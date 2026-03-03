Apple dezvăluie noi laptopuri MacBook Air, acum cu procesor M5, și MacBook Pro, cu M5 Pro și M5 Max

Apple a lansat variantele 2026 pentru MacBook Air, care vine acum cu procesorul propriu M5, și MacBook Pro, care vine cu unul dintre procesoarele noi M5 Pro și M5 Max.

Noul MacBook Air are cipul Apple M5, care aduce performanțe excepționale și capacități extinse de inteligență artificială. De asemenea, Air vine cu stocare de bază dublă, începând de la 512 GB, cu configurații până la 4 TB, și cu cipul wireless N1, care oferă Wi-Fi 7 și Bluetooth 6.

MacBook Air (2026) are un design subțire, ușor și durabil din aluminiu, ecran Liquid Retina, cameră Center Stage de 12 MP și până la 18 ore de autonomie a bateriei cu Spatial Audio.

Acesta este disponibil în variante de 13 și 15 inch, în culorile sky blue, midnight, starlight și silver. Prețul de pornire pentru cel de 13 inch este de 1.099 dolari, iar cel de 15 inch este de 1.299 dolari.

MacBook Pro (2026) este alimentat de procesoarele M5 Pro sau M5 Max, în funcție de alegerile utilizatorului, care aduc cu sine o performanță AI de 4 ori mai bună față de modelul de anul trecut. De asemenea, laptopurile încep de la 1 TB pentru variantele cu M5 Pro și 2 TB pentru variantele cu M5 Max.

Noul MacBook Pro include N1, un cip de rețea wireless proiectat de Apple care permite Wi-Fi 7 și Bluetooth 6, aducând performanță și fiabilitate îmbunătățite conexiunilor wireless. De asemenea, acesta oferă o autonomie a bateriei de până la 24 de ore, spune compania.

Laptopul are un ecran Liquid Retina XDR, conectivitate prin cabluri Thunderbolt 5, un sistem audio imersiv cu 6 difuzoare și o cameră Center Stage de 12 MP.

Acesta este disponibil în variante de 14 și 16 inch. Prețul de pornire pentru cel de 14 inch cu M5 Pro este de 2.199 dolari, iar cel de 14 inch cu M5 Max este de 3.599 dolari.