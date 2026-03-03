Listă: Cele mai interesante lansări și concepte prezentate la evenimentul MWC 2026 din Barcelona

Mobile World Congress (MWC) 2026 are loc săptămâna aceasta la Barcelona, eveniment de referință în tehnologie, unde marii producători și noii jucători din industria tech prezintă diferite concepte și lansează noi telefoane și gadgeturi. StartupCafe.ro a pregătit o listă incompletă a celor mai interesante concepte și lansări prezentate.

De obicei, evenimentul european se axează pe lansările de telefoane mobile, dar, la fel ca în alți ani, se mai lansează și alte diferite electronice, iar o temă importantă a MWC este inteligența artificială, ca în anii precedenți.

Listă : Lansări și concepte interesante de la MWC 2026

Samsung a venit la show-ul de la Barcelona cu noile telefoane Galaxy S26 , modelul Galaxy Z TriFold , dar și cu casca Galaxy XR ;

a venit la show-ul de la Barcelona cu noile telefoane , modelul , dar și cu casca ; Startup-ul de telefoane și gadgeturi Nothing a prezentat o nouă culoare a modelului midrange Nothing Phone (4a) care va fi lansat săptămâna aceasta, un model albastru;

Lenovo a adus la MWC, pe lângă laptopuri și tablete noi, un concept de consolă portabilă cu ecran pliabil, Lenovo Legion Go Fold, care se extinde de la 7,7 inch la 11,6 inch și poate fi folosit în patru moduri, un concept de calculator modular, ThinkBook Modular AI PC, și un asistent fizic alimentat de inteligență artificială, Lenovo AI WorkMate, care poate ajuta utilizatorii prin scris, voce, gesturi și elemente spațiale;

Lenovo Thinkbook Modular AI PC Concept. Sursă: Lenovo

Motorola a făcut o serie de lansări la eveniment, printre care Razr Fold, care va fi disponibil din martie, noul telefon Edge 70 Fusion, care va fi lansat în luna mai, și colaborarea extinsă cu FIFA;

Sursă: Motorola

Xiaomi lansează, la nivel global, modelele de telefoane Xiaomi 17 și Xiaomi 17 Ultra, cu obiective foto semnate de Leica, inteligența artificială pentru dispozitive IoT Xiaomi MiLoco (Local Copilot) cu noi electrocasnice și un concept de hypercar electric, Xiaomi Vision Gran Turismo;

Xiaomi Vision Gran Turismo Concept. Sursă: Xiaomi

Producătorul de accesorii mobile Anker lansează un încărcător inteligent cu ecran, care recunoaște modelele de iPhone conectate, oferind încărcare personalizată, o stație de încărcare wireless la standardul Qi2 (25W), un aspirator robot și un robot de tuns iarba Eufy și noi căști Soundcore Space 2;

Sursă: Anker

Producătorul chinez Tecno, care a arătat anul trecut un telefon ultrasubțire cu o baterie mare, prezintă anul acesta un telefon modular, și mai subțire decât modelul de anul trecut, la o grosime de 4,6mm, la care se pot adăuga mai multe camere sau mai multă baterie prin accesorii magnetice;

@cnetdotcom Tecno introduced its new “modular magnetic interconnection technology” with a 4.6mm ultra thin phone concept. There are plenty of ways you could customize this phone depending on your needs with a 4.5mm power bank, telephoto lens, and more. CNET Senior Technology Reporter Abrar Al-Heeti is here to give you a first look. #tecno #modularphone #conceptphone #tecnoslim #mwc2026 ♬ original sound - CNET

Honor, producătorul de telefoane și electronice, a prezentat din nou Robot Phone, conceptul de telefon cu braț robotic și inteligență artificială, un robot umanoid și noul pliabil Magic V6, despre care am mai scris AICI;

Acestea sunt câteva dintre lansările de anul acesta de la evenimentul de la Barcelona. Rămâne de văzut ce va mai fi prezentat zilele următoare. Unele dintre ele vor fi disponibile în viitorul apropiat, pe când altele vor rămâne numai concepte, care pot arăta capacitățile producătorilor.