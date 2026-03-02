Noul Country Manager Microsoft România, Moldova și regiunea CIS este Gabriela Popescu

Gigantul IT american Microsoft a anunțat, luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că, începând cu 1 martie 2026, Gabriela Popescu a preluat funcția de Country Manager pentru Microsoft România, Moldova și CSI (state ex-sovietice).

Gabriela Popescu are o experiență vastă în domeniul juridic, afacerilor și tehnologiei, cu o expertiză vastă în aspecte comerciale și de reglementare, conformitate și colaborare, în Europa Centrală și de Est.

Ea s-a alăturat Microsoft România în 2017, si, cel mai recent, a ocupat recent funcția de director general interimar, alături de rolul său de responsabil pentru afaceri corporative, externe și juridice pentru Europa Centrală, sprijinind operațiunile și inițiativele strategice ale Microsoft în întreaga regiune.

„Cu o experiență dovedită în navigarea mediilor de reglementare complexe și în construirea de parteneriate de încredere cu clienții, factorii de decizie și părțile interesate din industrie, Gabriela este în poziția ideală pentru a continua să impulsioneze transformarea digitală a României și să accelereze adoptarea responsabilă a AI, cu un accent puternic pe creșterea afacerilor, competitivitatea economică și încrederea” - afirmă compania.

„Microsoft dispune de talente excepționale și de o ambiție digitală în continuă creștere și va continua să investească, să colaboreze și să susțină acest demers cu ajutorul unei tehnologii fiabile, sigure și responsabile. Anul acesta, la 30 de ani de prezență a Microsoft în România, acest angajament este mai puternic ca niciodată. Odată cu noua mea funcție, aștept cu nerăbdare să colaborez îndeaproape cu clienții, partenerii și instituțiile publice, ajutând organizațiile să folosească tehnologiile cloud și AI într-un mod care să genereze valoare reală, să consolideze reziliența și să susțină creșterea economică sustenabilă. Transformarea digitală nu se referă doar la tehnologie. Se referă la încredere, competențe și parteneriate pe termen lung, iar aceasta este abordarea pe care Microsoft o adoptă astăzi și pe care o va adopta și în anii următori” – a spus Gabriela Popescu.

Continuarea angajamentelor Microsoft în România

Sub conducerea Gabrielei, Microsoft susține că va continua angajamentele pe termen lung față de România, bazându-se pe zeci de ani de prezență locală și parteneriate cu sectorul public și privat.

Conform companiei, aceste angajamente includ:

Sprijinirea agendei de transformare digitală a României, în special în domenii cheie precum serviciile publice, educația, sănătatea și reziliența națională, prin tehnologii sigure de cloud și AI.

Accelerarea adoptării responsabile a AI, în conformitate cu valorile și reglementările europene, și facilitarea inovării în cadrul organizațiilor, protejând în același timp datele, securitatea și confidențialitatea.

Consolidarea competențelor digitale și a ecosistemelor locale de inovare, colaborând îndeaproape cu parteneri, mediul academic și instituții pentru a valorifica talentul tehnic excepțional al României.

Microsoft dă asigurări că „rămâne un partener de lungă durată al României, angajat să sprijine creșterea economică sustenabilă, competitivitatea și inovarea, asigurându-se în același timp că tehnologia este utilizată în mod responsabil, sigur și în serviciul oamenilor și al societății”.