e-Factura pentru persoane fizice: ANAF actualizează din nou Formularul de înregistrare 082, după modificările aduse de Ordonanța 6/2026

ANAF a pus în transparență un nou proiect de Ordin prin care vrea să actualizeze Procedura privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu, precum și modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale Formularului 082 - Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura obligatoriu.

Actualizarea este necesară după ce Ordonanța nr. 6/2026 a stabilit data de 1 iunie 2026 ca termen de tranziție pentru trecerea obligatorie a persoanelor fizice care au activități economice pe baza codului numeric personal (CNP) la sistemul de facturare electronică RO e-Factura.

Concret, OG nr. 6/2026 a stabilit:

amânarea obligației de a utiliza, până la data de 1 iunie 2026, a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, de către furnizorii/prestatorii care se identifică fiscal prin codul numeric personal;

dreptul furnizorilor/prestatorilor identificați fiscal prin cod numeric personal, care au fost înregistrați în Registrul RO e-Factura obligatoriu, de a solicita scoaterea din acest registru, potrivit procedurii privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura obligatoriu;

furnizorii/prestatorii care se identifică fiscal prin codul numeric personal, care au început să desfăşoare activităţi economice anterior datei de 1 iunie 2026 și nu sunt înscriși în Registrul RO e-Factura obligatoriu au obligaţia de a solicita înscrierea în registru cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de această dată și sunt înscrişi cu data de 1 iunie 2026.

„Având în vedere aceste dispoziții legale, este necesară modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3789/2024 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (082) ”Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura obligatoriu”. Este necesară modificarea formularului de cerere (082), pentru ca furnizorii/ prestatorii identificați fiscal prin cod numeric personal să poată solicita scoaterea din Registrul RO e-Factura obligatoriu, respectiv înscrierea în acest registru, potrivit art.IX din Ordonanța Guvernului nr.6/2026, precum și modificarea procedurii de organizare a acestui registru”, conform ANAF.

În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei, procedura privind organizarea şi înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura obligatoriu, se modifică prin ordin al preşedintelui ANAF.

Conform proiectului de Ordin pus în transparență marți de Fisc, furnizorii/prestatorii care se identifică fiscal prin codul numeric personal, care au început să desfăşoare activităţi economice anterior datei de 1 iunie 2026, sunt obligați să solicite înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu, până cel târziu la data de 26 mai 2026.

Pentru a solicita înscrierea în registru, persoanele completează și transmit formularul (082), având bifată secțiunea corespunzătoare înscrierii în registru. Persoanele sunt înscrise în registru cu data de 1 iunie 2026.

Amintim că prevederea care obligă persoanele fizice implicate în activități economice să utilizeze sistemul RO e-Factura este cuprinsă în „Ordonanța trenuleț” (OUG 89/2025 pentru modificarea și completarea Codului fiscal), adoptată de guvern la finalul anului trecut, și a intrat în vigoare la data de 15 ianuarie 2026.

Ulterior, a fost publicat și ordinul de aprobare a procedurii de înregistrare (Ordinul 59/2026 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.789/2024), care prevede că toți contribuabilii din categoria menționată care se identifică fiscal prin CNP trebuie să se înregistreze în registrul RO e-Factura, înainte de a începe desfășurarea activităților economice, prin depunerea formularului 082.

Accesează și descarcă proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3789/2024 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (082) ”Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura obligatoriu”.