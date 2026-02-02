Apple cumpără tehnologie AI din Israel, la prețul de circa 1,5 miliarde dolari

Un startup israelian de inteligență artificială este cumpărat de gigantul tech american Apple, într-o tranzacție care evaluează firma la peste 1,5 miliarde dolari.

Detalii despre tranzacția prin care Q.ai este preluată de Apple nu au fost făcute publice, dar suma estimată de cel puțin 1,5 miliarde dolari face ca aceasta să fie a doua cea mai mare achiziție din istoria producătorului de iPhone-uri de la cumpărarea Beats din 2014, pentru 3 miliarde dolari, așa cum scrie GV (Google Ventures), investitor important în startup.

Valoarea startup-ului nu este confirmată, FT scriind că tranzacția se apropie de 2 miliarde dolari, conform TechCrunch, iar Reuters spunând că tranzacția este estimată la 1,6 miliarde dolari.

Nu se știu multe despre startup în afară de faptul că lucrează la inteligență artificială care să înțeleagă orice fel de audio, inclusiv șoptit, și care să distingă vocile de sunetul ambiental.

Fondatorii startup-ului, Aviad Maizels, Yonatan Wexler și Avi Barliya, și cei 100 de angajați ai firmei AI vor fi preluați de Apple.

Maizels este unul dintre co-fondatorii companiei de detectare 3D PrimeSense, a cărei tehnologie a alimentat, în primă fază, senzorul Kinect, până a fost cumpărată de Apple în anul 2013.

El a fondat Q.ai în 2022, după ce a ieșit din Apple, împreună cu Wexler, acum director tehnologic (CTO), și cercetătorul AI Avi Barliya.

Yonatan Wexler este fost câștigător al Premiului Marr, acordat celei mai bune lucrări științifice în cadrul Conferinței Internaționale privind Viziunea Computerizată (ICCV), și al unui premiu acordat de revista Time. Avi Barliya este un antreprenor în serie care a construit de la sisteme de conducere autonomă până la navete spațiale lunare.

Startup-ul a strâns finanțări de 24,5 milioane dolari în 2023, cu investitori ca GV, brațul investițional al Google, Kleiner Perkins, Aleph, Matter și alții, conform CTECH.

Q.ai dezvoltă aplicații inovatoare de învățare automată concepute pentru a transforma experiențele audio și de comunicare, inclusiv tehnologie care permite vorbirea în șoaptă și îmbunătățește performanța audio în medii zgomotoase.