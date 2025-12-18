Skip to content

Google a lansat AI-ul Gemini 3 Flash

Gemini 3 Flash_Google
Gemini 3 Flash_Google Sursă: Blogul Google

Google continuă să lanseze modele de inteligență artificială din seria Gemini 3, prezentând acum versiunea Flash, relatează, joi, News.ro.

Gemini 3 Flash este o variantă mai eficientă a flagship-ului Gemini 3 Pro, care produce mai rapid răspunsuri, păstrând funcţiile de raţionare - spune producătorul.

Trecerea la Gemini 3 Flash va fi un „upgrade imens” pentru majoritatea utilizatorilor, declară şeful de produs de. Google DeepMind, Tulsee Doshi.

Conform acestuia, Gemini 3 Flash va oferi răspunsuri mai rapid şi mai detaliate, beneficiind de caracteristicile principale ale flagship-ului Gemini 3, precum raţionarea.

Gemini 3 Flash vine la o săptămână după ce a fost lansat Gemini 3 Pro, care a adus funcţii avansate de raţionare programare şi procesare simultană a textului, imaginilor şi filmărilor video.

Noul model va fi folosit în mod implicit de aplicaţia Gemini şi va fi integrat şi în alte produse ale companiei, inclusiv în motorul de căutare Google, unde îi va lua locul lui Gemini 2.5 Pro.

Comparativ cu Gemini 2.5 Pro, noul model este mai performant şi mai eficient, venind cu răspunsuri mai bune, la costuri de operare mai mici.

Gemini 3 Flash va fi, în curând, disponibil şi dezvoltatorilor în prin Gemini API, AI Studio şi alte instrumente dedicate acestora de gigantul american.

