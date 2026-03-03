Aplicația ChatGPT (OpenAI), dezinstalată de unii utilizatori, în timp ce lumea își instalează AI-ul Claude (Anthropic)

Aplicația de inteligență artificială ChatGPT, dezvoltată de OpenAI, s-a confruntat cu un „val” de reacții negative din partea unor utilizatori, care au dezinstalat-o, în timp ce modelul rival, Claude, de la Anthropic, se bucură de popularitate, pe fondul controverselor legate de utilizarea sistemelor AI de către forțele armate americane, angajate în atacurile asupra regimului din Iran.

ChatGPT a înregistrat, dintr-o dată, pe 28 februarie, cu 295% mai multe dezinstalări decât avea cu o zi înainte, conform unei estimări făcute de Senzor Tower, citate de News.ro.

În acea zi, producătorul OpenAI anunţa o înţelegere cu Pentagonul, prin care armata americană înlocuia Claude cu ChatGPT. Creşterea bruscă a numărului de dezinstalări pare să reprezinte reacţia utilizatorilor la aflarea veştii.

Deşi şeful OpenAI spunea că s-au convenit aceleaşi condiţii precum cele care au nemulţumit Pentagonul în relaţia cu Anthropic, utilizatorii au înţeles că ceva nu are sens şi, o parte dintre ei au dezinstalat ChatGPT.

Anthropic nu a fost de acord ca armata americană să folosească Claude pentru dezvoltarea armelor autonome şi pentru supravegherea în masă, în vreme ce OpenAI a acceptat folosirea ChatGPT „în toate scopurile legale”.

Pe fondul opoziţiei faţă de Pentagonul administraţiei Trump, Claude a înregistrat cu 37% mai multe instalări pe 27 februarie şi cu 51% pe 28 februarie.

În loc să continue să crească, instalările de ChatGPT au scăzut cu 13% respectiv 5% în ultimele două zile ale lunii trecute. Totodată, a crescut cu 775% numărul recenziilor cu o singură stea.

Reacţia negativă a utilizatorilor pare să fie confirmată şi de şeful OpenAI, care spune acum că a fost o greşeală să grăbească înţelegerea cu Pentagonul şi că termenii vor fi renegociaţi.

„Erori crescute” la Anthropic

Modelele de inteligenţă artificială dezvoltate de Anthropic au înregistrat luni ”erori crescute”, în timp ce aplicaţia Claude îşi păstra poziţia de cea mai populară aplicaţie gratuită pentru iPhone, relatează CNBC, citat de News.ro.

Site-ul de status al Claude a indicat ”performanţă degradată” pentru modelul Claude Opus 4.6, lansat luna trecută. La ora 10:49 a.m. ET, platforma a raportat că problema a fost identificată şi se lucrează la remediere. Un update din 10:47 a.m. ET anunţa că disfuncţionalităţile de pe claude.ai, consola de dezvoltare şi modulul Claude Code au fost deja rezolvate.

CNBC a solicitat un comentariu suplimentar companiei Anthropic.

Aplicaţia a cunoscut un val puternic de popularitate pe fondul conflictului dintre Anthropic şi Departamentul Apărării. Compania a semnat în iulie un contract de 200 de milioane de dolari cu Pentagonul, însă tensiunile au izbucnit după ce Anthropic a cerut garanţii că modelele sale AI nu vor fi folosite pentru arme complet autonome sau pentru supravegherea în masă a populaţiei americane.

Departamentul pentru Război al SUA a respins solicitarea, susţinând că armata trebuie să poată utiliza tehnologia pentru orice scop considerat legal.

Vineri, preşedintele Donald Trump a ordonat tuturor agenţiilor federale să înceteze ”imediat” folosirea tehnologiei Anthropic. La scurt timp, secretarul pentru Război Pete Hegseth a anunţat pe X că Pentagonul va eticheta compania drept ”risc pentru securitatea naţională pe lanţul de aprovizionare”.

Rivalul AI OpenAI a încheiat un acord cu Departamentul pentru Război la doar câteva ore după ce guvernul a rupt legăturile cu Anthropic.