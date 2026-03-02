Apple lansează noul telefon iPhone 17e și iPad Air cu procesor M4. Preț și specificații

Gigantul american Apple a anunțat noul telefon accesibil iPhone 17e, alături de tableta iPad Air cu procesorul Apple M4, introdus pe iMac acum 2 ani și pe Macbook Air anul trecut.

Lansarea dispozitivelor face parte dintr-un eveniment anunțat la jumătatea lunii februarie, despre care am mai scris pe StartupCafe.ro. Acesta va culmina cu o experiență fizică în data de 4 martie, când vor fi organizate demonstraţii în persoană pentru presă şi influenceri.

iPhone 17e. Preț și specificații

Noul telefon este o variantă „mai accesibilă” a gamei iPhone 17, lansată în toamna anului trecut, care folosește procesorul A19 dezvoltat intern, modemul celular Apple C1X, și o cameră principală de 48 MP cu zoom Telephoto de 2x și suport video Dolby Vision 4K.

Ecranul telefonului este de 6,1 inch, Super Retina XDR cu Ceramic Shield 2, iar iPhone 17e suportă accesoriile MagSafe, lucru care a lipsit de pe predecesorul lansat în 2025.

Standardul de încărcare wireless a fost schimbat și el, 17e având Qi2, care permite încărcare de până la 15W fără fir.

Telefonul vine cu iOS 26 preinstalat și are acces la capabilități Apple Intelligence în Mesaje, FaceTime și pe AirPods. Acesta este disponibil în 3 culori, alb, negru și roz deschis, în variante de stocare internă de 256 și 512 GB. Prețul de pornire este de 599 dolari. Rămâne de văzut care va fi prețul în România.

Sursă: Apple

iPad Air cu M4

Pe lângă noul telefon, Apple a lansat și o nouă versiune de iPad Air cu procesorul Apple M4. Tableta este acum cu 30% mai rapidă decât varianta de anul trecut și de 2,3 ori mai rapidă decât iPad Air cu M1.

Aceasta vine cu procesoarele de conectivitate N1 și C1X, cu suport Wi-Fi 7, și este disponibilă în două variante, de 11 și de 13 inch, cu patru culori la alegere (albastru, mov, starlight/alb și gri) și cu stocare internă începând de la 128 GB la 1 TB.

Prețurile de pornire sunt de 599 dolari pentru varianta de 11 inch și 799 dolari pentru modelul de 13 inch.