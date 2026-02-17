Apple Podcasts va găzdui podcasturi video, pentru a rivaliza cu YouTube și Spotify

Apple a anunţat că va introduce în această primăvară o experienţă integrată de podcasturi video în aplicaţia Apple Podcasts, într-o mişcare care o aliniază mai direct cu rivali precum YouTube şi Spotify, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Decizia vine pe fondul creşterii consumului de podcasturi în format video. Aproximativ 37% dintre persoanele de peste 12 ani urmăresc lunar podcasturi video, conform Edison Research.

Eddy Cue, vicepreşedinte senior pentru Servicii la Apple, a declarat că noua funcţionalitate va oferi creatorilor mai mult control asupra conţinutului şi monetizării, facilitând în acelaşi timp trecerea fără întreruperi între ascultare şi vizionare în cadrul aceleiaşi aplicaţii.

Actualizarea va permite utilizatorilor să alterneze între redarea audio şi video din acelaşi feed, să folosească modul picture-in-picture şi să descarce episoade video pentru vizionare offline.

Deşi Apple Podcasts suporta distribuţia video prin RSS încă din 2005, fluxurile video erau separate de cele audio. Noua versiune introduce suport pentru HLS (HTTP Live Streaming), protocol dezvoltat de Apple, care permite redare video adaptivă şi un control mai bun în aplicaţie.

Formatul HLS aduce şi posibilitatea inserării dinamice de reclame video. Creatorii care folosesc furnizori de hosting şi reţele de publicitate partenere vor putea integra reclame video, inclusiv mesaje citite de gazdă, direct în episoade.

Apple a precizat că nu va percepe taxe creatorilor sau furnizorilor de hosting pentru distribuţia conţinutului, însă va aplica un comision bazat pe numărul de afişări reţelelor de publicitate care livrează reclame video dinamice prin HLS.

Printre partenerii de lansare se numără Acast, ART19 (deţinută de Amazon), Omny Studio (Triton) şi SiriusXM, care vor susţine noul format video.

Mişcarea Apple are loc într-un context de investiţii accelerate în podcasturi video din partea competitorilor. YouTube a anunţat anul trecut că are peste 1 miliard de utilizatori activi lunar pentru conţinut de tip podcast pe platformă. Spotify şi-a extins oferta de podcasturi video şi a plătit peste 100 milioane dolari creatorilor doar în primul trimestru al anului trecut.

De asemenea, Netflix a intrat pe acest segment, colaborând cu Spotify pentru a aduce podcasturi video pe platforma sa şi investind în producţii originale, inclusiv „The Pete Davidson Show”, lansat în ianuarie.

Apple nu raportează separat veniturile generate de Apple Podcasts, însă divizia sa de Servicii, care include conţinut digital şi abonamente, a generat 30 miliarde dolari în cel mai recent trimestru raportat.

În ianuarie, compania a cumpărat startup-ul israelian de inteligenţă artificială Q.ai, într-o tranzacţie a cărei valoare nu a fost făcută publică. Potrivit informaţiilor disponibile anterior pe site-ul companiei, Q.ai dezvolta instrumente AI orientate către conţinut audio.