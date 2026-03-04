Firmă IT românească: AI-ul a devenit parte integrantă din activitatea curentă a companiei, fiind utilizat atât în proiecte pentru clienți, cât și în procese interne și în deciziile de business

Compania românească de dezvoltare software We As Web a încheiat anul 2025 cu venituri consolidate de peste 66 milioane de euro, în creștere de peste șase ori față de 2022, potrivit datelor transmise de companie. EBITDA estimată pentru anul trecut este de aproximativ 10 milioane de euro.

Veniturile aproape s-au dublat în ultimul an, pe fondul extinderii proiectelor enterprise și al integrării accelerate a inteligenței artificiale în procesele de livrare, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Din totalul veniturilor, peste 50 milioane de euro au fost generate de entitățile din România, iar aproximativ 16 milioane de euro provin din operațiunile externe ale grupului.

Pentru 2026, compania estimează o creștere a cifrei de afaceri de cel puțin 40%, susținută de contractele deja semnate și de proiectele aflate în pipeline.

Potrivit companiei, inteligența artificială a devenit în 2025 parte integrantă din activitatea curentă, fiind utilizată atât în proiecte pentru clienți, cât și în procese interne sau în deciziile de business. Începând din 2024, We As Web a dezvoltat un AI Lab intern, unde sunt testate și validate aplicații de inteligență artificială înainte de integrarea lor în proiecte.

Utilizarea AI a contribuit la accelerarea proceselor de livrare și la creșterea eficienței proiectelor, însă compania spune că tehnologia nu a redus nevoia de specialiști, ci dimpotrivă.

„Cu cât folosim mai mult AI în proiecte reale, cu atât crește nevoia de developeri mai buni, nu mai puțini. AI-ul accelerează livrarea, dar crește și complexitatea proiectelor”, spune Robert Pop, Head of AI la We As Web.

În acest context, compania și-a extins echipa de la aproximativ 500 de angajați la începutul lui 2025 la peste 1.100 la finalul anului.

We As Web a accelerat în ultimii ani și extinderea internațională, dezvoltând operațiuni în Germania, Marea Britanie, Austria, Olanda și SUA, iar recent și în Elveția, Israel și Noua Zeelandă. Compania livrează proiecte software pentru clienți din industrii precum servicii financiare, manufacturing sau platforme digitale.