Parteneriat Apple-Google: Siri bazat pe Gemini ar putea fi lansat în februarie 2026

Siri
Siri

Primele rezultate ale noului parteneriat dintre Apple şi Google ar urma să poată fi văzute deja luna viitoare, când este aşteptată lansarea noului Siri, care foloseşte inteligenţa artificială Gemini, scrie, luni, News.ro.

Prima versiune de Siri cu Gemini va debuta în a doua jumătate a lunii februarie, susţin surse citate de Bloomberg, acesta urmând să devină disponibil odată cu update-ul 26.4 de iOS.

Înainte ca noul Siri să fie implementat pe iPhone şi pe celelalte dispozitive Apple, compania americană ar urma să organizeze şi un eveniment de prezentare.

Nu este clar ce formă va lua evenimentul şi ce amploare va avea, ci doar că scopul acestuia va fi demonstrarea noilor funcţii de care Siri devine capabil cu ajutorul Gemini.

Conform surselor citate, noul Siri va fi conştient cu privire le conţinutul ecranului, legat de care va putea să răspundă la întrebări şi să realizeze diverse acţiuni la comanda utilizatorului.

Noul Siri va folosi modele de AI cu peste un miliard de parametrii, bazate pe Gemini, care vor rula pe cloud-ul Apple, pentru ca datele utilizatorilor să nu ajungă la Google.

Cu această lansare, Apple va reuşi, în sfârşit, să livreze noul Siri bazat pe inteligenţa artificială pe care l-a promis în urmă cu aproape doi ani la WWDC 2024.

