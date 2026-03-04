Apple lansează MacBook Neo, „cel mai accesibil” laptop din gamă

Gigantul Apple lansează MacBook Neo, un model mai accesibil decât celelalte din gama MacBook, care vine în mai multe culori și are același preț de început ca iPhone 17e, lansat zilele trecute.

Laptopul are o carcasă durabilă din aluminiu, în culorile blush (roz), indigo, silver (argintiu) și citrus (verde lime), un ecran de 13 inch Liquid Retina și un procesor Apple A18 Pro.

Compania spune că bateria sa duce până la 16 ore de utilizare. La capitolul conectivitate, MacBook Neo are două porturi USB-C, un jack pentru căști și suport pentru Bluetooth 6 și Wi-Fi 6E.

Prețul de pornire al laptopului este de 599 dolari pentru modelul de 256 GB, fără recunoașterea amprentei TouchID, același preț de început ca telefonul iPhone 17e, lansat luni. Acesta este disponibil în două variante de stocare internă, de 256 și 512 GB.