susținută de programe publice asistive în România, și pregătește extinderea internațională.